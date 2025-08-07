El Córdoba Futsal da a conocer el cuerpo técnico completo de la campaña 25-26

El Córdoba Futsal Córdoba Patrimonio de la Humanidad ha dado a conocer la composición de su cuadro técnico de cara a la temporada 25-26 en la Primera División de fútbol sala. La parcela deportiva, comandada por segunda campaña consecutiva por el argentino Emanuel Santoro como técnico del primer equipo, contará nuevamente con Ferrán Plana como segundo entrenador. La preparación física estará bajo la dirección de Luis Ruiz, mientras que Cristian Monteiro seguirá ejerciendo la labor de entrenador de porteros. David Fernández, además de proseguir como técnico del equipo filial, realizará funciones de entrenador asistente.

Juan del Río continuará siendo el delegado del equipo, mientras que José Manuel Aguilar será el encargado del material. Enrique Gómez y Ángel Casado, ambos miembros de DeClinic, ejercerán las labores de fisioterapeutas, mientras que Javier Bejarano e Ignacio Suárez dirigirán los servicios médicos de la entidad blanquiverde. Alejandro Nieto, por último, establecerá las directrices nutricionales de los de Santoro.

El primer amistoso de la pretemporada

El plantel blanquiverde se halla inmerso en la segunda semana de pretemporada. Este sábado (21.00 horas), en lo que será el primer test amistoso del verano, los califales recibirán en Vista Alegre al Jaén Paraíso Interior FS para disputar el Memorial José Luis del Prado. La entrada a dicho encuentro será gratuita hasta completar aforo.