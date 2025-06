Topuria ya es leyenda: noquea a Oliveira y se convierte en doble campeón de la UFC

Ilia Topuria (17-0) es el mejor peleador del mundo y siempre cumple lo que promete. Aunque parezca una locura. ‘El Matador’, haciendo honor a su apodo, noqueó a Charles Oliveira (35-11-1) en el primer asalto para convertirse en el nuevo campeón del peso ligero de la UFC. Con este triunfo, se convierte en el décimo doble monarca en la historia de la promotora. Ante un T-Mobile abarrotado para el pleito más esperado de todo el año, el hispanogeorgiano calló a todos los que seguían dudando de él en tan solo unos pocos minutos. La confianza con la que salió bajo la canción del Mariachi fue la antesala de otra (y ya van unas cuantas) noche histórica para el deporte español.

ILIA ES EL P*** AMO

En los primeros compases del combate, Oliveira intentó poner a prueba el grappling de Topuria: lo llevó contra la reja y después al suelo, incluso buscó un leg lock del que el hispanogeorgiano logró zafarse. Una vez la pelea volvió al striking, Ilia decidió que era momento de cerrar el espectáculo. Una combinación de dos crochets volados, directos al mentón, mandaron a ‘Do Bronx’ a otra galaxia. Otra leyenda de las MMA caía rendida al poder de manos del ‘Matador’, que, como ya hizo ante Holloway, celebró su victoria bebiendo una taza de té. El estadio estalló. Nadie se creía lo que había conseguido. Oliveira, el chico con más finalizaciones de la historia de la UFC, estaba tendido con la mirada perdida sobre el octágono como si un huracán le hubiese pasado por encima.

Esta exhibición demuestra que el salto de Topuria al peso ligero ha sido un acierto total. Más allá de dejar atrás los infernales cortes de peso en el pluma, su equipo de preparación física ha conseguido llevar su pegada a un siguiente nivel. El 'Matador' en las 155 libras es un monstruo de tres cabezas más fuerte, peligroso y explosivo. Segundos después de finalizar el combate, Paddy Pimblett, enemigo público número uno de Topuria, saltó al escenario para un tenso cara a cara que terminó en empujones e insultos. La mala sangre entre ambos está más viva que nunca. Quien no lo ve claro es el propio Dana, que afirmó en rueda de prensa que "no deberían haberlo dejado subir". Veremos si el inglés será la primera defensa de Topuria en las 155 libras, con una fila de contendientes que cuenta también con otros nombres como Tsarukyan y Gaethje.

QUÉ SIGNIFICA ESTA VICTORIA PARA TOPURIA

El triunfo de Ilia Topuria en Las Vegas va mucho más allá de lo deportivo. Además de unirse al selecto club de los Double Champs de la UFC y ser el primero en lograrlo con un ‘0’ en su casillero de derrotas, el hispanogeorgiano se corona en el epicentro mundial de los deportes de combate.

Las Vegas ha sido testigo de otra actuación estelar del chico de moda en la UFC. El público estadounidense, el más relevante para el mercado de la compañía, ya no tiene dudas: Topuria es una superestrella en plena ascensión, un peleador que parece no tener techo y está destinado a grabar su nombre con fuego en los libros de historia. Preguntado por el techo de Topuria en las artes marciales mixtas, Dana White contestó a SPORT: "hoy ha demostrado que es una super estrella. No tiene rival".

NO HAY RIVAL PARA PANTOJA

En el combate coestelar, Alexandre Pantoja demostró que no tiene rival en la división del peso mosca, venciendo a Kai Kara France por mataleón en el tercer asalto. El ‘Cannibal’ dominó a placer al neozelandés gracias a su magnífico IQ de pelea.

En el primer asalto, ya dejó clara su intención con certeros body locks en busca de la sumisión. Aunque Kai logró escapar, Pantoja olía sangre. Tras un segundo round algo más pausado, en el que el brasileño mostró parte de su buen Muay Thai castigando el cuerpo con patadas, llegó el desenlace en el tercero: encontró la espalda, esperó el momento justo y encajó los brazos con precisión para someter al retador. Cuarta defensa exitosa para el mejor peso mosca de nuestra generación.

VAN ES UNA ESTRELLA

Joshua Van fue uno de los grandes ganadores de la noche. El birmano se impuso a Brandon Royval en una pelea que enloqueció al público y los hizo levantarse de sus asientos. Van presionó con su característico boxeo de élite y dejó sin opciones a su rival, que solo pudo resistir en el segundo asalto, manteniendo las distancias con el jab. Sin embargo, Joshua fue muy superior con su 1-2 y en el 'pocket', conectando una tras otra sus manos al rostro de Brandon. El dominio fue evidente.

Con este resultado, logrado ante el número 1 del ránking y aceptando el combate con apenas tres semanas de aviso, Van se convierte en un serio contendiente al trono de las 125 libras. Veremos si en el futuro tiene la madera necesaria para ser campeón. De momento suma ya cinco victorias consecutivas tan solo desde septiembre.

DARIUSH LE QUITA EL 'MONEY' A MOICANO

En los tres combates que abrieron la cartelera estelar, Payton Talbott y Felipe Lima protagonizaron un duelo de strikers en el peso gallo de esos que mantienen al espectador pegado a la pantalla. El estadounidense, considerado uno de los grandes prospectos de la división, demostró una mandíbula resistente y un mejor cardio que su rival, lo que le permitió llevarse la decisión de los jueces.

Algo más pausado fue el esperado choque entre Renato Moicano y Beneil Dariush. Pese a un primer asalto en el que el brasileño estuvo cerca de noquear a su oponente en el último minuto, Dariush logró sobrevivir, escapar y llevar el combate al suelo para enfriar el ritmo. Tras repartirse los dos primeros asaltos, Beneil tiró de inteligencia y experiencia para ganar los puntos decisivos y salir con el brazo en alto.

Una victoria que le permite retomar el camino del triunfo tras encadenar dos derrotas consecutivas ante Arman Tsarukyan y Charles Oliveira.

TODOS LOS RESULTADOS DEL UFC 317