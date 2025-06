Guille del Pino será el deportista cordobés menor de 19 años mejor pagado de la historia

El base-escolta cordobés Guillermo del Pino le dará un nuevo impulso a su carrera la próxima temporada al incorporarse a la Universidad de Maryland. A sus 18 años dará un importante salto en el aspecto deportivo, ya que competirá en una de las 20 universidades estadounidenses más potentes en la modalidad de baloncesto masculino.

El exjugador del Coto Córdoba también contará con un contrato importante en el aspecto económico, lo que le convertirá en el deportista cordobés menor de 19 años mejor pagado de la historia. Del Pino ha firmado un contrato de seis cifras que superará ampliamente los 200.000 dólares por temporada. Ningún deportista de la provincia había ganado tanto dinero hasta ahora con su edad. A nivel general, solo tendrá la próxima temporada por delante a futbolistas cordobeses de la Primera División (Raíllo, el montalbeño Antonio Blanco, el eballense Alfonso Pedraza y el pontanés Roberto Fernández) y quizás a alguno más como el fernannuñense Quini o el rambleño Antonio Casas.

Del Pino ha aprovechado los cambios que se han producido desde el 2021 en el seno de la NCAA americana. Hasta hace cuatro años estaba prohibido pagarles a los jugadores. Sin embargo, una denuncia presentada por una asociación de jugadores universitarios lo cambió todo. Un juzgado le dio la razón a los deportistas, por lo que a partir de entonces pudieron firmar los contratos llamados NIL (Nombre, Imagen y Semejanza en castellano), con los que podían ingresar dinero a través de contratos de imagen con patrocinadores de las universidades, si bien no directamente de los equipos para los que jugaban.

Del Pino avanza con el balón. / VÍCTOR CASTRO

La llegada masiva de talentos a Estados Unidos

La entrada de los dólares en las cuentas corrientes de los jugadores provocó que empezaran a llegar talentos jóvenes de todo el mundo. Ya no se trataba de estudiar una carrera gratis y de jugar al baloncesto mientras al mismo tiempo. Ahora, además podían ganar unas interesantes cantidades económicas, con el añadido de tener un poco más cerca el sueño de alcanzar la NBA.

El éxito deportivo de las primeras universidades que empezaron a fichar jugadores con esta nueva normativa consiguió que se unieran más, lo que conllevó la subida en las ofertas económicas.

Precisamente, hace menos de un mes hubo una nueva sentencia que le dio un cambio de rumbo diferente a esta cuestión. Desde ahora, las universidades podrán pagar directamente a los jugadores. Incluso ha quedado fijado un límite salarial de 20,5 millones de dólares por universidad para esta temporada que englobará a todos los deportes. La cantidad de 20,5 millones será revisada cada año, por lo que a buen seguro crecerá ostensiblemente en los próximas campañas. A nadie se le escapa que la mayor parte del dinero en salarios lo recibirán los jugadores de baloncesto masculino y fútbol americano, los deportes que más dinero generan en Estados Unidos.

La marcha a la NCAA de un jugador de la selección absoluta

Todos estos cambios han provocado que este año se haya roto el mercado de los jugadores universitarios, lo que le ha venido de perlas a Guille del Pino para firmar un contrato inimaginable hace cinco años. Entre todos los jugadores españoles que han decidido hacer las maletas este verano destaca el base de 19 años de la selección absoluta Mario Saint-Supery. El malagueño, que en la campaña 24-25 promedió 8,3 puntos y 8,4 de valoración en 15 minutos con el Manresa de la ACB, no ha dudado en irse. El andaluz ha fichado por Gonzaga, una de las ocho universidades más potentes de Estados Unidos en el deporte de la canasta, por una cantidad que en los mentideros del baloncesto nacional aseguran será de un millón de dólares por temporada. Así subirá considerablemente sus emolumentos, si los comparamos con los que recibía en Manresa.

Guille del Pino les ha interesado a las universidades americanas porque está considerado uno de los cinco mejores jugadores europeos nacidos en el 2007. Hace dos años fue elegido el MVP del Europeo sub 16. Desde entonces no ha parado de destacar en todas las citas internacionales a las que ha acudido. Del Pino viene de firmar una gran campaña en la Segunda FEB en las filas del Coto Córdoba de Baloncesto. Sus números de 10,3 puntos y 7,8 de valoración en 21 minutos le llevaron a ser el mejor júnior de los de los 28 equipos de la competición. Ahora, del 26 de julio al 6 agosto, participará en el Europeo sub 18.

La Federación Española y la ACB, se han movido ahora, con la ayuda del Consejo Superior de Deportes, creando una liga sub 22 nacional reservada a los clubes de la ACB. Un total de 15 millones en tres años costará poner en marcha esta liga. A nadie se le escapa que no acabará con la fuga de talentos como Saint-Supery o Del Pino, pues les seguirá interesando mucho más deportiva y económicamente irse a Estados Unidos. Quizás si evite que se vayan jugadores de un nivel inferior que en la mayoría de los casos acabarán con los años en plantillas de la Segunda y la Tercera FEB. Hablamos de jugadores que aunque se fueran a Estados Unidos, acabarían de nuevo en Europa, pues a la NBA no les interesarían.