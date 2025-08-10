Ter Stegen, aplaudido en el Gamper: "Ha sido importante solucionar el tema entre el club y yo"

Fue el último de la plantilla en salir. El capitán, a falta de los fichajes de este verano, salió al césped con los brazos en alto, aplaudiendo a la afición. El brazalete resaltaba en su brazo sobre la equipación verde de los guardametas azulgranas. En la grada, muchas camisetas azulgranas, aunque pocos socios, que le aplaudieron en su mayoría aunque se colaron algunos silbidos tras las semanas de culebrón que ha protagonizado. Pero parece que la tormenta ya ha pasado. Cuando cogió el micrófono, escoltado por sus compañeros y el cuerpo técnico, apretó el papel que tenía en la otra mano. "Bona nit a tothom", dijo antes de que el estadio le ovacionara. Entre la sorpresa y el agradecimiento dio las gracias con el gesto a los aficionados. Hace unos días, esa escena parecía imposible de ver.

Pero el Johan acogió a su capitán, que arrancó el discurso inaugural: "Estamos todos con la ilusión de volver al Spotify Camp Nou, nuestra casa, y queda muy poquito para conseguirlo". "Respecto a mí, personalmente, creo que ha sido importante solucionar el tema entre el club y yo. Es momento de mirar hacia delante", quiso apuntar nada más comenzar su intervención. Tras los hechos del pasado viernes, donde él emitió un comunicado tendiendo la mano al club y este le cerró el expediente y devolvió la capitanía, se vuelve a respirar cierta calma. Con sus palabras, el portero ha querido sellar definitivamente el conflicto.

"Tenemos mucha ilusión de que arranque esta temporada y sabemos que tenemos una temporada por delante muy exigente. Lo sabemos, quedan pocos días y hemos trabajado para tener muchos éxitos esta temporada. La temporada pasada ganamos tres títulos y es también gracias a jugadores que han dejado el club y han sido cedidos a otros equipos. Queremos agradecer en nombre de toda la plantilla su esfuerzo", dijo volviendo a hablar por el conjunto de sus compañeros.

"Deberíamos mejorar en aspectos, como siempre, pero lucharemos por traer nuevamente todos los trofeos y ganar todos los títulos posibles. Gracias a Hansi y su Staff por el gran trabajo del año pasado que ha hecho que disfrutara toda la afición. Tenemos una plantilla con mucho carácter y muy buena energía dentro y fuera del vestuario, esperamos tener éxito y haceros sentir orgullosos", añadió el portero, también entre aplausos. Se despidió con un "os quiero culés", que también usó en su comunicado de paz con la entidad hace unos días.

Hansi Flick, en castellano

Aunque el discurso más esperado era el del capitán azulgrana, Hansi Flick también dirigió unas palabras a la afición, por primera vez en su totalidad en castellano. "Bona nit culés! Muchas gracias por vuestro apoyo el año pasado. Vivimos momentos muy bonitos juntos. Fue un año especial y queremos seguir con esta bonita historia. La nueva temporada trabajaremos duro y sin excusas. Queremos ganar muchos partidos y muchos títulos!", dijo el entrenador, que afronta este año su segundo temporada como entrenador del Barça.

Suscríbete para seguir leyendo