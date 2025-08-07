Fútbol sala | Primera División
El Córdoba Futsal da a conocer el cuerpo técnico completo de la campaña 25-26
Ferrán Planas seguirá ejerciendo de segundo entrenador como ayudante del argentino Emanuel Santoro
El Córdoba Futsal Córdoba Patrimonio de la Humanidad ha dado a conocer la composición de su cuadro técnico de cara a la temporada 25-26 en la Primera División de fútbol sala. La parcela deportiva, comandada por segunda campaña consecutiva por el argentino Emanuel Santoro como técnico del primer equipo, contará nuevamente con Ferrán Plana como segundo entrenador. La preparación física estará bajo la dirección de Luis Ruiz, mientras que Cristian Monteiro seguirá ejerciendo la labor de entrenador de porteros. David Fernández, además de proseguir como técnico del equipo filial, realizará funciones de entrenador asistente.
Juan del Río continuará siendo el delegado del equipo, mientras que José Manuel Aguilar será el encargado del material. Enrique Gómez y Ángel Casado, ambos miembros de DeClinic, ejercerán las labores de fisioterapeutas, mientras que Javier Bejarano e Ignacio Suárez dirigirán los servicios médicos de la entidad blanquiverde. Alejandro Nieto, por último, establecerá las directrices nutricionales de los de Santoro.
El primer amistoso de la pretemporada
El plantel blanquiverde se halla inmerso en la segunda semana de pretemporada. Este sábado (21.00 horas), en lo que será el primer test amistoso del verano, los califales recibirán en Vista Alegre al Jaén Paraíso Interior FS para disputar el Memorial José Luis del Prado. La entrada a dicho encuentro será gratuita hasta completar aforo.
- Aluvión de convocatorias de empleo público para el Ayuntamiento de Córdoba: estas son todas las plazas
- Suspendida la circulación de trenes de alta velocidad con destino Córdoba por una incidencia en la infraestructura
- Muere un niño de tres años en Encinas Reales tras caer accidentalmente a una piscina
- Emacsa pone en funcionamiento las cinco fuentes y el juego infantil de agua en el parque de la Arruzafilla
- Estamos al límite por la avalancha de notificaciones de la Seguridad Social
- Aucorsa colaborará con 100 establecimientos para recargar la tarjeta del autobús
- Encuentran a un hombre de 54 años muerto en el interior de una vivienda en Fray Albino
- El Ayuntamiento ya tiene a su nombre el terreno donde se construirá el nuevo parque de bomberos