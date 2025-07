El Coto Córdoba refuerza el juego interior con el fichaje del pívot neerlandés Kevin Schutte

El Coto Córdoba de Baloncesto ha anunciado el segundo fichaje de la plantilla de la próxima temporada en la Segunda FEB de baloncesto. El conjunto blanquiverde ha incorporado al pívot de 2,02 metros Kevin Schutte, un jugador natural de Países Bajos que procede del Sodertalje de la Primera División de Suecia. El jugador de 27 años promedió en la pasada campaña 6,6 puntos y 5 rebotes.

Schutte ha sido internacional con su país en las categorías sub 18, sub 20 y sub 24. Incluso disputó los europeos sub 18 y sub 20 de la categoría B. Su etapa como jugador universitario la pasó en el centro universitario estadounidense Hofstra Pride, equipo al que defendió entre los años 2018 y 2022. La pasada campaña hizo las maletas para jugar en la liga sueca.

“Se trata de un pívot que destaca por su calidad en las proximidades del aro, buen reboteador y con experiencia, que ha descartado otras opciones europeas mostrando una sólida voluntad de jugar en España”, ha asegurado el club cordobés en su comunicado oficial.

El estado de la plantilla

Con esta incorporación, los jugadores que forman parte oficialmente de la plantilla cordobesa son el base jienense Pablo Sánchez, el base-escolta cordobés Gonzalo Orozco, el ala-pívot gallego Fernando Bello, el ala-pívot senegalés Serigne Ndiaye y el pívot holandés Kevin Schutte.