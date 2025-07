José Antonio Santaella: "Mi sueño es entrenar al primer equipo de Córdoba"

-Vienes de ganar la liga mexicana femenina de baloncesto. ¿Cómo te has sentido en esta competición?

-La verdad es que es muy exótico el tema ¿no?. Lo primero que se me viene a la cabeza es que es muy exótico y atrevido, como yo soy. Me siento muy feliz. Ya conocía Aguascalientes y al club Panteras. Desde que apareció la oportunidad, la afronté como un desafío muy bonito, un desafío en el que partíamos con desventaja con dos equipos, el Fuerza Regia de Monterrey y el Adelitas de Chihuahua. El Adelitas es el equipo que siempre había llegado a las finales pero que nunca las había ganado, por lo que este año se había armado para ganar sí o sí. Al mismo tiempo contaba con la presión de hacer algo importante con el Aguascalientes. No ganaban desde el año 2003 y, claro, querían volver a ganar. Todo esto, unido a la felicidad y a la ilusión que se ha generado en una ciudad de un millón y medio de habitantes me ha hecho feliz.

-Cuéntanos cómo fue la serie final por el título, en la que tenías el factor cancha en contra y además tuviste que remontar un marcador adverso de 2-1.

-Todas las series finales allí en México son largas, pues las juegan dos grandes equipos con muchas particularidades y altibajos, Creo que ellas empezaron a un nivel altísimo, el que tienen. Luego, en el segundo partido, creo que ellas desconectaron al final y eso nos dio la opción de ponernos arriba y ganar. Volvimos a Aguascalientes con la posibilidad de ganar los dos y coronarnos campeones allí. En el primer partido fuimos nosotros las que desconectamos. Creo que la presión nos pudo un poco y ellas al final sacaron un poquito de su talento. El cuarto partido fue un ejemplo de coraje y deseo de ganar. Estábamos todas física y mentalmente tocadas, pero yo creo que, precisamente la fuerza que tenía este grupo nos dio la valentía que nos permitió ganar. Llegamos a un quinto partido en el que era, bajo todos los pronósticos, el partido más igualado, también en las casas de apuestas. El Adelitas seguía siendo favorito pero menos que nunca. Al final, un quinto partido es muy peligroso en todos los sentidos, como lo fue. Nosotros lo tuvimos ganado hasta a falta de 12 segundos. A falta de 12 segundos lo habíamos perdido, pero un error de ellas nos dio una canasta y finalmente ganamos el título. Creo que en el quinto partido sí nos merecimos el título.

-¿Cómo se vive el baloncesto femenino en México y qué tipo de jugadoras compiten?

-Pues mira, se vive. Creo que en España, en Europa, está creciendo mucho y cada vez tiene más presencia, pero yo creo que allí aún más. Allí, la liga profesional masculina y femenina tienen mucho nivel, pero en relación al resto del mundo, la femenina tiene mucho más nivel. En México, dejando aparte a la WNBA, en ningún sitio del mundo hay un baloncesto femenino de tanto nivel como el de los tres equipos que están arriba. Yo lo hablaba con Mike, el entrenador de Chihuahua. Los dos equipos que han jugado la final podrían estar perfectamente en el Top 8 de la Euroliga. Tenemos a jugadoras como Astou Ndour, que es una jugadora de Euroliga y MVP del Eurobasket. Tenemos a Marian Coulibaly, que ha hecho los mejores números en la Liga Endesa de los últimos 30 años. Aparte tenemos a Ferdinand Fitzgerald, que ha jugado esta temporada en la WNBA. Chihuahua era capaz de poner en pista a cinco jugadoras que habían jugado en la WNBA al mismo tiempo. Eso, por ejemplo, en la liga masculina no lo pueden hacer. La liga masculina mexicana tiene un nivel ahí que está entre una Primera FEB y la ACB. Por ejemplo, Scott Bamford, del Granada, se acaba de ir al Monterrey. Por contestarte a tu pregunta, se vive yo creo que con menos diferencias de las que existen en España entre el baloncesto masculino y el femenino. Allí nosotros hemos ganado el campeonato y te digo que ha tenido el mismo impacto que si lo hubieran ganado los hombres.

Santaella, en Córdoba tras ganar la liga mexicana femenina. / Victor Castro

-¿Es cierto que la liga dura dos meses?

-Sí, dos meses. Yo me fui un 20 de abril, empezamos la liga creo que un 2-3 de mayo y ha terminado un 2-3 de julio, pues claro, sí, dos meses.

-¿Ha seguido desde la distancia lo que ha ocurrido en el baloncesto cordobés?

-Me estoy poniendo un poco al día ahora. Evidentemente, al Coto lo he seguido. Más allá del Coto, me he encontrado con toda la cantidad de equipos que están saliendo. Me alegro muchísimo de todo lo que lo que está pasando en el baloncesto de Córdoba. Ahora lo que nos queda es, como tantas veces hemos dicho, que esto al final nos lleve a unirnos más que a separarnos.

-Hace poco más de un año subiste con el Morón a la Primera FEB, así que conoces bien la Segunda FEB. ¿Cómo has visto la temporada del Coto?

-La temporada pasada hay que tener en cuenta que debutaban. Sí, yo vi que el inicio fue fulminante, extraordinario, brillante y que luego llegó un momento en el que empezó a costarles un poquito más. Creo que ese grandísimo inicio no les benefició para luego valorar en un momento puntual el balance de la temporada y quiero explicarme. Empezar con un 6-1 te hace casi pensar que vas a ser candidato a todo y que tienes un grandísimo equipo. Pero la Segunda FEB cuenta con grandísimos equipos que no logran ascender y con grandísimos equipos que al final terminan abajo porque encadenan una racha mala. Yo, desde mi posición, nunca vi peligrar la salvación, pero creo que ese grandísimo inicio le perjudicó a Alfredo Gálvez y al Coto. Luego les entraron las dudas con las derrotas, pero en general les he visto bien a lo largo de la temporada. Tiene mucho mérito entrar en esa liga como debutante y conseguir la permanencia. Habrán aprendido de todo para seguir creciendo, porque es un club con muchas posibilidades.

-Has sido este verano uno de los candidatos al banquillo del Coto Córdoba. ¿Es para ti un sueño entrenar algún día al primer equipo de Córdoba?

-Sin duda, soy bastante transparente con todo, para lo bueno y para lo malo y lo digo que mi sueño es entrenar al primer equipo de Córdoba. A mí, lo malo que tengo me ha castigado mucho pero yo creo que con el tiempo he ido cambiando, cambiando al entender el baloncesto de otra manera y entendiendo la vida en general de otra manera. Mi objetivo a medio plazo es estar en Córdoba. Me encantaría estar relacionado con el baloncesto al más alto nivel que se pueda. Ahora tenemos aquí el proyecto del Coto. Hacía muchos años que no había un proyecto tan próspero y tan ilusionante como el del Coto a todos los niveles. Ha unido a mucha gente, a muchos clubes, a personas importantes del mundo del baloncesto en Córdoba. Evidentemente, para mí sería un sueño, igual que también es un sueño volver a México e intentar volver a ganar o sería un sueño regresar a Morón y volver a intentarlo. Evidentemente, de lo que tengo más ganas a medio plazo es de estar en Córdoba.

-Llevas más de 25 años entrenando a todos los niveles, desde benjamines a la Primera FEB, aquí en España.¿Cada equipo y cada categoría tiene su manera de entrenar?

-Totalmente, de hecho esta es una guerra que yo tengo con algunos entrenadores. Cada equipo es diferente, da igual la categoría en que esté. Cada categoría, género y edad es totalmente diferente. Yo, por ejemplo, he disfrutado mucho entrenando en México. No me podía ni imaginar hace cinco meses que iba a entrenar a Astou Ndour y que iba a ser campeón de la liga mexicana femenina con jugadoras de ese nivel. He aprendido muchísimo de ellas, pues su baloncesto es muy divertido. Una cosa que he aprendido entrenando a un equipo femenino es que a ese nivel hay que convencer mucho más. Tengo muchas anécdotas, tantas que podríamos llenar un libro, pero de todo se aprende y hay que adaptarse. Una de las virtudes que he ido tomando con el tiempo es que soy cada vez un entrenador más adaptable. Puedo ser un entrenador muy exigente o muy riguroso pero también dialogante. Persuadir es al final la clave. Hay entrenadores que se encasillan en una categoría o en un género. A mí me gustan los retos, pues forma parte de mi personalidad, En su momento lo fue México y fíjate cómo ha salido.

-Ya en Córdoba, ha formado parte de la organización del campus Alley Oop. ¿Cuál es el objetivo que buscan?

-Alley Oop nació fundamentalmente con mi amigo Fran Dorado, que es el máximo responsable de esto. Yo hago lo que puedo pero Fran, sobre todo este año, es el que lo ha montado. Ha sido la mejor de todas las ediciones. Hemos contado con los mejores entrenadores cordobeses, juntando en la misma semana a Rafa Sanz, Júnior, Rafa Gomáriz, Pepe Cabello y Pepe Ferrer, junto a Raúl Silva. La idea surgió hace cuatro años porque queríamos romper un poquito con ese reino de taifas que hay en Córdoba en pro de la mejora individual de los jugadores y jugadoras. Es decir, que no porque tú seas de La Salle, del Ciudad de Córdoba o del Adeba no puedes venir a un campus como Alley Oop para mejorar. Se trata de juntar a jugadores y jugadoras de clubs diferentes para que mejoren juntos.

-¿Qué espera José Antonio Santaella de la próxima temporada?

-Esa pregunta me lleva rondando desde que terminé en México. Ahora mismo no sabría decirte. Estoy abierto a seguir disfrutando del baloncesto del más alto nivel. Es un periodo en el que tengo que valorar hasta cuánto dura si llega un momento en el que no pueda esperar más. Tengo que cuidar mi vida y al final, si tuviera que regresar a mi colegio, pues estaría muy contento y ya está. Quiero seguir vinculado al baloncesto de alguna manera. Ya sabes que yo estoy igual de contento entrenando al mini del Adeba femenino que al Panteras de Aguascalientes femenino. Al final disfruto mucho del baloncesto y de la gente del baloncesto.