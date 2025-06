José García Román: "El año que viene me jubilo y lo haré al mismo tiempo en el club"

-¿Cómo va la planificación de la próxima temporada?

-Bien, lo bueno que tenemos es que nos adelantamos, quizás, a muchos equipos y trabajamos con antelación. La plantilla está prácticamente cerrada.

-¿Cuántos fichajes le quedan por cerrar?

-Las incorporaciones son los tres que suben del filial y cinco fichajes. Se ha anunciado uno, así que quedan cuatro.

-¿Cuál ha sido el balance económico de la temporada 24-25?

-Ha sido un año duro económicamente hablando. Hemos tenido algunos ingresos menos de los que creíamos y los gastos se han disparado por una serie de motivos.

-¿Con qué presupuesto trabaja de cara al año que viene?

-Resulta complicado hablar del presupuesto porque hay que meterlo todo, fútbol sala, fútbol playa, las bases y eso. Si me hablas solo de fútbol sala, la plantilla quizás no llegue a los 600.000 euros. Pero el presupuesto total del club conlleva muchos más gastos, como instalaciones, gastos federativos, árbitros, inscripciones y demás. Todo junto supera el millón de euros.

-¿Cómo se consigue reunir un presupuesto de un millón de euros en una ciudad como Córdoba?

-Ahí está el gran problema. A día de hoy no nos podemos quejar de los patrocinios públicos, están en consonancia con otras provincias. Agradecidos estamos a las tres administraciones, Ayuntamiento, Diputación y Junta de Andalucía. Esa tiene que ser una pata en el barco. Otra tiene que ser los ingresos de socios, de entradas y abonos, los derechos de televisión y demás. Luego está el tema de los patrocinadores privados. Estamos agradecidos a todos los que nos apoyan, económicamente o en especie, pero no cabe duda de que un proyecto en Primera en cualquier deporte requiere un coste muy alto. Más allá de los pequeños o medianos patrocinadores que nos echan una mano, echamos en falta quizás un gran patrocinador, uno que le ponga el llamado ‘gaming’ al club y que nos permitiría dar ese salto de calidad para poder luchar por objetivos mayores.

-Esta temporada ha acabado el Córdoba Futsal en el puesto 12. En cuanto a patrocinios privados, ¿Por cuál puesto estaría?

-Ahora mismo tenemos entre 40 y 45 patrocinadores privados, aunque quizás otros clubes facturen más con el suyo principal. Creo que a nivel de patrocinadores privados medianos y pequeños funcionamos muy bien. El problema es que en la élite necesitas uno principal que te aporte en torno a 200.000 y eso en Córdoba es muy difícil de conseguir, por no decir imposible. A día de hoy, si me llega alguien con 125.000 le hago la ola.

-¿Cuándo va a empezar la campaña de abonados?

-La campaña la tenemos ya estructurada prácticamente y posiblemente en los primeros días de julio se anuncie. Trabajamos pensando en que la liga arrancará el 6 de septiembre.

-¿Qué cantidad de socios tuvo en la pasada liga y a cual espera llegar en la siguiente?

-El número de socios está cercano a los 1.000. Pueden ser 1.500 metiéndolos a los de las empresas. El objetivo es repetir estas cifras y mejorarlas si puede ser. Tenemos que ser conscientes de que jugamos contra un equipo de fútbol que está fuerte y luchar contra ellos es evidentemente complicado. Lo que pretendemos es que cada vez sea un público más fiel, un público al que le guste el fútbol sala. No creo que nadie que venga a ver un partido de fútbol sala se vaya defraudado por el espectáculo que se da, con el máximo nivel, con los mejores jugadores del mundo.

José García Román, en Vista Alegre. / FRANCISCO GONZÁLEZ

-Una de las notas más destacadas de la pasada liga fue el rendimiento que dieron los jugadores del filial. ¿Qué opinas sobre estos jugadores?

-El pasado verano, prácticamente nos desvalijaron al filial, no había equipo. Había dos opciones, echarse a llorar y quitar el filial o la opción en la que estamos. Buscar jugadores que reemplazaran a los que se habían ido e intentar hacer el mejor papel posible. Creo que el trabajo nos ha dado la razón. Se ha hecho una gran temporada y el rendimiento, más allá del resultado deportivo, ha sido excelente. El mejor éxito que puede tener un filial es que sume jugadores al primer equipo y así ha sido. Que hayan subido tres habla bien del trabajo realizado en el filial, y no solo en el filial, sino en los equipos que hay por debajo. Javi Mohedano y Ferran Plana han hecho un gran trabajo.

-¿Qué le falta al equipo para dar la sorpresa un año y meterse en una fase final de la Copa del Rey o en una Copa de España?

Un poquito de suerte y recursos económicos. Estamos luchando contra auténticos transatlánticos y nosotros trabajamos desde la modestia, con uno de los presupuestos más bajos de la categoría, y aún así siempre soñamos. Cuando uno sueña, antes o después lo conseguirá. No sé si será conmigo al frente o con otra persona, pero Córdoba está trabajando para conseguirlo. A horas de trabajo nadie nos gana, eso te lo aseguro. Antes o después te aseguro que vamos a tener ese premio que tanto soñamos.

-Ha dicho en varias ocasiones que meditaba a dejar la presidencia. ¿Qué opina ahora?

El año que viene me jubilo y creo que al mismo tiempo debo hacerlo en el club, porque aquí nadie es imprescindible. He llevado al club hasta donde lo he llevado, lo que es para estar orgullosos viendo como está el deporte en Córdoba. Estoy convencido de que cuando llegue mi sucesor, con ideas nuevas, seguramente mejorará. Yo estaré encantado de ver todo lo bueno que le pase al club, lo viviré como mío.

-¿Tiene ya buscado al sucesor?

-No, estamos en ello. Estamos al habla con diferentes personas. Se trata de buscar el mejor perfil que pueda llevar al club a lo que decimos, a conseguir varios de los retos que no hemos conseguido hasta ahora. No es cuestión de equivocarse, es cuestión de buscar una persona válida dentro del panorama cordobés que quiera ponerse al frente del proyecto.

-¿Tiene entonces claro que lo dejará al final de la próxima temporada?

-Sí, bastante claro. La carga, el cansancio, más que físico, psicológico, tanto por el tema deportivo como por el económico, acaba pasando factura. La verdad es que llega un momento en el que es conveniente ceder el testigo a otra persona.

-¿Cuántas noches ha pasado sin dormir José García Román?

-Muchas, pero la culpa no la tiene el futbolista, la tengo yo, por meterme en estos fregados. He pasado momentos muy malos, por temas deportivos y extradeportivos. Cualquiera que esté en el deporte, lo entenderá porque lo sufre. No hablo de nada que no hayan vivido los que están en situaciones parecidas a la mía.