La batalla de Antonio Calvo en el Campeonato de España de hard enduro continúa

No hay línea recta que alivie. No hay descanso entre rocas, raíces, subidas imposibles y bajadas que desafían la lógica. Esto no es motocross, ni enduro clásico. Esto es hard enduro: la versión más cruda, despiadada y auténtica del off-road. Y en este infierno técnico y físico, el cordobés Antonio Calvo lo tiene claro: su arma es la Rieju MR 300i.

Desde que empezó a dominarla, cada carrera es un pulso con la montaña. Esta máquina no perdona errores, pero si sabes escucharla, te lleva donde otros se quedan tirados. En ella confía cuando el cuerpo ya no responde, cuando el terreno parece insuperable y solo queda tirar de corazón. Y ahí está él, segundo en la general del Campeonato de España. Quedan dos pruebas: septiembre y octubre. Dos puertas abiertas al todo o la nada.

El objetivo de Antonio Calvo es claro: ganar. No por ego, sino como recompensa al trabajo diario, por la pasión que lo empuja a levantarse cada mañana con un solo pensamiento: mejorar. Pero este viaje no lo hace solo. Detrás están quienes creen en él sin dudar: El Motorista, Rodamientos Andalucía y Diario CÓRDOBA. No son solo patrocinadores, son parte del equipo, parte del impulso que lo lleva a superar cada tramo, cada caída, cada golpe. El hard enduro no perdona. Pero Antonio Calvo tampoco.

El piloto cordobés de hard enduro Antonio Calvo. / CÓRDOBA

Una prueba continua de resistencia

Antonio Calvo tiene 23 años y lleva dos respirando el polvo del hard enduro como si fuera aire puro. Esta no es una disciplina cualquiera. Aquí no gana el más rápido, sino el más resistente. Aquí no se trata solo de correr, sino de sobrevivir. Rocas, barro, troncos, trialeras imposibles y subidas que parecen castigos. El cuerpo cruje, la mente duda, pero él sigue. Porque ama esto.

Este es su segundo campeonato en la modalidad, pero nada es igual al primero. Esta temporada hay una diferencia enorme: la moto. Este año compite con una Rieju MR 300i, y no una, sino dos máquinas listas para entrar en batalla. Tener ese respaldo técnico ha marcado un antes y un después. Esta moto es una bestia noble: cuando la entiendes, se convierte en parte de tu instinto.

En la lucha por los podios

Y los resultados lo demuestran. Antonio Calvo está segundo en la general del Campeonato de España, con solo dos pruebas restantes: septiembre y octubre. La cima está cerca, y la ambición más viva que nunca.

¿Su meta? El podio. Pero más allá de eso, demostrar que con trabajo, pasión y un poco de locura, se puede pelear contra los más duros en el terreno más salvaje. El hard enduro no es para todos. Pero Antonio Calvo está aquí. Y no piensa bajarse.