Andrés Cuenca: "Es un orgullo y un privilegio representar al Fútbol Club Barcelona"

Del CD Avejoe, equipo en su pueblo natal (Adamuz), a las luces de la Champions League en el Estadi Olímpic. Así, sin atajos pero con paso firme, Andrés Cuenca ha ido construyendo su camino. Nacido en Córdoba en 2007, dio sus primeros toques de balón en el modesto club de su localidad antes de pasar por la cantera del Córdoba CF, crecer en el Sevilla FC y finalmente aterrizar en el FC Barcelona, donde hoy es uno de los defensas más prometedores de su generación. A sus 18 años, ya sabe lo que es vestir la camiseta del primer equipo blaugrana y ha rozado la gloria con la selección española sub-19, con la que se proclamó subcampeón de Europa hace apenas unos días.

-Andrés, lo primero: enhorabuena por ese subcampeonato de Europa. ¿Cómo valora el torneo que ha hecho con la selección?

-Muchas gracias. La verdad, que el subcampeonato de Europa… salir subcampeones ya es un orgullo, aunque perdimos la final. Pero sí, al final, el esfuerzo de muchos años y representar a mi país es un orgullo para mí. Y sí, la verdad que es un gran logro.

El orgullo de vestir jugar en La Roja

-¿Qué sensaciones quedan después de perder una final tan disputada frente a Países Bajos?

-Una sensación amarga. Nosotros sabíamos que era un equipo muy bueno y que nos iba a poner las cosas muy difíciles, porque llegaban con tres campeonatos, no habían perdido ni un encuentro… Nosotros hicimos un gran partido y, por un detalle, lo perdimos, porque al final estos partidos, yo creo, se deciden por pequeños detalles. También fue en el último minuto y tuvimos un penalti dudoso que no nos pitaron, pero bueno, estamos muy orgullosos de la competición que hicimos e intentaremos el año que viene conseguir la que nos toca.

Andrés Cuenca, durante la final del Europeo contra Países Bajos. / EFE

-¿Qué significa para usted representar a España en estas categorías?

-España es el país donde he nacido, y es el orgullo de todo niño representar a su país. Porque tú, al final, juegas a fútbol para jugar al máximo nivel, y yo creo que estás representando a un país entero, y tienes que dejar a España siempre en lo más alto. Es por lo que yo trabajo desde pequeño, y lo voy consiguiendo poco a poco. Algún día, ojalá, debutar en la absoluta… pero poco a poco, todo llegará.

-¿Se marca algún objetivo con la selección?

-El objetivo que todos queremos es jugar al máximo nivel, y ojalá algún día llegue a la absoluta. Acabo de cumplir los 18 años y este Campeonato de Europa lo he jugado con los de un año más, y eso ya es un logro. El siguiente, este año que entra, me toca jugar con los de mi año, y ojalá poder ir, jugarlo y ganarlo. Pero lo dicho, poco a poco.

-¿Siente que esta generación tiene potencial para seguir creciendo?

-Ha salido mucho potencial, como se ha visto: ha salido Pau Cubarsí, Lamine Yamal, Marc Bernal… Son de mi misma edad, llevo jugando con ellos desde pequeño. Y sí, hay mucho potencial, y yo creo que también hay jugadores de mi edad que todavía no han explotado, pero son muy buenos. Yo creo que acabarán saliendo bastantes más jugadores de esta generación.

Pau Cubarsí, Lamine Yamal, Marc Bernal… Son de mi misma edad, llevo jugando con ellos desde pequeño.

-¿Y cómo está viviendo tu etapa en la cantera del Barça?

-La etapa, la verdad, que es muy bonita. Yo me fui de casa con 12 años y llevo allí, creo que con este año, que ya son seis. Es una etapa donde aprendes mucho, porque te alejas de tu familia desde muy joven y tienes que aprender a llevarlo tú solo. Porque sí, allí tienes monitores que te pueden ayudar, pero estás tú solo, sin tus padres, sin tus amigos... Sales de tu zona de confort. Yo lo he llevado muy bien, y se está reflejando también en lo deportivo.

-¿Qué supone para usted formar parte de la cantera de un club como el Barcelona?

-Para mí es uno de los mejores clubes del mundo, y es un orgullo formar parte de él. Y, como he dicho antes, al final tú juegas fútbol y trabajas mucho para, algún día, representar a estos clubes a nivel mundial. Y la verdad que es un orgullo y un privilegio representar al Fútbol Club Barcelona.

Andrés Cuenca, jugador del FC Barcelona. / Rafael Castro

-¿Cómo es su día a día como jugador del Barcelona, tanto en lo deportivo como en lo personal?

-En Barcelona, como jugador, durante este año siempre he llevado la misma rutina. De infantil a cadete, por la mañana yo tenía que ir a estudiar la ESO, y estuve cuatro años estudiándola. Luego, por las tardes, tenía entreno. Estos dos últimos años, que ya he estado en el juvenil, el Barça B y alternando un poco con el primer equipo, también he hecho Bachillerato. Por la mañana yo iba a entrenar todos los días, de 9.00 hasta la comida, que era a las 13.30 o 14.00 horas. A partir de ahí, me echaba una pequeña siesta, casi siempre de media hora, porque al final acabas reventado (sonríe). Después tenía Bachillerato, que sigo haciendo y ahora en septiembre tengo la Selectividad, tenía clase de 15.00 a 20.00 horas. Entonces, de lunes a viernes casi siempre tienes la misma rutina, menos a lo mejor los fines de semana, que sales y viajas con el equipo, según donde te toque jugar. O si juegas en casa, en Barcelona, pues te quedas ahí el finde.

-Ante todo, usted es cordobés, de Adamuz, y jugó en el Córdoba CF. ¿Ha seguido al equipo cordobesista esta temporada? ¿Vería con buenos ojos vestir la blanquiverde algún día?

-Sí, ojalá. La verdad que ojalá, en un futuro lejano o cercano, volver a jugar en el Córdoba CF. Porque, al final, de pequeño me fui al Córdoba CF, estuve tres años, y yo creo que ahí es donde exploté. Luego fui al Sevilla, estuve un año, y después al Barça. Así que sí, ojalá algún día jugar en el Córdoba CF. Yo he seguido los partidos del Córdoba CF esta temporada. En La Masía, donde estoy con mis amigos, que uno es de Zaragoza, otro de Murcia…, nos picamos un poco, porque a lo mejor digo: «El Córdoba es mejor que el Murcia, el Córdoba tal». Pero sí que lo he seguido bastante, y este año han hecho una gran temporada en Segunda División, para ser el primer año después de haber conseguido el ascenso. Pero yo creo que esta temporada les irá mucho mejor si siguen así.

-Hace poco más de un año estaba el Córdoba CF jugándose el ascenso a Segunda División con el Barça Atlétic… ¿Con quién iba?

-Mucha gente me ha preguntado con quién iba, que si iba con el Barça Atlètic o con el Córdoba CF. Y yo, al final, pues Córdoba es la ciudad donde vivo, y el Barça Atlètic es donde juego y donde me he formado durante todos estos años. Pero yo no te podría decir un equipo, si iba con el Córdoba CF o con el Barça... Como quien dice: que ganase quien jugase mejor. La verdad que no me importaba quién ganara ese partido y quién ascendiera, porque estos equipos, al final, van a tener más oportunidades de subir.

-¿Y cómo se define como jugador? ¿Cuáles diría que son sus principales virtudes?

-Yo me definiría como un jugador que siempre ha sido tranquilo en el campo, he demostrado tranquilidad a mis compañeros y normalmente me definiría como un jugador que tiene muy buena salida de balón y que defendiendo también lo hace bien. Soy muy joven y tengo que mejorar muchísimas cosas todavía, y estoy en ello. Al final, yo lo que intento es mejorar todos esos pequeños detalles que me faltan para, el día de mañana, ser un jugador de máximo nivel y demostrar todo lo que tengo dentro.

-¿En qué aspectos cree que debe seguir mejorando?

-La gente dice, por ejemplo, que tengo una buena salida de balón, pero yo creo que siempre todo se puede mejorar. Sí que es verdad que la fase defensiva y todo lo relacionado con esto lo he ido mejorando durante todos estos años. A día de hoy estoy bastante bien, he mejorado mucho, pero todavía sigo pudiendo mejorarlo. Yo creo que soy una persona muy trabajadora, y aunque sea muy bueno en algunas cosas, creo que aún así se puede conseguir ese margen. Y es lo que intento cada día, en cada entreno, en cada partido: intentar mejorar cada cosa y dar mi máximo para seguir creciendo.

-¿Tiene algún referente como defensa, ya sea en el Barça o a nivel internacional?

-Yo no me suelo fijar en referentes antiguos, como quien dice, pero aunque juego en el Barça, a mí me ha gustado siempre mucho Sergio Ramos por su carácter y por cómo ha jugado. En el Barça, a día de hoy, tengo bastantes referentes, como por ejemplo Pau Cubarsí. Me fijo mucho en él porque como lo tengo al lado y es mi amigo, me da muchos consejos de cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Cuando subo a entrenar, también me ayudan mucho. Este año, para mí, un jugadorazo es Íñigo Martínez, que ha hecho de las mejores temporadas que ha podido llegar a hacer en el Barça. También me fijo mucho en él cuando subo a entrenar porque, al final, juega en mi posición y me da muchos consejos y me ayuda mucho a mejorar cada día.

Aunque juego en el Barça, a mí me ha gustado siempre mucho Sergio Ramos por su carácter y por cómo ha jugado.

-¿Por qué eligió en su momento este club?

-Yo tenía bastantes ofertas de diferentes equipos, pero para mí la cantera del Barça, como se ha visto estos últimos años, es una de las mejores canteras que hay en el mundo y cuenta mucho con la gente de la base. Durante estos años atrás, también analizando las cosas, han salido muchos jugadores muy buenos de la cantera del Barça, como Iniesta y, al final, les da mucha oportunidad en el primer equipo si van las cosas bien. Entonces esto fue una de las cosas que más me hizo decantarme a ir al Barça.

Andrés Cuenca, jugador del FC Barcelona. / Rafael Castro

-¿Cómo gestiona la presión y las expectativas que conlleva ser parte de La Masía y la selección?

-Yo creo que todos los jugadores tienen mucha presión en sí mismos porque lo requiere el deporte que hacemos. Al final, todos los jugadores tienen mucha presión, pero yo soy una persona muy tranquila e intento alejarme, cada vez que salgo al campo, de todo eso y centrarme en disfrutar y en hacer lo que yo tengo que hacer. Yo creo que todas las personas podemos fallar como humanos que somos, y de todo se aprende. A veces cuesta, porque antes de los partidos los nervios y todo, te presionan. Yo intento disfrutar en el campo, dar lo mejor de mí.

-Andrés, cuéntenos cómo vivió ese momento al pisar el césped del Estadi Olímpic Lluís Companys por primera vez, incluso con la Champions en juego.

-Es algo inexplicable, porque todos los niños que jugamos a fútbol o que hemos trabajado muchísimo para llegar hasta ahí, todos queremos debutar en el máximo nivel, como yo lo hice. Cuando vas a salir, se te pasan muchísimas cosas por la cabeza, por todo el trabajo que has hecho hasta llegar hasta ahí, por todo lo que has tenido que pasar. Porque, al final, no es fácil. En el campo se ve que tú sabes jugar, pero la gente no ve todo el trabajo que tú has hecho desde atrás para llegar hasta ahí. Yo la verdad que no tengo palabras para describirlo, porque existen tantas cosas que es inexplicable: el sentimiento de salir con la camiseta del Barça y jugar en el estadio de Montjuic, con jugadores que he visto desde pequeño, o desde que he ido creciendo... Al final eran ídolos para mí.

-Entró por Iñigo Martínez en el minuto 84. ¿Qué le dijo el entrenador Hansi Flick en ese momento?

-No me dijo nada. El partido iba 5-0, creo que era, y solo me dijo que saliese y que lo más importante era que disfrutara en el campo y que hiciese lo que yo sé hacer, y poco más que me acuerde.

-¿Cómo se sintió al formar pareja de centrales con Jules Koundé en sus primeros minutos?

-Para mí era un sueño formar pareja con Koundé o con cualquier otro jugador que fuese a estar en el campo, porque al final son jugadores que yo he visto desde pequeño, que he ido creciendo y que he ido viendo en la tele. Verte ahí, al lado de todos esos, jugadores es un privilegio y un sueño que yo creo que nunca podré explicar, porque existían tantas cosas dentro de mí... Era un sueño, la verdad.

-¿Ve cerca la posibilidad de volver a jugar con el primer equipo?

-Sí, yo creo que sí. Si sigo trabajando y dando lo mejor de mí, al final todo llega, y ojalá algún día pueda estar otra vez con el primer equipo y demostrar lo que yo sé. Seguro que sí.

-¿Cómo desconecta del fútbol en su tiempo libre?

Hay muchos fines de semana en los que también suben mis padres a verme, o también tengo allí amigos que sienten lo mismo que yo, que todo es fútbol, estudio, estudio, fútbol. También tenemos que desconectar, y muchas veces, pues, por ejemplo, una vez al mes o dos al mes, nos vamos de cena o de comida, o cuando tenemos libre nos vamos de paseo, vamos a la playa, a la piscina. También tenemos que desconectar porque somos personas y tenemos que disfrutar también de nuestra vida personal cuando es posible.

Andrés Cuenca, jugador del FC Barcelona. / Rafael Castro

-¿Cómo es el Andrés Cuenca del día a día cuando vuelve a Adamuz?

-Cuando vengo al pueblo mi día a día es con la familia, los amigos, a comer a casa de la abuela y poco más; a la piscina y al campo de fútbol, a ver los partidos de la liga local, y pues a mí me gusta mucho el pádel. Juego mucho al pádel con mi hermano, con mis amigos y poco más. Intento disfrutar y aprovechar al máximo ese tiempo, porque al final vienes al pueblo para desconectar, sobre todo, y estar con los amigos, la familia y disfrutar un poco de la vida.

-Sus primeros pasos los dio aquí, en el campo de fútbol de Adamuz. ¿Qué siente al volver cada verano?

-La verdad que me siento muy bien, porque cuando era pequeño empecé aquí en el CD Avejoe como portero, y creo que estuve dos o tres años. La verdad que también recordar desde cuando empecé aquí, pisar este campo y todo, al final es algo que me ha acompañado en mi etapa deportiva, porque empecé aquí, en el club de mi pueblo. Es un orgullo venir y ver también a los niños jugar, a los mayores, y la verdad, con orgullo.

-¿Qué importancia tiene su familia en su carrera?

-Mi familia ha sido lo más importante hasta ahora en mi carrera deportiva, porque al final tienes amigos que siempre están ahí, pero tu familia son los que te siguen de más cerca, te dicen lo que tienes que hacer, lo que está bien, lo que no está bien, los que te educan… Por ejemplo, mi padre, mi madre, mi abuelo, que no está aquí, pero bueno, me han acompañado siempre a todos los estadios, han ido a todos lados; mi padre se ha hecho un montón de kilómetros para llevarme a Sevilla, a Córdoba… Mi familia es lo más importante que he tenido, tengo y tendré en mi carrera deportiva para desarrollarme como jugador. Fundamental. Porque sin ellos no sería yo y no sería posible que, a día de hoy, estuviese jugando con el Barça y en la selección española.

-¿Qué mensaje le mandaría a los jóvenes que sueñan con llegar donde ha llegado?

-Que sigan trabajando, que sean humildes y que den el máximo todos los días en los entrenos, los partidos, y que sobre todo sean ellos y confíen en sí mismos, porque al final todo se consigue con esfuerzo y trabajo, y eso es lo más importante. Que persigan sus sueños y que den todo por conseguirlos, porque yo lo que he hecho ha sido trabajar mucho, y al final también tienes que pasar por momentos difíciles, que es complicado, pero bueno, con esfuerzo, trabajo y sacrificio puedes conseguir todo lo que te propongas. Cualquier niño lo puede conseguir. Yo tampoco soy mejor que, a lo mejor, un niño que está jugando aquí en la liga local de Adamuz. Si se lo propone, le pone el 100% de sus ganas y tiene ayuda por parte de su familia y todo, pues puede conseguir todo lo que se proponga.

