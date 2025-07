Carmen Avilés vuelve a mejorar su marca personal del 400 y no bate por tres horas el récord andaluz

La atleta cordobesa Carmen Avilés ha vuelto a superarse en una temporada de ensueño por el nivel de sus marcas. Ahora ha bajado de nuevo su mejor marca personal del 400 lisos, dejándola en un tiempo de 51.82 segundos. Este registro lo hizo en la final B del Meeting de Madrid, carrera en la que concluyó en la tercera posición.

La cordobesa no rebajó el récord andaluz absoluto por apenas unas horas. Por la mañana, el tope andaluz lo tenía la granadina Laura Bueno con 51.93, una marca que consiguió hace cuatro años. Sin embargo, tres horas antes de correr la cordobesa en Madrid, la gaditana de 19 años Ana Prieto consiguió una marca de 51.75 en la final del Europeo sub 23, un tiempo que le llevó a concluir la carrera en la cuarta posición y a superar el tope andaluz absoluto de Bueno. La barreña le quitó también a Carmen Avilés el récord andaluz sub 23 que poseía desde junio del pasado año con 52.16.

El siguiente objetivo

Carmen Avilés es ahora la sexta de España en el ránking absoluto de este año por el nivel de sus marcas. El próximo reto que tiene por delante es el Campeonato de España absoluto (Tarragona, 1 al 3 de agosto), la cita en que se jugará una plaza en el Mundial (Tokio, 13 al 21 de septiembre).