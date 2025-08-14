La Copa de Andalucía ACB de Vista Alegre ya tiene horario

La ciudad de Córdoba acogerá por segundo año consecutivo la Copa de Andalucía ACB, el encuentro que cada año pone en juego la corona autonómica de este deporte. El partido tendrá lugar definitivamente el próximo 13 de septiembre a las 12.30 horas en Vista Alegre. Los protagonistas del partido serán los mismos de la pasada campaña, el vigente campeón, el Unicaja Málaga, y el CB Granada.

El rival del conjunto malacitano tendría que haber sido el Baloncesto Sevilla, ya que el equipo nazarí bajó en el pasado mayo a la Primera FEB y el hispalense ascendió a la ACB. Sin embargo, la ACB no aceptó la inscripción de los sevillanos -por no presentar la documentación requerida en tiempo y forma- y el Granada fue repescado por ser el mejor descendido.

Los títulos vigentes que posee el Unicaja

El Unicaja se presentará en Córdoba como vigente campeón de la Supercopa de España, la Copa del Rey, la Basketball Champions League (BCL) y la Copa Intercontinetal FIBA, títulos todos ellos conquistados en la campaña 24-25. El equipo que entrena Ibón Navarro solo no ganó en la pasada campaña la Liga ACB, competición en la que cayó eliminado en semifinales por el posterior campeón, el Real Madrid, frente al que cayó por 3-1.

La presencia del Unicaja Málaga será todo un lujo para los aficionados al baloncesto, ya que cuenta con una de las cinco mejores plantillas de España. Además posee el presupuesto más alto de Europa fuera de los clubes que compiten en la Euroliga.

El Unicaja vendrá a Vista Alegre justo antes de defender los títulos de la Copa Intercontinental FIBA (Singapur, 18 al 21 de septiembre) y de la Supercopa de España (Málaga, 27 y 28 de septiembre). Eso sí, podría jugar en Córdoba con algunas bajas por estar presentes en el Eurobasket, ya que esta competición no concluirá hasta el 14 de septiembre.

Un CB Granada en fase de renovación

El CB Granada disputará el partido con una plantilla renovada y con ganas de dar la sorpresa. El segundo equipo andaluz en la ACB luchará de nuevo por la permanencia en la liga nacional con más nivel de Europa.

El Unicaja ganó la Copa de Andalucía en la pasada campaña por el resultado de 80-77. El choque se jugó el 31 de agosto con el pabellón Vista Alegre repleto de público. Ahora intentará revalidar la corona en un partido que Canal Sur ofrecerá en directo a través de alguno de sus canales. El partido será todo un espectáculo.