El VAR llegará esta temporada a todos los partidos de la Liga del Córdoba Futsal

La Primera División de fútbol sala, la competición que disputa desde la temporada 19-20 el Córdoba Futsal, contará en la 25-26 con una novedad que ya llevaba fraguándose desde hace unos meses. Por primera vez habrá VAR, el sistema de videoarbitraje que ya existe desde hace siete años en la Primera División de fútbol y desde hace seis en la Segunda División.

El VAR que se utilizará no es el mismo que el del fútbol ni se llama igual, pues su denominación es FVS. Durante la temporada 25-26 va a instaurarse en dos competiciones de fútbol, la Primera Federación y la Primera División femenina. También empezará a utilizarse en la Primera División masculina de fútbol sala. Anteriormente, en fútbol sala, ya se usaba en la Copa de España, la Supercopa, la fase final de la Copa del Rey y en la final de la Liga.

En el caso de la máxima categoría de fútbol sala, durante los próximos días habrá diversos reuniones convocadas por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) con los árbitros y los clubes para explicarles los detalles de su uso, ya que estará en marcha desde el 6 de septiembre, la fecha prevista para la primera jornada.

Análisis de una jugada con el sistema de videoarbitraje. / CÓRDOBA

Las situaciones de uso del VAR del fútbol sala

Todo parece indicar que los entrenadores podrán solicitar revisiones en cuatro situaciones del juego: los goles, los penaltis, las tarjetas rojas directas y las confusiones de identidad en el caso de sufrir un jugador una sanción. Copiado del baloncesto, los técnicos podrán solicitar dos revisiones por encuentro. Si aciertan, mantendrán sus dos opciones. Sin embargo, si se equivocan en la reclamación, perderán una posibilidad de protestar. Los árbitros podrán ver una jugada repetida cada vez que lo estimen conveniente.

Una empresa portuguesa contratada por la RFEF va a ser la encargada de suministrar el material necesario. El responsable del equipo arbitral que en Córdoba lo use, Germán Caballero, tendrá una tablet que estará conectada a las cámaras de televisión que se encuentren instaladas en el pabellón. Cada vez que se revise una jugada podrán usar las imágenes que existan. Habrá cámaras en cada una de las líneas de fondo y panorámicas que permitan ver la pista al completo.

Ya han pasado por Vista Alegre responsables del FVS para conocer de primera mano la instalación, un trámite, ya que en el pabellón vienen trabajando los operadores de televisión desde hace varias temporadas sin ningún problema.

Un sistema ya probado

El sistema será el mismo que ya venía utilizándose desde el 2018 en competiciones de fútbol sala como la Copa de España, la Supercopa o la final de la Liga. La RFEF asumirá una parte del coste del uso del FVS durante toda la competición. El objetivo es que la factura de los clubes no suba demasiado. Los equipos tendrán que pagar más por el servicio arbitral de cada partido, la adquisición de las cámaras y el cableado y el mantenimiento del servicio.

La instauración del FVS provocará que haya un antes y un después en el arbitraje de la Primera División de fútbol sala. Habrá decisiones iniciales de los colegiados que cambiarán. También durarán unos minutos más los partidos, como ya viene ocurriendo en el fútbol. El Córdoba Futsal contará con VAR en todos los partidos de la temporada, salvo en las primeras rondas de la Copa del Rey.