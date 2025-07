Adriana Nanclares o cómo trabajar en silencio bajo palos hasta lograr tus sueños

España ha empezado la Eurocopa con una superioridad aplastante y el cartel de favorita. La goleada ante Portugal le sirvió al vestuario para olvidarse de una última semana accidentada. Mientras la baja de Aitana por meningitis vírica ya parece superada (jugó los últimos 10 minutos del duelo contra las lusas), la ausencia de Cata Coll se ha alargado más de lo esperado. "Esperaba que la evolución de Cata fuera más rápida. Empezó a entrenar y hemos tenido que dar algún paso atrás. Ahora progresa adecuadamente. Estará disponible y en la convocatoria. La entrenadora de Bélgica se estará preguntando quién juega y no vamos a dar pistas", confesó Montse Tomé antes del duelo contra Bélgica de este lunes (18 h, La1). Habiendo pasado por el hospital hace unos días para reconfirmar el diagnóstico y atajar un pequeño empeoramiento, todo apunta a que Adriana Nanclares repetirá titularidad tras su gran debut.

Nanclares (Miranda de Ebro, 23 años) custodió la portería de España con solvencia. Aunque tampoco entró mucho en juego, la guardameta del Athletic Club mantuvo la entereza en el que fue su primer partido oficial con la selección. Desde ese 29 de noviembre de 2024, en el que entraba por primera vez en la lista de la selección española y debutaba como su guardameta ante la República de Corea, no ha pasado mucho tiempo, pero Nanclares ya se ha ganado la confianza de Tomé, que apostó por ella en un día tan señalado. También disputó bajo palos el amistoso contra Francia en diciembre, semanas antes de hacer su gran debut en un partido oficial con España.

Y lo hizo nada menos que en una Eurocopa. Si bien había disputado dos amistosos con la zamarra de La Roja, aún no había debutado. Eso cambió ante Portugal para la futbolista de 22 años, que lo recibió como un premio y un reconocimiento ante su trabajo. "Me enteré de que jugaba horas antes del partido. Lo primero que me ha venido a la cabeza es mi familia. Ellos son los que me han apoyado para estar hoy aquí. No han podido venir a Berna, pero seguro que lo han estado viendo por televisión", apuntó la guardameta tras el partido.

Al margen de los focos

Y es que Adriana es de esas deportistas que vive al margen de los focos. Tranquila e introvertida, es muy de los suyos. Empezó en el fútbol como quien dice por despiste. Mientras que con su hermana compartía el atletismo, deporte que compaginó con el balón durante algunos años, se empezó a encariñar con el fútbol. Pese a que de inicio empezó como jugadora de campo, al poco se calzó los guantes y nunca más se alejó de la portería.

Y eso que ser portera no es sencillo. Llevan siempre la etiqueta de diferentes, especiales. Ven el fútbol desde una perspectiva única y solitaria, cosa que no siempre se lleva de la mejor manera. Sin embargo, Nanclares es una persona calmada. "He estado súper tranquila. Este equipo lo hace muy fácil. Lo he vivido con mucha emoción. Lo importante es la victoria y la portería a cero", confesó la guardameta tras su debut en la Eurocopa.

Contra Bélgica, todo apunta a que repetirá titularidad. Con una Cata Coll aún convaleciente que no pudo ejercitarse a pleno rendimiento en el entrenamiento previo al duelo, Nanclares parece ser la apuesta de Tomé para substituirla.

