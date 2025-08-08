Pablo del Moral se perderá el primer mes de la Liga del Córdoba Futsal

El Córdoba Futsal Córdoba Patrimonio de la Humanidad ya tiene la primera baja sensible para el inicio de su séptima temporada en la Primera División de fútbol sala. El cierre Pablo del Moral se perderá la pretemporada y al menos el primer mes de la competición liguera. Su baja viene provocada por encontrarse recuperándose de una lesión de cadera.

Del Moral padeció diversas problemas físicos en la pasada campaña que le dejaron sin poder ser alineado en varios encuentros. Estas dolencias le llevaron a pasar por el quirófano hace poco más de un mes. La rehabilitación de la operación de la rotura del labrum de la cadera derecha le obligará a perderse toda la pretemporada y al menos los cuatro partidos oficiales del mes de septiembre. La agenda de partidos de Liga del Córdoba Futsal en septiembre la forman los choques ante ElPozo (día 6), Movistar Inter (9), Islas Baleares Palma Futsal (13) y Jimbee Cartagena (27). En función de la evolución de la lesión, también podría quedarse sin jugar en los dos primeros partidos del mes de octubre, previstos ante el Industrias Santa Coloma (día 4) y ATP Iluminaciones Tudelano Ribera Navarra (11).

El cierre Pablo del Moral es uno de los jugadores más importantes de la plantilla que entrena Emanuel Santoro. Su oficio sobre la cancha siempre se hace notar en los momentos más complicados de los encuentros.

La preparación del primer amistoso

Mientras, el resto de sus compañeros se encuentran preparando el primer amistoso de la pretemporada, previsto para este sábado en Vista Alegre. Los blanquiverdes se medirán a las 21.00 horas al Jaén Paraíso Interior para poner en juego el Memorial José Luis del Prado. La entrada al pabellón será libre hasta completar el aforo. Los socios contarán con el derecho de ocupar el asiento que han reservado para toda la temporada.

El siguiente amistoso llegará el próximo día 13 en el Olivo Arena con la devolución de visita al Jaén Paraíso Interior. El 23 de agosto, los cordobeses se desplazarán a Murcia para medirse a ElPozo. El día 26 cerrarán la pretemporada como locales ante el Quesos Hidalgo Manzanares. Los días 30 y 31 afrontarán la Copa de Andalucía en Villa del Río.