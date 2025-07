Alonso y las remontadas imposibles: "Quizá Hülkenberg visitó Lourdes antes de Silverstone"

Fernando Alonso llegaba a Spa con grandes expectativas, después de cuatro grandes premios consecutivos en los puntos y con un nuevo paquete de mejoras en su ARMR25. Sin embargo, las cosas no podían haber salido peor y después de una anodina sprint en la que terminó 14º, tal como había empezado, el asturiano y su equipo sufrieron su peor varapalo de la temporada en clasificación: Fernando arrancará penúltimo este domingo y su compañero Lance Stroll cerrará la parrilla en 20ª posición.

Por la mañana, Alonso volvió dejar claro lo poco que le motiva las sprints y lo aburrida que le pareció la carrera. Ganó una plaza porque Gasly no salió por avería, pero la perdió con Stroll en la primera vuelta. Y a partir de ahí, se dedicó a rodar, sin más historia, "No se pueden sacar muchas conclusiones. Fue una carrera sin acción. Tren de DRS y a esperar al domingo", resumió en el corralito, pensando ya en las altas probabilidades de lluvia en la carrera principal. "Intentaremos coger puntos en cualquier condición, seco o mojado”, prometió.

Por la tarde, cualquier ilusión de cara a mañana se esfumó: “Seguramente será un día malo para nosotros , aunque como siempre, intentaremos hacerlo lo mejor posible”, ha reconocido Fernando, que ha tirado de ironía cuando le han recordado la remontada de Nico Hülkenberg hace dos semanas, cuando el piloto de Sauber subió al podio en Gran Bretaña saliendo 19º, la misma plaza que ocupa Alonso en Bélgica.

“Quizá Hülkenberg visitó Lourdes antes de ir a Silverstone, a mi eso no me ha pasado en 20 años de carrera”, ha espetado Alonso, disgustado por las bajas prestaciones del coche en el circuito belga. “Ha sido malo para nosotros, sin duda. Desde primera sesión no encontramos ningún ritmo, ya sea por las características del circuito, por no acertar con el setup… Lance y yo salimos los últimos, es nuestra peor clasificación de la temporada, como equipo no hemos hecho un bien trabajo”, ha valorado.

Alonso ha explicado que “hicimos algún cambio, poniendo más ala pensando en la lluvia de mañana. Pero estamos a medio segundo de pasar a Q2, no ha sido el setup, sino las prestaciones generales. No deberíamos ser tan lentos”, ha insistido.

“Si llueve la visibilidad será baja saliendo atrás, así que se antoja imposible pensar en los puntos aquí. Toca que esperar que sea una carrera loca y tener una pizca de suerte, pero en general debemos tomarlo como un exámen, hay que entender qué ha ocurrido para llegar mejor preparados a Hungría”, ha cerrado Fernando.