El Imdeco aplaza la reinauguración de San Eulogio por la sustracción del sistema eléctrico

El Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) ya ha redactado el proyecto para la reposición del sistema eléctrico en el campo de San Eulogio, robado hace unos días, lo que ha imposibilitado la apertura de las instalaciones, prevista para el próximo 18 de agosto. Este proyecto de reposición tiene un presupuesto de 18.044,44 euros y se subirá a la Plataforma de Contratación del Estado de forma inminente.

Desde el momento de la denuncia en la comisaría, el Imdeco ha puesto en marcha un plan de acción que prioriza la recuperación de la instalación, a pesar de ser agosto, un mes habitualmente asociado al descanso estival. El objetivo no es otro que acelerar todos los trámites y procesos necesarios para que San Eulogio vuelva a estar disponible para la práctica deportiva y el ocio de las niñas y niños del barrio.

Desde el Imdeco, su presidenta, Marián Aguilar, ha indicado que "una vez más mostramos nuestra condena y lamentamos profundamente el impacto de estos robos en unas instalaciones destinadas a la infancia y a nuestros jóvenes deportistas. Es un contratiempo que ha provocado el retraso de la apertura de una instalación deportiva muy demandada por la ciudadanía y los vecinos del barrio y cuyo retraso afecta, no solo a la infraestructura, sino también a la planificación deportiva del Club Fray Albino Racing".

Un llamamiento a la paciencia y comprensión

Es por eso que "desde el Imdeco hacemos un llamamiento a la paciencia y comprensión de todas las familias, esperando puedan disfrutar del campo antes del mes de septiembre" ha indicado la presidenta del Imdeco quien también ha querido "agradecer sinceramente a nuestros técnicos y personal por su dedicación para agilizar al máximo este contrato y, de la misma manera, reafirmar nuestro compromiso con el barrio. Estamos decididos a superar estos contratiempos y a seguir promoviendo espacios seguros y accesibles para la práctica deportiva".