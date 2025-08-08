El Rahi Sepisur Adesal cierra su plantilla con dos nuevos refuerzos

El Rahi Sepisur Adesal de balonmano ya ha cerrado la plantilla que competirá la próxima temporada en la División de Honor Oro. El conjunto que entrena Rafa Moreno ha completado el bloque con dos jugadoras llegadas del Deza Córdoba BM, el otro conjunto de la provincia que compite en una categoría interprovincial. La extremo argentina Camila Bonazzola ha regresado a un equipo que dejó hace tres temporadas. Mientras, la pivote de Moriles Mari Miranda ha dejado el club en el que se ha formado para potenciar las rotaciones del conjunto fuensantino. Ambas jugaron la pasada campaña las eliminatorias de ascenso a la División de Honor Oro con su anterior equipo. Ahora estarán en la segunda categoría nacional con el Adesal.

La plantilla de la nueva temporada

El Adesal contará con una plantilla formada por 15 jugadoras. Los fichajes han sido las porteras Inma García (Porriño) y Yarke Moreno, la central Carla Montero (Ikasa Madrid), la extremo Camila Bonazzola y la pivote Mari Miranda.

De la pasada campaña siguen la portera Amanda Valero, las extremos Ángela Ruiz e Irene García, las laterales Lucía Vacas, Zoe Turnes y Fátima Insfran, la central Jessica Oliva, la primera línea Irene Lesmes y las pivotes Andrea Roda y Nicole Blatche.

Seis de las quince componentes de la plantilla son cordobesas. El Adesal iniciará la pretemporada el próximo día 18. La Liga la arrancará el 28 de septiembre.