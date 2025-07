Dani Mérida ya está a un paso de la final de Pozoblanco, mientras cae el gran favorito

Daniel Mérida sigue su marcha imparable en el Open Ciudad de Pozoblanco Covap Memorial Fabián Dorado 2025 de tenis. El joven tenista madrileño aseguraba la presencia de un representante español en semifinales tras doblegar al gigante británico Johannus Monday en un partido que dominó, pudo cerrar antes y en el que tuvo que sacar, al final, su mejor repertorio para sacarlo adelante. Ante un enemigo que llegaba de jugar ante Tommy Paul en Wimbledon. El español ganó por 6-3, 5-7 y 6-4 en dos horas y dos minutos de partido.

Pocos esperaban el inicio de partido que ofreció el duelo entre el español y el británico. Monday había sacado sus dos primeros encuentros gracias a la solvencia de su servicio. Con 1,98 de altura y con las características de Pozoblanco se antojaba su mejor arma. Sin embargo, ante Mérida no le sirvió de salida y vio cómo el español le rompía en dos ocasiones el saque para situarse con un 5-0 en apenas quince minutos que era un reflejo de lo que se veía en pista.

El tenista de Hull reaccionó a partir del quinto juego y, tras romperle por primera vez el saque al español, creó alguna duda en el madrileño. A Monday no le sirvió para remontar un primer set que tenía imposible, pero empezó contando con hasta tres bolas de 'break' en el inicio del segundo set. Mérida las salvó y volvió a equilibrar el duelo. De hecho, contó a su vez con una bola de ruptura en el siguiente juego, aunque Monday la salvó en esta ocasión.

Las sensaciones sobre la pista

Pese a la igualdad, las sensaciones apuntaban a un desenlace favorable al español. De hecho, llegó a tener una nueva bola de ruptura con 5-5, que Monday salvó con un gran servicio. En el siguiente juego, el madrileño empezó como los anteriores, dominando y situándose 30-0 rápidamente. Pero una jugada polémica, que protestó ampliamente, le afectó y acabó perdiendo tres puntos consecutivos y, con ello, el juego y el set por 5-7.

Monday se vino arriba en el comienzo del tercer set, en el que, por momentos, se vio a Mérida a merced de la presión que ejercía su rival y teniendo que jugar a la defensiva. Fruto de ello, en el cuarto juego, el británico llegó a ponerse con un peligroso 15-40 que el español salvó devolviendo bolas casi imposibles.

Lo que podía parecer un golpe definitivo lo fue para Monday, que perdió a continuación su servicio ante un Mérida crecido. Tras confirmar el 'break', el español pudo cerrar el partido en el siguiente turno de saque, en el que contó con una nueva bola de ruptura, que esta vez salvó Johannus Monday. Sólo le sirvió para alargar el espectáculo, pero no la emoción, ya que Dani Mérida no le dio opción a la remontada.

Tiago Pereira, en su mejor momento

El portugués Tiago Pereira ya había hecho historia en su aún corta carrera al alcanzar por primera vez unos cuartos de final en un torneo ATP Challenger. Lejos de presionarle esa situación, pareció todo un veterano en estas situaciones ante un Edas Butvilas que aparecía claramente en este duelo de cuartos de final y que estuvo a merced de su rival durante todo el encuentro.

El 4-0 con el que comenzó el partido parecía un espejismo. Butvilas, que había superado a Alejandro Moro gracias a la seguridad con su saque, no tenía continuidad en esta ocasión, arriesgaba demasiado y fallaba ante un Pereira que aceleraba cuando tocaba y dominaba con su servicio. El lituano logró romper en el quinto juego y, tras apuntarse el suyo y ponerse 15-30 pareció llevar el partido a un punto de inflexión.

Ahí reaccionó Pereira y no sólo salvó esa situación complicada sino que se apuntó el set a continuación. Con una manga en contra y Butvilas excesivamente presionado, Pereira supo manejar la situación y no alteró su plan. El set no tuvo los vaivenes del primero, pero mientras el portugués sacaba sus servicios sin apuros, en los del lituano siempre había dudas. Con 5-4 y saque de Butvilas, llegó la primera bola de 'break' en contra de todo el set, que fue suficiente para que el partido acabara con un resultado de 6-2 y 6-4 en apenas una hora y 12 minutos.

Fajing Sun acaba con la aventura del joven Shah

Su rival en semifinales será un Fajing Sun que sacó a relucir su veteranía ante un jugador que había mostrado un gran talento hasta ahora, pero al que la juventud, en esta ocasión, le pasó factura. El joven hindú Aryan Shah se había convertido hasta el momento en la gran sorpresa del torneo y, de hecho, siguió demostrando el gran talento que tiene en este duelo de cuartos, pero enfrente tenía un rival que ha demostrado ser muy difícil de sacar de la pista y que acaba con sus rivales por agotamiento.

Así lo hizo con el vigente finalista, Antoine Escoffier, y con un Darwin Blanch que, al igual que Shah, tuvo la iniciativa en el juego durante la mayor parte de su encuentro, pero lo perdió. Frente a Shah, Fajing Sun tuvo que salvar hasta cuatro bolas de 'break' en los primeros juegos, pero la única que tuvo, en el séptimo juego, le bastó para anotarse la primera manga.

En la segunda, ya con Shah visiblemente más nervioso, otro 'break' decidió el encuentro. Llego antes, en el quinto juego y fruto de los errores no forzados y de la inmadurez del hindú, que arriesgó demasiado en los intercambios y su rival sólo tuvo que aguantar y esperar el fallo. Con todo de cara, el tenista chino se bastó con aguantar su saque para cerrar el choque por un doble 6-4 en una hora y 26 minutos.

Crawford se prepara para golpear una bola. / CÓRDOBA

Grenier dice adiós al torneo

El cabeza de serie número uno, Hugo Grenier, no podrá repetir su victoria de 2023 y cedía en cuartos de final del Memorial Fabián Dorado tras caer ante el británico Oliver Crawford por 4-6, 6-4 y 6-3 en dos horas de partido.

Grenier, que arrastraba una lesión en el talón desde su debut en Pozoblanco, comenzó muy fuerte, pero la resistencia de su rival fue mermándole en lo físico y el alargamiento del encuentro no le favoreció en absoluto.

El inicio del partido no fue diferente al que nos tiene acostumbrados Hugo Grenier en Pozoblanco. Muy agresivo al resto, el francés ya había roto en blanco en el primer juego de partido. A diferencia de los anteriores, lo que se encontró a continuación fue su misma medicina, un 'break' en blanco e igualdad a un juego en un inicio de locura.

Un partido parejo

Crawford ya demostró ante Gastao Elias que es un jugador difícil de sacar y siguió a lo suyo, pero con Grenier en su mejor versión, el británico poco pudo hacer en la primera manga. La diferencia entre uno y otro estuvo en los puntos ganadores que el francés repetía sin cesar. Hasta 15 acumuló en un set donde le bastó otro 'break' para ganar por 6-4.

Con casi un 90% de efectividad en los puntos jugados con su primer servicio y casi un 70% de primeros, Grenier tenía asegurado su saque. Un 'break' en el séptimo juego le permitió tomar una ventaja que ya no soltó.

Crawford logra el premio a la resistencia

Crawford demostró que no estaba dispuesto a rendirse y que no iba a dejarse sorprender en el arranque del segundo set como le había ocurrido a sus dos antecesores. Lejos de eso, aprovechó el primer mal juego con el saque del francés, que apenas metió primeros, para escaparse en el marcador. El 3-0, no obstante, no era definitivo. Grenier siempre vuelve y si ya rozó el 'break' en el quinto juego, lo logró finalmente en el séptimo.

La igualdad se mantuvo en el tramo final, con más presión para el británico, que se jugaba caer eliminado. Sufriendo, sacó adelante con su saque el noveno juego y se puso al resto para cerrar el set. Grenier tomó ventaja, pero Crawford reaccionó y acabó ganando la manga en su primera opción ante el delirio de un público que quería ver más tenis.

Grenier se hunde

Hugo Grenier parecía tocado ante un rival lanzado, que metió una presión máxima cuando, en el segundo juego del tercer set, se puso 15-40 arriba con saque del francés. El gran favorito, que a su vez parecía tocado físicamente por la lesión que arrastraba, no se rindió y salvó esta situación límite.

No pudo hacer lo propio en el sexto juego. Un servicio que él vio bueno y el línea le cantó una doble falta le descentró y acabó entregando su saque en blanco. Crawford confirmó el 'break' y se puso con un 5-2 muy peligroso. Grenier conservó su saque y apretó al resto hasta el 40-40. Salvó una primera bola de partido, pero no pudo hacer lo propio con la segunda y acabó perdiendo por 6-3 la tercera manga.

Resultados cuartos de final ATP Challenger de Pozoblanco 2025

Daniel Merida (ESP) a Johannus Monday (GBR) por 6-3, 5-7 y 6-4

Tiago Pereira (POR) a Edas Butvilas (LTN) por 6-2 y 6-4

Fajing Sun (CHN) a Aryan Shah (IND) por 6-4 y 6-4

Oliver Crawford (GRB) gana a Hugo Grenier (FRA) por 4-6, 6-4 y 6-3