Córdoba acoge a las estrellas del mañana

La edición número 16 del Mundial sub 18 de clubs oficioso fue presentada en el Palacio de la Merced ante los representantes de todas las localidades que acogerán el evento futbolístico, que se celebrará entre el 1 y el 10 de septiembre próximos y que significará para Córdoba y provincia una proyección internacional ante la llegada de los mejores talentos futbolísticos en edad juvenil que, además, podrán exhibirse por TV, ya que el Mundial será televisado, con la repercusión evidente para Córdoba capital y su provincia.

El Mundial de Clubes de Fútbol sub 18 lo disputarán varias de las mejores entidades futbolísticas mundiales y contará con el Córdoba CF como club anfitrión, que se enfrentará al Real Madrid, al Barcelona, al Benfica, al Corinthians Paulista, al Palmeiras, al Como 1907, al River Plate, al Racing Club de Avellaneda, al Nylon de Camerún, al Sevilla y al Betis. Los clubs jugarán en siete campos de otras tantas localidades de la provincia, comenzando por la capital, en donde el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel será sede de las semifinales y la final, mientras que el resto de encuentros se jugarán en Pozoblanco, Cabra, Puente Genil, Palma del Río, Montilla y Lucena.

Fases de grupos

La fase de grupos consta de cuatro jornadas en las que los equipos disputarán tres encuentros y disfrutarán de una jornada de descanso. La fase de grupos se disputará del 1 al 4 de septiembre. El día 5 será jornada de descanso, mientras que el día 6 se iniciarán los cuartos de final. El 8 de septiembre se disputarán las semifinales, ya en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, el día 9 será de descanso y el 10 de septiembre se disputará la final del Mundial en el mismo escenario que las semifinales.

José María Bellido, alcalde de Córdoba, quiso remarcar en la presentación la importancia «imprescindible» de la Diputación de Córdoba y de su presidente, Salvador Fuentes, en la celebración del Mundial en Córdoba. «Muchas gracias por confiar, por querer estar aquí, a Emilio Ponce, de Caja Rural del Sur», patrocinador principal del torneo, detalló Bellido, que también quiso dar su reconocimiento a los «alcaldes, alcaldesas y representantes» de las localidades cordobesas que acogerán el Mundial: Pozoblanco, Cabra, Puente Genil, Palma del Río, Montilla y Lucena. «Hoy es un gran día porque aquí hay una persona, que es Manolo Sanchís, que lleva toda la vida ligado al mundo del deporte, que tiene esa vinculación con Córdoba, que es una leyenda en el fútbol español, que tenía esta magnífica iniciativa, este torneo, y él creyó en Córdoba, creyó y vino a vernos y nos presentó el proyecto y a mí me encantó».

El alcalde, además, realizó un punto de unión entre este Mundial de Clubes sub 18 y el torneo por excelencia de fútbol formativo que se celebró durante décadas en Córdoba. «Hoy me quiero acordar, y lo hago públicamente, de Rafael Jaén, del Deportivo Córdoba y del Torneo de Los Califas, que es un antecedente de lo que hoy estamos aquí presentando. En toda la historia de Córdoba siempre ha estado nuestro verano deportivo muy ligado al fútbol juvenil, al fútbol juvenil internacional, y por eso me pareció un auténtico acierto poder retomar ese espíritu que, desgraciadamente, pues ya cayó hace unos cuantos años, pero retomarlo con una iniciativa que no solo engancha con aquella, sino que la amplía, la hace más grande, la hace mejor y lleva a Córdoba al lugar donde todos sabemos que debemos estar también en el mundo del deporte».

Proyección en la provincia

Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial, Salvador Fuentes, remarcó la importancia del evento futbolístico que acogerá la provincia, por lo que quiso poner en valor la respuesta de los alcaldes de las distintas localidades que disfrutarán del torneo, así como de Caja Rural del Sur.

Finalmente, Manuel Sanchís, como organizador del Mundial, recordó que el torneo suma ya 15 ediciones y que estas se vieron interrumpidas por la pandemia. Tras celebrarse varias de las ediciones en Castilla-La Mancha y, posteriormente, en la Comunidad de Madrid, el que fuera capitán del Real Madrid e internacional absoluto se mostró feliz de que el Mundial se celebre en Córdoba, «ya que yo viví aquí durante un año y estudié en La Salle», recordó, de la etapa en la que su padre fue jugador del Córdoba CF, así como otros vínculos personales que le siguen uniendo a Córdoba.

El Mundial de Clubes sub 18 ‘Trofeo Al-Andalus Juvenil’ vivirá en Córdoba su edición número 16. En su primera edición, celebrada en el 2005, resultó campeón el Boca Juniors, que repitió victoria en la edición del 2006, posteriormente, los ganadores del Mundial fueron el Sao Paulo (2007 y 2008), el Real Madrid (2009, 2014, 2016 y 2017), el Corinthians Paulista (2010, 2011 y 2015), el Atlético de Madrid (2012), el River Plate (2013) y el Palmeiras (2018 y 2019).

