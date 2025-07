El madrileño Dani Mérida logra una plaza en la final del Challenger de Pozoblanco

El Open Ciudad de Pozoblanco Covap - Memorial Fabián Dorado ya cuenta con finalistas en el cuadro individual. El chino Fajing Sun y el madrileño disputarán el partido por la corona tras imponerse en sus encuentros de semifinales. El partido por el título tendrá lugar este domingo a partir de las 21.00 horas en las pistas del polideportivo municipal de Pozoblanco.

El tenista chino Fajing Sun, sexto cabeza de serie, se ha convertido en el primer finalista del Open Ciudad de Pozoblanco Covap - Memorial Fabián Dorado de tenis tras vencer por 5-7, 6-4 y 6-3 al portugués Tiago Pereira en dos horas y 14 minutos de partido.

La primera semifinal

Fajing Sun se encontró con un inicio de partido que no había tenido en los tres encuentros previos y que coincidió, al contrario, con los que no había vivido Tiago Pereira. Este último acostumbraba a tomar ventaja de salida y jugar con ella, mientras que Sun iba de menos a más y acababa doblegando a sus rivales por 'agotamiento'. En esta ocasión, el tenista chino rompió en el segundo juego y se puso rápidamente con un 3-0 que mostraba la superioridad que se estaba viendo en la pista.

El tenista luso fue entrando poco a poco en juego y ganó su servicio con la solidez que había tenido en los duelos anteriores. Si eran nervios lo que tenía, los olvidó por completo y empezó a parecerse al tenista que ha mandado en pista durante estos días. Enfrente tenía a un Sun que es difícil de superar y que tuvo bolas para el 4-1, pero finalmente Pereira logró romper y, con ello, equilibrar el marcador.

El set se igualó y los dos se centraron en sacar adelante su saque. Sin embargo, en el undécimo juego, el tenista portugués puso una marcha más, aprovechó los errores ajenos y se puso con ventaja. Sun logró salvar la primera bola de ruptura, pero no la segunda. Faltaba cerrar el set y costó. El tenista asiático contó con dos bolas para haber llevado la manga al 'tie break', pero no las aprovechó y Pereira se apuntó el primer set en 52 minutos por 7-5.

Fajing Sun reacciona en el segundo set

Sun apretó en el inicio del segundo set para tratar de equilibrar el partido y, al igual que en la primera manga, logró romper el servicio de Pereira. Aunque el tenista luso logró salvar la primera bola de 'break' no pudo hacerlo en la segunda y se vio de nuevo abajo. En una repetición de lo vivido en el primer set, el 3-0 se pasó al tres iguales, con Pereira crecido y Sun con dudas. La única diferencia con el anterior es que el tenista chino supo apretar con el 5-4 y, tras ganar el primer punto del décimo juego, presionó y su presión surtió efecto. Cincuenta minutos de juego para que, con 6-4 para Sun, el partido se equilibrara.

No se repitió por tercera vez la misma película en el set definitivo porque Pereira logró levantar un 15-40 que evitó el 3-0. A esas alturas, ya no estaba ninguno para hacer concesiones. Con las fuerzas más justas, mantener el saque era crucial.

Fajing Sun, en la primera semifinal del torneo pozoalbense. / CÓRDOBA

El jugador chino llega más fresco al tramo final

El desgaste y las más de dos horas transcurridas había perjudicado claramente a Tiago Pereira. Fajing Sun estaba claramente más entero en este tramo y lo demostró en el siguiente turno de saque de su oponente. Si en el tercer juego Pereira logró levantar una situación adversa, no pudo hacer lo propio en el quinto y vio cómo su rival, tras confirmar con comodidad el 'break', se situaba en un peligroso 4-1.

Pereira tuvo opciones de equilibrar el duelo en el octavo juego, aprovechando que Sun jugó casi siempre con segundos saques, pero dos errores no forzados tiraron por la borda la ventaja que había adoptado. Con 5-3, Pereira demostró su fuerza mental levantando un 0-30 que parecía definitivo, pero no fue suficiente. Sun cerró el partido con su saque y se clasificó para la segunda final ATP Challenger de su carrera.

Dani Mérida impone su clase

Dani Mérida será el rival de Fajing Sun en la final del Open Ciudad de Pozoblanco Covap - Memorial Fabián Dorado, torneo ATP Challenger 75 que volverá a tener un finalista español trece años después. Desde que Roberto Bautista y Arnau Brugues jugaron la final de 2012 ningún tenista nacional había alcanzado la final en la era ATP. Mérida lo hizo tras doblegar al británico Oliver Crawford por 6-3 y 7-6(4) en una hora y 25 minutos de juego.

Media hora duró un primer set en el que Dani Mérida mostró más argumentos que un rival correoso y duro desde el fondo de pista, pero que pocos argumentos más pudo ofrecer para tratar de contrarrestar el buen inicio de partido del tenista madrileño.

Crawford lo intenta todo

Pese a lo rápido que ganó Mérida y a los tres 'breaks' que logró, la diferencia no fue tanta como se podía apreciar. El español fue mejor con el saque, dobló en puntos ganadores al británico y le apretó hasta tal punto que no pudo sentirse seguro nunca con su primer saque. Sin embargo, no dio por perdido ningún punto y eso le hizo peligroso. Obligó al jugador madrileño a arriesgar y, eso, a veces se traduce en fallos.

En la primera manga, los aciertos superaron a los errores y eso le permitió al español romper en el tercer juego y, tras perder su saque en el sexto, volver a tomar ventaja ante un rival que ahí bajó los brazos.

Reacción de Dani Mérida a la iniciativa de Crawford

Crawford se concentró en el inicio del segundo set y aprovechó los errores no forzados de Mérida para quebrar rápidamente y empezar por delante en el marcador. A diferencia de lo vivido en el primer set, Crawford consolidó pese a que su rival le metía presión en todos sus saques. Con sufrimiento y arriesgando mucho para llevar la iniciativa, Crawford mantuvo su ventaja hasta el 5-4. Con 4-3 salvó una bola de 'break' con una volea increíble que se sacó de los pies, pero en su siguiente turno de saque, cometió dos errores cuando buscaba un punto ganador y ya no pudo levantar el juego.

Mérida, ya crecido, logró ponerse por delante a continuación por primera vez en el set y se tomó un 'respiro' antes de afrontar el 'tie break'. En éste, Méridael tenista madrileño adquirió una mínima ventaja que, pese a la presión de su rival, logró mantener y cerró el encuentro ante el delirio de un público que vibraba con el español.