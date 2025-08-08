El Córdoba Futsal se presenta en Vista Alegre ante el Jaén Paraíso Interior

El Córdoba Futsal Córdoba Patrimonio de la Humanidad iniciará este sábado la serie de encuentros amistosos de la pretemporada. El conjunto blanquiverde de la Primera División de fútbol sala recibirá a las 21.00 horas en Vista Alegre al Jaén Paraíso Interior. La entrada será libre hasta llenar el pabellón. Los socios podrán ocupar el asiento que tienen reservado para toda la temporada.

El conjunto que entrena Emanuel Santoto encara este choque con el bagaje de dos semanas de entrenamientos. El argentino podrá hacer las primeras pruebas frente a uno de los rivales de más presupuesto de la mejor liga del mundo.

El encuentro promete ser atractivo y tenso, como todos los derbis andaluces que estos equipos llevan disputando desde hace seis años. Como suele ser habitual en estos choques, habrá una importante presencia en la grada de aficionados del equipo jienense, dada la cercanía entre las dos ciudades.

El entrenador del Córdoba Futsal, Emanuel Santoro, da instrucciones en Vista Alegre. / A.J. González

La baja de Pablo del Moral

Santoro contará con la baja segura del cierre Pablo del Moral, recuperándose todavía de una operación de cadera. El madrileño se perderá toda la pretemporada y al menos los partidos del mes de septiembre de la Liga.

El Córdoba Futsal encara el primer choque de la nueva campaña con cinco novedades en la plantilla. El cierre Nacho Gómez, los alas Carlos Gómez y Zequi y los pívots Nico Marrón y Tomás Pescio son los cinco jugadores que se han incorporado a la plantilla. El fichaje más aplaudido por la federación ha sido el regreso de Zequi. El gaditano ha vuelto al equipo en que triunfó un año después de abandonarlo.

De la pasada campaña siguen los porteros Fabio y Víctor, los alas Titi del Rey, Álex Bernal y Arnaldo Báez y los cierres Pablo del Moral y Murilo Duarte. Del filial han subido a la primera plantilla el cierre Hugo y los alas Javi Aranda y Enzo Báez.

La Copa de Andalucía

La pretemporada estará marcada por la disputa de la Copa de Andalucía los días 30 y 31 de agosto en Villa del Río. La entidad que preside José García Román intentará ganar por tercera vez la competición autonómica.