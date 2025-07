Gonzalo Orozco: "La realidad siempre empieza por un sueño"

-¿Qué es lo que te ha motivado a renovar y apostar un año más por el proyecto del Coto Córdoba?

-Creo que el club está en una fase de gran proyección. La confianza que han depositado en mí en estos dos años y el salto de calidad que le están proporcionando al proyecto es lo que me ha motivado a renovar un año más.

-Al irse Guillermo del Pino a Estados Unidos y retirarse Lucas Muñoz, ahora te has quedado como el referente cordobés de la plantilla. ¿Supone una ilusión o una presión extra para ti?

-Pues presión no creo. Al final creo que es una ilusión. Lucas Muñoz y yo hemos sido en estos dos últimos años los referentes de Córdoba, en este último también con Guillermo del Pino. No creo que sea una presión, es más una ilusión que sirva para que los chavales jóvenes se vean reflejados en nosotros.

-¿Te motiva más a la hora de trabajar en los entrenamientos y los partidos para crecer como jugador?

-Sí, al final jugar en Vista Alegre creo que es un sueño para muchos de los chavales, pues también lo era el mío cuando era pequeño. Me motiva mucho el que vengan mis amigos y mi familia a verme jugar. Es como un extra el que vengan los chavales de los clubes de cantera, es un extra siempre.

"Jugar en Vista Alegre creo que es un sueño para muchos de los chavales, pues también lo era el mío"

-Por lo que nos dices, tu sueño era jugar en el Coto Córdoba. ¿Te sientes muy arropado por los aficionados?

-Sí, la verdad es que me he sentido muy arropado por la afición. Siempre he estado encantado con ellos, con todos los chavales que saltan a la cancha después de los partidos a pedir fotos, autógrafos y todo eso. La verdad es que nos sentimos todos los jugadores muy queridos por la afición.

Gonzalo Orozco, jugador del Coto Córdoba de Baloncesto. / MANUEL MURILLO

-Durante la pasada temporada hubo un poco de todo. ¿Cómo la viste?

-Empezamos muy bien, sorprendiendo, yo creo, que a todo el mundo, incluso a nosotros mismos. Después es verdad que bajamos un poco, pero acabamos la temporada trabajando todos los días y trabajando muy bien. Al final conseguimos el objetivo que era la permanencia y remontar lo que parecía un desastre.

-Hubo un momento complicado con muchas derrotas y muchos cambios en plantilla. ¿Cuál fue la clave dentro del grupo para salir de esa situación tan delicada?

-Unirnos, unirnos como vestuario y unirnos con la afición que, pese a que fuésemos abajo en el marcador, siempre nos animaba. Unirnos en el vestuario, sobre todo con el staff técnico nuevo que había y con la junta directiva. Al final todos teníamos el mismo objetivo que era sacar esto adelante. Al final lo conseguimos.

-El jugador que llegó al club hace dos temporadas para competir en la Liga EBA no es el mismo que ahora. ¿En qué ha crecido y mejorado Gonzalo Orozco desde entonces?

-Yo creo que al final estos dos años me han servido de experiencia. Al final he estado en uno de los mejores equipos de la Liga EBA y en un buen equipo de Segunda FEB, lo que te da mucha experiencia y conocimiento. He jugado con gente muy buena que conoce la categoría como Pago del Águila o Alberto Moreno. Son jugadores que me han enseñado un montón. También he aprendido un montón de Alfredo Gálvez y de Nacho Pastor. Los minutos jugados me han proporcionado una experiencia que me han hecho mejorar y ser el jugador que soy ahora.

"Creo que si se consigue el ascenso será una consecuencia del trabajo diario"

-¿Qué le falta por mejorar a Gonzalo Orozco?

-Creo que muchas cosas. Todavía me queda un montón por aprender de táctica, de entender más a los compañeros y de los tiros que hacer sobre todo. También mejorar en el tema físico. Hay muchas cosas por mejorar todavía.

-Los directivos del club dicen que el objetivo de este año es luchar por el ascenso. ¿Cómo lo ve Gonzalo Orozco?

-Creo que si se consigue el ascenso será una consecuencia del trabajo diario, que es el verdadero objetivo, crecer cada día un poquito más y trabajar todos los días. Si lo conseguimos será un logro pero será consecuencia del trabajo diario.

-¿Crees que el club puede llegar a la Primera FEB o a la ACB?

-Hombre, la realidad siempre empieza por un sueño y yo creo que siempre hay que aspirar a estar lo más arriba posible. Pero como te digo, con el trabajo diario.