Objetivo nº 1 del Real Madrid: Rodri, el futbolista del que Florentino se encaprichó por casualidad

El interés de Florentino Pérez por Rodrigo Hernández comenzó de forma casual. Más allá de la valía futbolística del centrocampista, alguien comentó que el jugador seguía viajando recurrente desde Manchester a Castellón para acabar la carrera de Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Jaime I y aquel detalle quedó grabado a fuego en la memoria del dirigente. A Pérez le gustó la determinación del madrileño para concluir sus estudios y desde ese momento comenzó a mirarle con otros ojos.

Administración y Dirección de Empresas

Florentino le había visto jugando en el Villarreal, pero no le había prestado especial atención. Fue su aterrizaje en el Atlético lo que le convirtió en un jugador más reconocible para el presidente blanco, al que además informaron que era madrileño de Villanueva de la Cañada y que había comenzado en el Rayo Majadahonda, de donde fue captado por el Atlético. Fuentes del club apuntan que a Pérez “siempre le llamó la atención su buena planta”. Pero algo cambió cuando alguien del club le reveló aquellos viajes de Rodri a Castellón para acabar su carrera. Desde ese día, el centrocampista pasó a ser observado con “más estima” por Florentino. Su salida del Atlético al Manchester fue jalonada de críticas entre la parroquia rojiblanca, donde llegó a ser tildado de “madridista” en ciertos foros. Algo que el jugador nunca se molestó en negar ni confirmar.

Rodri creció exponencialmente junto a Guardiola y eso le convirtió en el faro de la selección tras la llegada de Luis de la Fuente. El de Haro le conocía a la perfección, ya que lo había tenido a sus órdenes desde 2015, cuando se proclamaron campeones de Europa Sub-19 en Grecia con el madrileño, que fue Balón de oro del torneo, formando doble pivote con Merino y al riojano como seleccionador. Florentino comenzó a interesarse en el de Villanueva de la Cañada como un posible refuerzo tras su llegada a la Premier. Reunía rasgos que gustaban al presidente para darle galones en el relevo de la exitosa tripleta formada por Casemiro, Kroos y Modric.

El jugador español Rodri Hernández (Manchester City), junto a su entrenador, Pep Guardiola. / MARTIN RICKETT/PA WIRE/DPA

Y en los tres últimos años cada vez que se habla de mediocentros, Pérez retoma la idea de Rodri. Carlo Ancelotti le advirtió de la necesidad de reforzar la medular y puso encima de la mesa los nombres del argentino Alexis MacAllister y del italiano Sandro Tonali. José Ángel Sánchez informó al presidente, que no hizo ni ademán de interesarse por los recomendados por el técnico de Reggiolo.

Rodri compareció el martes 27 de marzo de 2024 en el Santiago Bernabéu con la selección española para disputar un amistoso ante la Brasil de Vinicius bajo el lema 'Una misma piel' con el objetivo de reforzar el compromiso contra la violencia y el racismo en el fútbol. El centrocampista madrileño fue duda hasta última hora para el partido porque 48 horas antes había fallecido su abuelo, Noé Hernández. Se desplazó a Salamanca para despedirse de él y el martes le honró de la mejor manera posible. Álvaro Morata, capitán de la selección y exmadridista muy castigado también por el madridismo, tuvo el detalle de cederle el brazalete de capitán y Rodri honró su cargo con dos goles, ambos de penalti. El encuentro termino 3-3 con doblete de Rodri y otro de Olmo por parte española, y goles de los madridistas Rodrygo y Endrick, además de otro de Paquetá para los cariocas. Un encuentro áspero que vivió hasta una tangana entre los banquillos por un desplante de Vinícius al banquillo español.

El Balón de oro de Vinícius

El problema es que la relación del Real Madrid con Rodri se enturbió a finales de octubre del año pasado. Todo estaba listo para la proclamación de Vinicius como Balón de oro en París, o al menos así lo habían deslizado los agentes del jugador al Real Madrid y a los medios, hasta el punto de que hubo portadas que lo anunciaron y se preparó una fiesta exclusiva con deportistas de primer nivel mundial para festejar el galardón en la capital francesa por parte de Roc Nations, la agencia del brasileño. Hasta que una llamada alertó a los agentes del jugador y al Madrid porque el trofeo no iba a acabar en las manos del madridista, terminaría en las de Rodri.

El temor se transformó en decepción y la mañana del lunes 28 de octubre el Real Madrid cerró filas con su jugador. El viaje y la posterior celebración quedaron cancelados. Carlo Ancelotti (entrenador del año), Florentino Pérez, Dani Carvajal y el resto de jugadores nominados se quedaron en tierra porque el club entendió la decisión como una falta de respeto hacia el Real Madrid y al jugador apuntando directamente a la UEFA, que firmó un acuerdo con Amaury, dueño de France Football ese mismo año. De fondo aparecía el ‘caso Superliga’. El ganador fue Rodri, del que se filtraron unas imágenes en la cena de celebración en las que el madrileño festejó el premio entonando una canción que mencionaba a Vinícius, lo que generó controversia y críticas. Mientras algunos lo vieron como una broma inofensiva en un ambiente festivo, el madridismo lo interpretó como una falta de respeto a Vinícius y al Real Madrid. Pero el brasileño reaccionó con deportividad, felicitó a Rodri y pasó página. Aquello convirtió al del City en una diana para el madridismo.

Florentino quiso mediar sacando a Rodri del centro del foco con unas cariñosas palabras hacia el internacional español: “Rodri tiene todo el cariño y el reconocimiento del Real Madrid porque se merecía un Balón de oro, pero no este año. Merecía el del año pasado, cuando ganó el triplete y marcó el gol decisivo de la final de la Champions”. Aquellas palabras del presidente rebajaron la animadversión hacia el internacional español, que no pisó el Bernabéu en marzo en la eliminatoria de octavos de Champions al haberse roto los ligamentos cruzados al inicio de temporada. Pero antes de eso, a finales de noviembre, preguntado por un supuesto interés del Real Madrid por su fichaje, que ya comenzaba a repetirse en las redacciones de los medios, el de Villanueva de la Cañada dejó la puerta abierta: “Cuando te llama el Real Madrid es un honor y siempre hay que prestar atención”. Aquella repuesta de Rodri gustó a Florentino, que desde ese momento no ha esondido que el mediocentro del City, de 29 años, es el objetivo número 1 para rearmar un nuevo ciclo exitoso del club blanco.

Rodrigo Hernández. / Alberto Estévez / EFE

Rodri o nada

Hasta el punto que cuando se reunió con Xabi Alonso dejó claro que tras desembolsar 200 millones por cuatro fichajes (Huijsen, Alexander-Arnold, Carreras y Mastantuono), más el relevo en el banquillo, el fichaje del mediocentro será Rodri o no será nadie. No quiere medias tintas como el alemán Angelo Stiller, el italiano Nicolo Barella o el neerlandés Kees Smit. No le convencen. Su elegido es Rodri y está dispuesto a gastarse otro centenar de millones de euros como hizo con Jude Bellingham.

Esta decisión ha provocado el primer encontronazo entre el presidente y Xabi Alonso, que probablemente se quedará en su primera temporada sin mediocentro, ya que Rodri finaliza contrato con el Manchester City en junio de 2027 y hasta el verano del año que viene no abandonaría la compañía de Guardiola. El próximo verano tendría que ser vendido, si el City quiere rentabilizar su marcha, siendo además un año de Mundial. Por lo que Florentino ya trabaja para dejar atado el fichaje de un Rodri que durante su estancia en la selección nunca ha escondido que “en algún momento me gustaría volver a jugar en España y a vivir en mi país”. Y Florentino ya le ha puesto fecha a ese momento: el verano que viene. Salvo que se anime a hacerlo este verano, algo que sorprendería a los despachos del Bernabéu.