Abdel Kader Salifou, velocidad y fuerza para el Real Cajasur Priego TM

La dirección técnica del Real Cajasur Priego TM ha comunicado que ha alcanzado un acuerdo con el palista Abdel Kader Salifou para que compita la próxima temporada con el club prieguense en la Superdivisión masculina y en la Liga de Campeones de tenis de mesa.

El palista es internacional con Benin, aunque también vistió la elástica de Francia en la categoría júnior. Llega a Priego de Córdoba procedente del UTTC Zalsburg de Austria. Su juego destaca por una gran velocidad de piernas y una fuerte derecha.

Los fichajes cerrados

Con Abdel Kader Salifou, el Real Cajasur Priego TM ha cerrado su segundo fichaje después de anunciar el pasado lunes a Robert Gardos. Por tanto, la entidad prieguense se asegura velocidad y un gran golpeo para volver a competir en la élite del tenis de mesa europeo. Asimismo, el Real Cajasur Priego TM no desviará la mirada de la Superdivisión masculina, donde quiere conseguir un nuevo título nacional, además de la Copa del Rey.