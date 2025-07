Alcaraz: "Ha sido un partido estresante, he sufrido en cada juego"

Después de más sufrimiento del esperado en pista, Carlos Alcaraz ya está en octavos de final de Wimbledon. El tenista murciano sacó adelante una tercera ronda envenenada ante el alemán Jan-Lennard Struff, que obligó a sacar la mejor versión del bicampeón en el All England Club para seguir vivo en el torneo londinense.

Alcaraz reconoció que era consciente de la dificultad de su rival antes del encuentro: "Sabía que iba a ser muy difícil, que iba a tener que estar concentrado en todos los puntos", reconoció el murciano. "Su juego es muy bueno en hierba, buen saque, va mucho a la red... Estoy encantado con todo lo que he hecho hoy. He intentado aprovechar las pocas oportunidades que ha dejado y estoy feliz de ganar en cuatro sets", explicó Alcaraz a pie de pista.

Un partido sufrido... y un reto a Murray

Jan-Lennard Struff exigió la mejor versión del murciano por momentos en un partido complicado de principio a fin: "Ha sido un partido estresante. He sufrido en cada juego. Cada vez que ha podido me ha forzado. No sé cómo he podido ganar el último set por 6-4, aún no me creo que él haya fallado esa volea", añadió el murciano con sinceridad.

La entrevista finalizó con una pregunta relacionada con otra de las pasiones de Alcaraz: el golf. El tenista murciano había jugado un partido con Andy Murray hacía unos días, así que fue preguntado por quién había ganado ese particular duelo fuera de las pistas: "¿Te dijo que me hicieras esta pregunta, verdad?", preguntó entre risas. "Me ganó ese día. Unos días después, le gané. Así que estamos 1-1. Muy igualado. Me encanta jugar a golf en mis días libres. Sé que tiene un calendario muy ocupado, así que intentaré montar un partido próximamente para ver quién gana".