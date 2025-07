El madrileño Daniel Mérida da a España el título en el Challenger de Pozoblanco

El tenista madrileño Daniel Mérida se proclamó campeón del Open Ciudad de Pozoblanco Covap Memorial Fabián Dorado 2025 y sumó su primer título en el circuito ATP Challenger de tenis. El español ganó por 6-3 y 6-4 al chino Fajing Sun tras una hora y 26 minutos de partido. Con este triunfo, el español se situará entre los 180 mejores del mundo y aseguró su presencia en la 'qualy' del próximo US Open. El triunfo de Dani Mérida es el primero de un español desde que Roberto Bautista ganara en la edición 2012 de este ATP Challenger.

Tras un inicio algo frío, Mérida le puso pronto emoción con un 'break' a las primeras de cambio -en el segundo juego- y una respuesta igual de rápida de Sun que hacían prever un partido como otros de los que se le han visto al tenista chino en este torneo, donde el saque no ha sido tan decisivo y las roturas se han sucedido. Tanto el español como el chino demostraron ser, posiblemente, los mejores restadores de la semana y eso se traducía en el juego en largos intercambios y un juego vistoso cargado de emoción.

Como si esos tres primeros juegos fueran un preludio de lo que llegaría después, los 'breaks' se sucedieron a partir del sexto juego. Mérida logró dar un nuevo estirón con una ruptura un gran paralelo que le dio ventaja y un error no forzado de Sun. Sin embargo, otra vez, no logró consolidar la ruptura con su saque ante un rival que no sólo no se venía abajo, sino que metía más presión al resto.

Daniel Mérida celebra la victoria en la final del torneo pozoalbense. / Rafa Sánchez

Mérida salva una situación complicada

Con 4-3, Mérida levantó un juego que tenía en contra para quebrar una vez más, la quinta en el set, y ponerse en disposición de ganarlo con su saque. Le quedaba hacer lo que no había logrado en todo el primer set, confirmar esa ruptura. Sun, como siempre, presionó al resto y tuvo una bola para equilibrar de nuevo el choque, pero esta vez, Mérida sí la salvó.

Un error del asiático con el revés dio a Mérida la primera opción para ganar el set, pero el 'winner' definitivo que mandó a continuación se le fue por milímetros. Una bola larga del chino le dio la segunda oportunidad y esta vez no la desaprovechó. Un nuevo paralelo de revés, el golpe con el que más daño estaba haciendo Dani Mérida, forzó el de Sun, que se fue fuera. Primer parcial para el español (6-3) en 40 minutos de juego.

El arranque de la segunda manga confirmó la inercia. Con servicio de Sun, el tenista madrileño volvió a romper el saque, esta vez en blanco ante un rival que parecía desquiciado. Como en el primer set, Sun pudo igualar de nuevo, pero el madrileño salvó dos bolas de 'break' para consolidar un 2-0 muy peligroso, viendo que el chino sólo había logrado sacar adelante su servicio una vez en todo el encuentro.

Sun equilibra el segundo set

El español tuvo la opción de hacerlo con la primera bola de ruptura que no aprovechó. Sun logró a continuación su primer 'ace' y se puso en disposición de seguir 'vivo' en la final. No sólo hizo eso, sino que aprovechó dos nuevos errores del español para disfrutar de su sexta bola de 'break'. Un gran resto a la línea confirmó su regreso y equilibró de nuevo el marcador en el segundo set.

Sun parecía crecido tras verse contra las cuerdas y lo confirmó a continuación con el primer juego cómodo con su saque que fue capaz de sacar adelante. Por primera vez en el partido, el tenista chino mandaba (3-2) en uno de los sets.

Dani Mérida respondió con su segundo juego en blanco con su servicio. Y con su quinto 'break' en el encuentro. Fajing Sun logró igualar un peligroso 15-40 gracias a dos buenos servicios, pero un resto a los pies del español le dio una nueva ventaja y el enésimo paralelo ganador confirmó el 4-3 para el madrileño.

Faijing Sun golpea una bola en la final. / Rafa Sánchez

El madrileño sentencia el partido

Mérida se mantuvo, a continuación, firme con su saque y, con 5-3, presionaba a un Sun que debía conservar el servicio para no perder el partido. Esa presión casi tiene efecto. El español tuvo la opción de cerrar el partido con 30-40, pero Sun salvó esta situación delicada para así seguir en el partido.

La siguiente oportunidad le llegaba con su saque. Mérida se adelantó con un 'winner' que desbordó a Sun, quien a continuación cometió dos errores para darle tres nuevas bolas de partido al madrileño. Sun aún salvaría una, pero no podría hacer lo propio con la segunda.

Con este triunfo, Dani Mérida sumó 75 puntos en el ránking ATP y se embolsó 12.980 euros mientras que Fajing Sun sumó 44 puntos y ganó un premio de 7.620 euros.