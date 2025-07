La mano de Àlex Márquez seguirá intentando amargarle el Mundial a su hermano

Ya emppieza a hablar como su hermano Marc. Ya empieza a ser lo cauteloso que es el 'canibal', como llaman en Italia al mayor de los Márquez Alentá. Ya empieza a ver la botella medio llena ("habrá que minimizar daños"), pero está dispuesto a tragarse, de un solo sorbo, todo lo que hay en juego. Àlex Márquez se ha recuperado a 360 kilómetros por hora, el ritmo que corre en MotoGP, de la fractura de su índice izquierdo. Vale, sí, no estará a tope, ni mucho menos, pero va a defender ese subcampeonato, esa privilegiada segunda posición en el Mundial de MotoGP, con uñas y dientes. "Si no estuviera dispuesto a pelear por lo máximo, aunque es muy, muy difícil de conseguir, no hubiese venido".

Es más, si la fractura, tal y como ha estado informando El Periódico durante la última semana, hubiese sido en el índice derecho, el que presiona la palanca del freno delantero y agarra el manillar en las duras frenadas, ni siquiera se hubiese planteado venir a Alemania. "Es Sachsenring donde, a excepción de la primera curva, no hay frenadas muy bestias, pero me costará entrar en calor, adquirir mi ritmo y, por descontado, el ritmo de los favoritos, pero quería intentarlo. Que nadie espere una machada de mí, ahora, la verdad, el podio me parece imposible. Vale, muy difícil, venga".

Y es que si exceptuamos, sí, ya sé, cosa imposible, a su hermano Marc, Àlex se ha convertido en el chico de moda de la temporada. El 'Pistolas' es segundo del campeonato, a 68 puntos del líder, y supera por 58 al tricampeón italianos Francesco 'Pecco' Bagnaia. Ha ganado el Gran Premio de España en Jerez y la 'sprint' de Silverstone, cosa que no ha logrado ninguno de 'los otros'. Ha sido segundo en cuatro grandes premios (Tailandia, EEUU, Aragón e Italia) y nueve veces segundo el sábado en la 'sprint': Tailandia, Argentina, EEUU, Catar, Jérez, Le Mans, Aragón, Italia y Assen. Ciertamente una actuación impresionante.

Àlex Márquez y el equipo del doctor Ángel Charte, responsable médico del Mundial, ha dado hoy el visto bueno al piloto de Gresini. / GRESINI RACING TEAM

"Me siento preparado para competir, sí", ha comentado hoy Àlex, que añadió: "Si hubiese sido la mano derecha, no ya por mí ni por el dolor ni por el estado físico, sino por la seguridad del resto de compañeros, ni me lo hubiese planteado. Una lesión en la mano izquierda es muy distinta a una fractura en la mano derecha, que sí es fundamental, tanto en el agarre del manillar como, sobre todo, en las apuradas de frenada".

Àlex quiso dejar claro desde el inicio del gran premio que se trata de un gran premio sin objetivos pretenciosos. "Hay que empezar tranquilos, ponernos a prueba y ver cómo se desarrolla todo el entrenamiento matinal. Luego, acudir al doctor y, si nos alarga el permiso, seguir mejorando, pues seguro que, con el paso del tiempo, iremos un poco mejor aunque esta lesión solo se superará durante las vacaciones, después de correr, el próximo fin de semana, en Brno. Esto en cinco días no va a mejorar así que habrá que trabajar con paciencia, pero sin dejarnos ni una gota de esfuerzo en el tintero".

Normalmente, reconoce el piloto de Cervera (Lleida), se va mejorando día a día, pero para competir al más alto nivel, todo cuenta. "Este es un trazado en el que debes ir muy fino, una de mis virtudes, pero este fin de semana aún tendré que ir más fino y que todo fluya. Hay que sumar los máximos puntos posibles, pero siendo muy consciente de las limitaciones que tenemos". Àlex admite su situación, pero la lleva como todo en esta vida, con enorme entereza, simpatía y sinceridad.

"Mi 'temporadón', como lo calificáis vosotros, no depende de hacer aquí una heroicidad, logrando un podio. No, no, vengo porque me encuentro capacitado para competir, pero el podio me parece hoy, jueves, imposible. Hay que minimizar los daños". Àlex Márquez — Piloto del Gresini Racing Team Ducati y segundo del Mundial de MotoGP

"Mi única intención, desde luego, es pilotar lo mejor posible y, desde luego, nada es comparable a subirte a una MotoGP, con ello quiere decir que, sí, que he hecho muchos ejercicios y he intentado recuperar, en solo diez días, lo mejor posible, pero hasta que no me suba a mi Ducati no sabré, de verdad, cómo me encuentro. Dicen que puede llover tanto el sábado como el domingo, lo que también cambia mucho, mucho, las posibilidades de cada uno de nosotros".

Le preguntaron si se cree capaz de realizar una de esas proezas que suele protagonizar su hermano. "Soy Àlex, no Marc, y ni mi temporada, ni mi palmarés, ni mi trayectoria dependen de hacer, ahora, aquí, en Alemania, una heroicidad. Intentaré, repito, competir lo mejor posible pero es evidente que mi 'temporadón' no depende de que el sábado o el domingo me convierta en héroe de Sachsenring, ni lo pienso, ni lo pretendo, ni lo necesito".

Suscríbete para seguir leyendo