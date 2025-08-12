El Córdoba Futsal afronta un amistoso de entidad ante el Jaén Paraíso Interior

El Córdoba Futsal Córdoba Patrimonio de la Humanidad encara este miércoles su segundo encuentro de la pretemporada. El conjunto blanquiverde se desplazará hasta Linares para enfrentarse a las 21.00 horas al Jaén Paraíso Interior. El encuentro tendrá lugar en el pabellón municipal Julián Jiménez. Los dos encuentros ya se enfrentaron el pasado sábado en Vista Alegre, entonces con victoria para los jienenses por 2-3.

Durante el partido de la pasada semana ya se pudo ver un esbozo de lo que dará de sí el Córdoba Futsal en la Primera División de la campaña 25-26. El bloque que entrena Emanuel Santoro juega con atrevimiento sobre la cancha, sin importarle la entidad del rival que tenga enfrente.

En su anterior choque contra el Jaén FS llegó incluso a adelantarse en la primera parte con un tanto del argentino Titi del Rey. Los jienenses remontaron hasta situarse con un 1-3. Los cordobeses marcaron el 2-3 en el último minuto, por medio de Arnaldo Báez, y apretaron a la búsqueda del empate hasta la bocina.

Las posibles bajas

Santoro afrontó el duelo del pasado sábado con las bajas del portero cordobés Víctor, el cierre Pablo del Moral y el ala-cierre cordobés Álex Berrnal, unas ausencias que podría repetir este miércoles en Linares. El Córdoba Futsal lleva poco más de dos semanas entrenando, por lo que todavía tiene un amplio margen de mejora el proyecto deportivo blanquiverde. Con el paso de las semanas ser irán viendo más detalles del bloque cordobés.

El técnico del equipo, Emanuel Santoro, tiene por delante la principal tarea de meter en la dinámica del equipo a los jugadores que han llegado nuevos. El cierre Nacho Gómez, el ala Carlos Gómez y los pívots Nico Marrón y Tomás Pescio son los cuatro jugadores que se han incorporado al club. El ala Zequi lo conoce de sobra, pues en su primera etapa en Córdoba jugó en Vista Alegre entre los años 2019 y 2024.

Como siempre en los duelos entre estos dos equipos habrá buenas jugadas, unas ciertas dosis de tensión y alternancia en el dominio del partido. No faltará el espectáculo en el Julián Jiménez.