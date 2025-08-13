Fútbol sala | Primera División
El Córdoba Futsal cae en su segundo amistoso contra el Jaén Paraíso Interior
El conjunto blanquiverde pierde por 4-2 en el derbi andaluz que disputa en el pabellón Julián Jiménez linarense
El Córdoba Futsal Córdoba Patrimonio de la Humanidad perdió por 4-2 en el encuentro amistoso de fútbol sala pretemporada que disputó ante el Jaén Paraíso Interior en Linares. Los de Emanuel Santoro ya se enfrentaron hace cinco días a este mismo rival, perdiendo entonces por 2-3 en Vista Alegre. Nacho Gómez y Titi del Rey marcaron los goles cordobeses.
El partido contó con momentos de buen juego por parte de los dos equipos, que también dejaron patente que se encuentran en pretemporada y, por tanto, con detalles por pulir. Los cordobeses plantaron batalla a un rival con un mayor presupuesto que en la campaña 25-26 aspira a luchar por todos los títulos nacionales. Al descanso se llegó con un empate a un tanto. Pese a que los blanquiverdes se adelantaron en el marcador con un gol de Titi del Rey, los jienenses remontaron hasta llevarse el triunfo por 4-2.
Los próximos encuentros
El Córdoba Futsal volverá a las canchas el próximo día 22 para visitar la cancha de ElPozo Murcia, un encuentro que arrancará a las 20.30 horas. Posteriormente recibirá el día 26 al Manzanares en Vista Alegre. Los últimos partidos antes del regreso a la Liga los disputará los días 30 y 31 de agosto con motivo de la disputa de la Copa de Andalucía en Villa del Río.
Ficha técnica:
4 - Jaén Paraíso Interior FS: Dudu, Joao Salla, Bynho, Míchel y Mati Rosa (cinco inicial). También jugaron Espíndola, Mareco, Power, Luque, Rikelme, Lemine, Alan Brandi y Esteban.
2 - Córdoba Patrimonio de la Humanidad: Fabio, Nacho Gómez, Arnaldo Báez, Javi Aranda y Nicolás (cinco inicial). También jugaron Víctor, Hugo, Zequi, David Fernández, Pescio, Enzo Báez, Titi del Rey, Murilo y Carlos Gómez.
Árbitros: Pulido Campos y Raya Serrano (C. Andaluz). Mostraron cartulina amarilla al local Powwer así como a los visitantes Enzo Báez, Carlos Gómez y Zequi. Roja a Víctor (39’).
Goles: 1-0 Alan Brandi (17’) 1-1 Nacho Gómez (18’) 1-2 Titi del Rey (27’) 2-2 Míchel, de penalti (29’) 3-2 Mareco (36’) 4-2 Rikelme (39’)
Incidencias: Encuentro amistoso disputado en el Polideportivo Julián Jiménez de Linares.
- Un chapuzón en la piscina sin hacer check-in en hoteles de Córdoba
- Los maquinistas exigen reducir la velocidad del AVE en Córdoba: 'los trenes pegan muchos botes
- Proxi abre su tercera tienda en el barrio de Poniente Sur y dará servicio los 365 días de año
- Cuatro viviendas afectadas y seis desalojadas por un incendio en la zona del Brillante
- Nuevo paso para ejecutar el esperado enlace del polígono de Las Quemadas con la A-4
- El Córdoba CF volará el mismo lunes a Gijón desde el aeropuerto de la ciudad
- La ola de calor asesta su golpe más duro con la primera alerta roja: este es el 'horno' que perfila hoy la Aemet
- Córdoba es la provincia de Andalucía donde más cae el desempleo en la industria en el primer semestre