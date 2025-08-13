Rafa García ficha como técnico del Deportivo Córdoba para sustituir a Alfonso Ortiz

El Deportivo Córdoba de fútbol sala femenino ha alcanzado un acuerdo con Rafa García para que dirija al primer equipo cajista en la próxima temporada 2025/26 en Segunda División. Rafa García (Córdoba, 1975) se incorpora al club califal en un contexto singular, como él mismo reconoce, y es que "cuando un club como éste decide coger la plaza en Segunda y da un salto de categoría, es lógico darle una vuelta a todo; en este caso, el entrenador Alfonso Ortiz, por motivos personales decidió no continuar al frente del equipo, y a partir de ahí, el presidente, Pablo García, se ve obligado a buscar otra alternativa, y me planteó la posibilidad de que yo cogiera las riendas, y lo acepto como un proyecto ilusionante, ya que, aunque he estado varios años más centrado en parcelas de dirección deportiva, regresar ahora al banquillo en Segunda División es un reto importante".

No le resultará extraño a Rafa García ocupar el banquillo deportivista, donde ya se sentó entre 2006 y 2008 en Primera División, sobre lo cual el técnico asegura que "hace ya mucho tiempo y lo que más queda de entonces son recuerdos y la ilusión por volver a vivir lo de aquellos años. En el año 2006 yo era una persona totalmente diferente y también el club vivía una situación completamente distinta, pero ahora regreso con las ganas de competir en una categoría nacional y en base a lo que fragüemos durante este próximo año, trataremos de devolver la ilusión para que el club más laureado del deporte femenino en Córdoba capital pueda volver a lo más alto".

Si hay un nexo común con aquella primera etapa de Rafa García es la presencia de Inma Sojo, joven debutante por aquel entonces y capitana en la actualidad, sobre la cual, el entrenador blanquiverde revive que "ya por entonces Inma Sojo fraguaba lo que ahora es... en aquellos inicios aún era una niña, y ahora la vemos con el reflejo de una trayectoria muy importante, además de un amor a los colores que la han convertido en una referente, lo cual también es positivo para las jugadoras más jóvenes que llegan desde abajo, que pueden ver la carrera de su capitana desde que debutó en Primera División con 14 ó 15 años, pasando por varios equipos, siendo ahora un estandarte del primer equipo, trabajando con la cantera... un auténtico referente, y así es como debemos verla todos".

El recuerdo a Inma Baena

Más allá de los cambios en el banquillo, esta semana ha estado marcada en el Cajasur Deportivo Córdoba por la figura de Inma Baena, con quien también coincidió Rafa García en sus dos años como primer entrenador, y a la que ahora recuerda "en unos días tan señalados; fueron dos temporadas y sólo podría definirla como una persona excelente, y que también se ganó ser una referencia en el club, que ha estado en todos los estamentos como jugadora, delegada, directiva, directora deportiva, y haciendo todo lo que se le pedía. En ese sentido, la recuerdo ahora con un poco de pena, pero también con la obligación de volver a disfrutar por ella, porque ha sido una de las personas que más ha trabajado por el fútbol sala femenino en Córdoba y debemos reconocérselo".

Tras esa mencionada primera etapa en el Deportivo Córdoba, Rafa García se ha mantenido siempre activo en el fútbol sala cordobés, con duraderas etapas al frente del Aquasierra Villafranca y del Villa del Río, compaginadas con las selecciones andaluzas juvenil y femenina sub 19, para luego ocupar la dirección deportiva del Córdoba Futsal Córdoba Patrimonio, donde contribuyó a que el conjunto califal ascendiera y posteriormente se asentara en la máxima categoría.

En cuanto al reto que se le presenta al Deportivo Córdoba para este próximo curso 2025/26, Rafa García admite que "evidentemente, está todo aún en construcción; el equipo estaba planificado para jugar en una categoría y con los acontecimientos de los últimos días todo ha dado un vuelco, por lo que desde ya tenemos que ponernos a trabajar para tratar de reforzar la plantilla para alcanzar el objetivo que, sin duda alguna y todos en el club tenemos claro que es la permanencia. Y es que todo este cúmulo de cambios ha llegado en un momento complicado, con escaso tiempo de reacción, pero ahora hay que darle una vuelta a todo. Trataremos de que las jugadoras que tenemos sientan ese orgullo de volver a disfrutar de una categoría como la Segunda, y con trabajo y con esfuerzo creo que conseguiremos la salvación".