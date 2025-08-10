Inma Baena fallece tras una vida dedicada al deporte

El deporte de la provincia ha sufrido una importante pérdida en las últimas horas con el fallecimiento de Inma Baena a la edad de 52 años. Una larga enfermedad a la que plantó cara y contra la que luchó durante casi diez años ha acabado terminando con su vida. La misa por su alma tendrá lugar este domingo 10 de agosto a las 20.00 horas en el Tanatorio de Las Quemadas.

Inma fue siempre una enamorada del deporte. Estudiante del colegio Maristas de Córdoba, ya desde su etapa escolar practicó múltiples modalidades deportivas. Muchos años de su juventud se los dedicó al baloncesto, compitiendo en Segunda Nacional con el Baloncesto Córdoba y en la Liga Nacional Universitaria con la Universidad de Córdoba.

Campeona de Primera División con el Deportivo Córdoba

También era una gran aficionada al fútbol y al fútbol sala, lo que le llevó a engrosar la plantilla del Deportivo Córdoba de fútbol sala en sus inicios. Con este conjunto ascendió a la máxima categoría nacional del fútbol sala en el 2005. Una vez retirada siguió en esta entidad en toda su etapa en Primera División ejerciendo funciones de delegada y responsable de prensa. Con el Deportivo ganó dos Ligas de Primera División, todo un hito en el deporte cordobés.

Su etapa en el Cordobasket

Posteriormente quiso seguir vinculada al deporte como jefa de prensa del Cordobasket en sus años en la Liga EBA. Su enfermedad le obligó a abandonar estas funciones. Sin embargo, siguió practicando deporte en numerosas carreras populares en las que participaba cuando podía.

Inma Baena irradiaba simpatía y positivismo a toda aquella persona con la que trataba. Siempre tenía una sonrisa preparada, por muy mermada que en esos momentos estuviera por la enfermedad que ya padecía.

Fue todo un ejemplo de superación para la sociedad, pues nunca se cansó de luchar y de mirar hacia adelante. DEP.