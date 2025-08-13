El Córdoba Futsal cae en su segundo amistoso contra el Jaén Paraíso Interior

El Córdoba Futsal Córdoba Patrimonio de la Humanidad perdió por 4-2 en el encuentro amistoso de fútbol sala pretemporada que disputó ante el Jaén Paraíso Interior en Linares. Los de Emanuel Santoro ya se enfrentaron hace cinco días a este mismo rival, perdiendo entonces por 2-3 en Vista Alegre. Nacho Gómez y Titi del Rey marcaron los goles cordobeses.

El partido contó con momentos de buen juego por parte de los dos equipos, que también dejaron patente que se encuentran en pretemporada y, por tanto, con detalles por pulir. Los cordobeses plantaron batalla a un rival con un mayor presupuesto que en la campaña 25-26 aspira a luchar por todos los títulos nacionales. Al descanso se llegó con un empate a un tanto. Pese a que los blanquiverdes se adelantaron en el marcador con un gol de Titi del Rey, los jienenses remontaron hasta llevarse el triunfo por 4-2.

Los próximos encuentros

El Córdoba Futsal volverá a las canchas el próximo día 22 para visitar la cancha de ElPozo Murcia, un encuentro que arrancará a las 20.30 horas. Posteriormente recibirá el día 26 al Manzanares en Vista Alegre. Los últimos partidos antes del regreso a la Liga los disputará los días 30 y 31 de agosto con motivo de la disputa de la Copa de Andalucía en Villa del Río.