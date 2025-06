La delantera cordobesa Alba Cerrato logra su segundo título europeo

La cordobesa Alba Cerrato volvió a triunfar con las selecciones nacionales de fútbol. La delantera del Sevilla FC se proclamó campeona europea por segunda vez en su carrera al ganar el oro en el Campeonato de Europa sub 19 que se ha celebrado en Polonia. España derrotó por 4-0 a Francia en el encuentro por el título disputado en Rzeszow. Cerrato ya tenía en su palmarés la corona continental sub 17, ganada el pasado año en Suecia.

La selección española fue muy superior a la francesa. Ya desde los primeros minutos tuvo más tiempo el balón en su poder, por lo que las ocasiones era una cuestión de tiempo que llegaran.

El primer tanto llegó en el minuto 23. Librán enganchó un disparó a más de 30 metros de la portería que al ir pegado al palo izquierdo hizo imposible el intento de la guardameta gala por parar el balón. El tanto le dio más confianza a un equipo que pasó a dominar por completo el encuentro desde entonces.

Alba Cerrato, durante un encuentro del Europeo de Polonia. / Paula Duda / RFEF

La selección española marca su segundo tanto

El 2-0 no tardó en llegar. Una recuperación de balón en el centro del campo provocó un contragolpe letal. Serrajordi dio una asistencia perfecta a Agote para que batiera a la portera francesa. Marisa pudo lograr el 3-0 en dos ocasiones antes del descanso. Sin embargo, sus dos remates de cabeza se marcharon alto.

Tras el descanso no cambió mucho la tónica del partido. España controló sin problemas todo lo que ocurría en el campo. Mientras, a Francia le entraron las prisas conforme iban pasando los minutos. Los cambios de Francia no modificaron el desarrollo del juego, pues las jugadoras españolas no dejaban meterse en el choque a su rival.

Serrajordi sentencia el título

España seguía disponiendo de ocasiones para acabar de sentenciar el partido y el título. Serrajordi disparó dentro del área en el minuto 65. Su disparo flojo lo atajó Fernandes sin aparentes problemas. Estaba más cerca el 3-0 que el 2-1.

El 3-0 terminó llegando en el 69. Un remate de Serrajordi lo acabó introduciendo en la portería, pese a los intentos de la defensa francesa por evitarlo. Las jugadoras españolas celebraron el gol como se merece, conscientes de que con ese tanto ya tenían el título en el bolsillo.

Justo al marcar el 3-0 España entró en el campo la cordobesa Alba Cerrato. La delantera sub 19 de primer año fue la primera suplente española que entró en el terreno de juego con el choque iniciado. La cordobesa tuvo la primera ocasión en el 79, si bien su remate de cabeza se marchó alto.

España controla el partido en el tramo final

Los últimos minutos no tuvieron historia, ya que España manejó el partido a su antojo a la espera de la llegada del pitido final. La guinda a la victoria de España vino en el 87. Noemí disparó desde fuera del área tan pegado al palo que la portera gala no pudo hacer nada. Así acabó otro partido histórico para las selecciones femeninas.