El Ángel Ximénez Puente Genil afronta los dos primeros amistosos de la pretemporada

El Ángel Ximénez Puente Genil ya está listo para iniciar su serie de encuentros amistosos de pretemporada. El único conjunto andaluz que milita en la Liga Asobal de balonmano ha programado dos encuentros para este fin de semana. El sábado 16 de agosto jugará a las 18.00 horas en la cancha del BM Guadalajara. A las 12.00 horas del día siguiente disputará el Trofeo de Feria de Ciudad Real. Su rival en este segundo choque será el Caserío Ciudad Real.

El conjunto que entrena Paco Bustos llegará a los dos primeros amistosos del verano con un bagaje de tres semanas de entrenamientos. El cordobés ha dispuesto del tiempo que necesitaba para poner a tope físicamente a la plantilla, además de integrar a las incorporaciones que han llegado este verano.

El entrenador cordobés afrontará estos dos encuentros con tres bajas. Por sendas lesiones no estarán disponibles el lateral derecho Domingo Luis Mosquera y el extremo izquierdo Antonio Cabello. El gaditano sufrió una lesión de menisco el pasado mes de mayo en el encuentro contra el Barça de la que todavía se encuentra recuperándose. El pontanés sufrió hace unos días una rotura parcial focal del tendón rotuliano de la rodilla izquierda, lesión que le tendrá seis semanas de baja, por lo que se perderá toda la pretemporada y al menos los tres primeros partidos de la Liga. La tercera ausencia será la del primera línea egipcio Youssef Laoloua, disputando en estos días el Mundial júnior con su selección. Bustos completará la convocatoria con varios jugadores de La Salle, el equipo con el que mantiene un acuerdo de vinculación.

El resto del calendario de la pretemporada

El Ángel Ximénez iniciará este fin de semana una serie de encuentros amistosos que continuarán los días 22 y 23 de agosto en Portugal, país en el que se medirá al Benfica (día 22) y al Os Belenenses (día 23).

El 30 de agosto a las 12.00 horas llegará la principal cita de la pretemporada, la final de la Copa de Andalucía, que además jugará como anfitrión en el Alcalde Miguel Salas. En este choque se medirá al ganador del duelo Triana-Trops Málaga, los dos conjuntos andaluces que militan en la División de Honor Plata. El último amistoso tendrá lugar el 5 de septiembre en la cancha del Triana.

Carvalho, Djukic, Estepa y Dorado, en el pabellón Alcalde Miguel Salas. / CÓRDOBA

La plantilla

El Ángel Ximénez dispone esta temporada de una plantilla de 16 jugadores. De la pasada campaña siguen los centrales Pablo Simonet y Dani Serrano, los pivotes Claudio Ramos, Tiago Sousa y Dani Ramos, los laterales derechos Domingo Luis Mosquera y Lucas Aizen, el lateral izquierdo David Estepa, el portero Álvaro de Hita, los extremos derechos José Cuenca y Paco Bernabéu y el extremo izquierdo Antonio Cabello.

Los fichajes han sido el extremo izquierdo Mario Dorado (Caen de Francia), el portero Elcio Carvalho (Universidad de Burgos de Plata), el lateral izquierdo serbio Borivoje Djukic (Metaloplástica) y el primera línea Youssef Laoloua (USAM Nimes Gard).