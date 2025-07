Chus Mateo se despide del Real Madrid: "No he sabido nada de Florentino"

La renovación estructural de la sección de baloncesto del Real Madrid ya es un hecho. El anuncio este jueves por la tarde de la llegada de Sergio Scariolo pone fin a las comunicaciones que el club ha hecho a este respecto, confirmando la salida de Juan Carlos Sánchez (director de la sección), Alberto Herreros (director deportivo) y Chus Mateo (entrenador), y la llegada de Carlos Ocaña, Sergio Rodríguez y Sergio Scariolo, para sustituirles en sus respectivos cargos.

Emotiva despedida

Chus Mateo se quiso despedir del madridismo y lo hizo con un mensaje largo y sentido: "Chus Mateo comenzó así: “Dicen que la aflicción es el precio que se paga por perder aquello a lo que se ama bien. Esa es ahora mi sensación y no quiero que sea otra. Ya se pasará… Se mezcla esta, con el orgullo que siento de haberlo dado todo por mi club, al que siempre he tratado de representar dentro y fuera de la cancha, con la dignidad que para mí supone llevar su escudo en el pecho. Mamé los valores del Madrid y espero haber podido devolverle lo mucho que me dio a mí. Me voy satisfecho de haber aportado mi granito de arena a la gran historia del club. Decía Pepe Mujica que ‘Triunfar en la vida no es ganar, es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae’. Luché mucho y luchamos juntos para que así fuera y para mí ese fue este año, nuestro mayor triunfo”.

El madrileño también quiso desear suerte a su sucesor, Scariolo, además de mostrar su agradecimiento a quienes le han apoyado en estas tres temporadas al mando del banquillo de los blancos en el que ha sumado seis títulos: “Quiero aprovechar para desear suerte al próximo entrenador del equipo de baloncesto. Pero sobre todo quiero dar las gracias. Gracias por lo vivido durante estos tres magníficas temporadas. Por haberme permitido saborear la Euroliga de Kaunas, las dos ligas ACB, la Copa del Rey y las dos Supercopas. Sin estos magníficos jugadores de los que pude disfrutar, nunca hubiera podido ni siquiera imaginarlo. Gracias a todos y cada uno de ellos. Agradezco a los críticos que me hicieran más fuerte. Agradezco a los que estuvieron a mi lado sin dudar, aunque hubiera momentos para hacerlo. Agradezco a todos los entrenadores con los que compartí tantas horas de trabajo, experiencias, ideas y cervezas, porque muchos me ayudaron con su ejemplo, a ser el entrenador y la persona que soy hoy. Agradezco al presidente Florentino Pérez y en especial a Juan Carlos Sánchez la confianza depositada en mí en un momento difícil. Agradezco a mi cuerpo técnico al completo su dedicación y su entrega. Gracias por soportarme cuando me pongo inaguantable. Agradezco a todos los empleados del club su cariño. Agradezco de corazón a todos los aficionados del Real Madrid haberos sentido tan cerca cuando más falta nos hacía. En especial a las peñas de baloncesto Berserkers y Ojos del tigre. Agradezco a Bibi su paciencia y su apoyo incondicional. A Ana y a Miguel sus consejos. A Jaime y a Diego su comprensión para aguantar sin su padre tantos días fuera de casa. Espero poder compensaros ahora. Agradezco a Dios cada segundo de los 25 años que pasé en este club y que siempre seguiré sintiendo mío”. Para concluir con el siguiente mensaje: "“En la vida nunca sabes lo que te va a tocar y yo tuve la gran suerte, de que me tocara pertenecer al mejor club del mundo. Nunca dejaré de sentirme madridista. ¡Hala Madrid!”.

Sin noticias de Florentino

El técnico compareció por la noche en los micrófonos de la cadena COPE, donde confirmó que no ha tenido contacto con Florentino Pérez en ningún momento durante el proceso de su despido: "Nos saludamos en la celebración, pero no he sabido nada más de él. De momento no, a lo mejor mañana me manda un mensaje“. Mateo afirmó sentirse muy satisfecho del trabajo realizado y los logros conseguidos: "Estoy muy contento con el trabajo hecho y cómo me han valorado mis jugadores. He conseguido que creyeran durante tres años. No es fácil en el Madrid, con el peso de los jugadores, hacerles creer que se puede seguir ganando, aunque las cosas en ocasiones no pintaran bien. Estoy muy contento con lo que hemos hecho. Me gusta relativizar. Lo único que justifica el trabajo son los resultados y los hemos conseguido. Hemos ganado la mitad de los títulos posibles y hemos llegado a 10 finales de 12. Me hace sentir contento. También porque estar ahí cerca de leyendas que han entrenado al Madrid me hace sentir realmente orgulloso”.