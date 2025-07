Alcaraz, de ídolo a enemigo público en Londres con un duelo forjado en Ibiza

Las constantes sorpresas que fueron sacudiendo a los grandes favoritos en la parte baja del cuadro vaticinaron desde muy pronto que Alcaraz tendría un rival sorpresa en los cuartos de final en el All England Club. Un rival que para alegría de la afición local será Cameron Norrie, el único británico todavía con opciones en Wimbledon.

Para Norrie no será una sorpresa jugar los cuartos de final en su casa. En 2022 ya consiguió alcanzar las semifinales en Londres, su mejor resultado en un Grand Slam. Tras superar al chileno Nicolás Jarry, el británico volvió a superar los octavos de final, una barrera que por el momento no ha sabido derribar en Australia, París y Nueva York.

Como si de una nueva juventud se tratará, Norrie vive un gran momento de forma que pone ahora en alerta a Alcaraz. Tras un inicio de año malo y con resultados muy por debajo de las expectativas esperadas, el británico ha levantado el vuelo, con una técnica muy conocida para el propio tenista murciano.

Al igual que el español, Norrie también optó por desconectar tras la disputa de Roland Garros en Ibiza, una tierra que cada vez atrae más tenistas. Parece que el destino preferido de Alcaraz está levantando cada vez más expectación, sea por el encanto del lugar, o sea por la trascendencia que tiene siempre en el rendimiento del propio Alcaraz.

Preguntado por ello, el murciano se tomó con buen humor el tema y aseguró que al final acabara por pedir cobrar a la isla balear por la promoción que está haciendo dentro del circuito. "Muchos tenistas me han hablado de Ibiza. Así que no sé. Voy a pedirle a Ibiza que me pague un poco por eso" sentenció ante las risas de los periodistas.

Lejos de su coincidencia en el destino vacacional, Norrie es un gran conocido para Alcaraz en lo tenístico. Son seis encuentros ya entre ambos, con dos de los tres últimos con victoria para el británico, que tendrán en alerta al murciano. Nunca antes se han visto las caras sobre hierba, en busca de unas nuevas semifinales en la del All England Club en sus carreras.

UN CAÑONERO POR EL OTRO LADO

El otro billete para la semifinal se lo jugarán Karen Khachanov y Taylor Fritz, el gran favorito tras el descalabro de Zverev para llegar al duelo por la gran final. El americano es el segundo jugador en activo con más títulos sobre hierba solo por detrás de Djokovic y está demostrando su estatus. Pese a tener un inicio complicado con las dos primeras rondas teniendo que superarlas a cinco sets.

Ante Khachanov, buscará superar por primera vez los cuartos de final en Wimbledon donde ya tuvo presencia en 2022 y 2024. Para el ruso, será su segunda presencia en cuartos tras los de 2021, en busca de unas semifinales que tampoco ha podido conseguir en Londres hasta el momento.

Tercer enfrentamiento entre ambos, con pleno de victorias para Khachanov, que buscará dar otra sorpresa más en el camino y conseguir derribar la puerta de las semifinales en el All England Club.