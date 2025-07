El Córdoba Futsal confirma el regreso del ala gaditano Zequi

El ala gaditano, tras su paso por el Manzanares FS, retorna a la disciplina del Córdoba Futsal Córdoba Patrimonio de la Humanidad, club con el que firma por una temporada.

Ezequiel Montero Jiménez ‘Zequi’ (Algar, 17 de marzo de 1994) volverá la próxima temporada a la disciplina del Córdoba Patrimonio de la Humanidad. El ala, tras su paso de un año por el Quesos El Hidalgo Manzanares, volverá a la entidad blanquiverde tras su marcha en el verano de 2024.

La entidad blanquiverde se ha asegurado de esta forma el regreso del jugador gaditano, una fue pieza clave en este equipo durante cinco temporadas, concretamente entre los años 2019 y 2024, las cinco primeras en la máxima categoría del fútbol sala nacional. Con el fichaje del gaditano, la quinta incorporación de la 25-26, ha quedado cerrada la plantilla del Córdoba Futsal.

Zequi: "Esta historia no había llegado a su fin"

El nuevo jugador califal no escatimaba en elogios al club cordobés tras su regreso, pues “esta historia no había llegado a su fin. Es una ilusión tremenda volver al sitio donde has crecido, el lugar en el cual empezó una bonita relación que año tras año se fue consolidando. Me siento muy orgulloso de poder representar unos colores, un sentimiento y un amor”. Por lo que respecta a las negociaciones para su vuelta, “ha sido un fichaje que se ha cocinado lentamente pero siempre descartando todas las demás opciones. Solo quería llegar a un acuerdo con el Córdoba Patrimonio y enfundarme, nuevamente esa camiseta”.

En lo meramente deportivo, Zequi espera un año “bonito, con unos objetivos bien marcados, ya que este club ya no es un sueño, sino una realidad. Hay que luchar por llevarlo cada temporada más alto. Para eso Vista Alegre, con el que estoy deseando reencontrarme, debe ser un auténtico fortín”.

Para Emanuel Santoro, el regreso de Zequi “es el salto de calidad que esta plantilla necesitaba. Es un jugador contrastado y de jerarquía, con el que todos estamos deseando reencontrarnos, pues vuelve a su casa. A nivel deportivo es un líder dentro de la pista, además de tener un gran uno contra uno, llegada a portería y ser determinante en la transición. A su vez, y pese a sus virtudes ofensivas, también destaca en labores defensivas, como por ejemplo en acciones de portero-jugador. Zequi, sin duda, ha crecido y llega, con 31 años, en un momento óptimo de su carrera deportiva”.

La plantilla de la próxima campaña

El conjunto blanquiverde ya tiene cerrada la plantilla de la campaña 25-26. El Córdoba Futsal cuenta a día de hoy de manera oficial con quince jugadores. Por lo pronto seguirán Fabio y Víctor, los dos porteros. También continuarán los alas Titi del Rey, Álex Bernal y Arnaldo Báez. Una campaña más jugarán en Córdoba los cierres Pablo del Moral y Murilo Duarte. Han subido a la primera plantilla el cierre Hugo y los alas Javi Aranda y Enzo Báez.

El cierre Nacho Gómez, los alas Carlos Gómez y Zequi y los pívots Nico Marrón y Tomás Pescio son los cinco jugadores que se incorporarán como novedades a la plantilla que por segunda temporada consecutiva entrenará Emanuel Santoro.