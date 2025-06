España paga sus fallos con la derrota en la final del Europeo sub 19

La selección sub 19 de fútbol se quedó con la miel en los labios, ya que no pudo ganar la final del Europeo. El equipo nacional cayó por 0-1 ante Países bajos en el duelo celebrado en la tarde de ayer en Bucarest. El central adamuceño Andrés Cuenca (FC Barcelona) inició el partido de titular, estando en el campo hasta el minuto 81, en el que fue sustituido por Alejandro Granados. Los minutos que se perdió ayer fueron los únicos que no ha jugado en toda la fase final continental, lo que da una idea del peso específico que ha tenido en la selección en los cinco encuentros disputados.

Los dos conjuntos salieron al campo con muchas precauciones, si bien España siempre daba más sensación de peligro en sus acercamientos a la portería rival. Jon Martín pudo marcar con un remate de cabeza. Al descanso se llegó con el marcador empatado a cero. Los dos equipos se marcharon a los vestuarios sabedores de que tendrían que mejorar en ataque para ganar el encuentro.

España pudo adelantarse en el marcador en los primeros minutos de la segunda parte, en los que dispuso de varias ocasiones, sobre todo en el 52, cuando un cabezazo de Óscar Marcos se estrelló en el larguero.

Read marca el gol de Países Bajos

Pero la selección española perdonó y eso lo acabó pagando. Una contra de Países Bajos la culminó Read con un remate escorado que el portero Raúl Jiménez introdujo en su propia portería.

El equipo español buscó a partir del entonces el empate, si bien desde entonces con más corazón que cabeza. Pese a todo contó con varias ocasiones de mandar el partido a la prórroga.

El empate que no llega

Con España volcada sobre la portería de Países Bajos, Raúl Jiménez evitó el 0-2 en un contragolpe. Jan Virgili cayó dentro del área en el último minuto del descuento pero el colegiado no vio penalti.

Al final, España acabó perdiendo una final muy igualada en la que mereció al menos jugar la prórroga. La falta de acierto en los momentos puntuales y el error de Raúl en una jugada desafortunada le costó perder el partido por la medalla de oro (0-1).