La intrahistoria del amor del Barça por Nico Williams: de su lealtad con el Athletic a su flechazo con Lamine

En otoño de 2023, a meses de que expirase el contrato de Nico Williams por el Athletic, su futuro estaba en boca de todos. De todos, menos del jugador, que no se prodigaba en los medios de comunicación, y mucho menos para hablar de su futuro. Real Madrid, Barcelona, Bayern y varios clubes de la Premier asomaban como posibles destinos del pamplonica del Athletic, que además podía salir gratis del club rojiblanco en junio de 2024.

Jugar con Iñaki y lealtad al Athletic

El 14 de noviembre de 2023 Nico Williams rompió su silencio y se sentó a conversar con EL PERIÓDICO sobre su brillante presente, tras explotar en la selección de Luis de la Fuente, y sus planes de futuro. Hacía un par de meses, a principios de septiembre, que había conocido a Lamine Yamal, a quien Alejandro Balde se lo había presentado en la primera concentración del azulgrana con la absoluta. Después de cenar en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas con el resto de internacionales, Nico se sentó a conversar con este medio para dejar claras sus intenciones y evitar los incómodos rumores que circulaban por Bilbao. “En el vestuario del Athletic hablamos de Europa. Tenemos la ambición de lograr ese gran premio que es jugar la Europa League o la Champions, porque no nos ponemos techo, y queremos estar ahí arriba”.

Nico priorizaba dos cosas, la primera “jugar en Europa con el Athletic junto a mi hermano”. La segunda era que el club rojiblanco saliera beneficiado de una hipotética salida, algo que no ocurriría si se marchaba el 30 de junio, porque expiraba su contrato y quedaba libre. Así que sus agentes negociaron una renovación que llevaría aparejada una cláusula de rescisión accesible para equipos grandes, pero beneficiosa para el club de Ibaegane. “Que equipos grandes como Barça, Madrid o clubes de Inglaterra estén pendientes de mí quiere decir que estoy haciendo bien mi trabajo. Yo tengo clara la decisión que quiero tomar, pero al final esto es algo que llevan mis representantes, que llevan conmigo desde que tenía 11 años. Y están mis padres, mi hermano... Ya se verá, pero estoy muy tranquilo y quiero segur así”, apuntaba en la conversación con EL PERIÓDICO.

Había otro aspecto que complicaba la salida de Nico Williams del Athletic, el jugador compartía vestuario con su hermano Iñaki en San Mamés y quería medir bien los tiempos para no dejarle en una situación incómoda ante el club y la afición. A este respecto advertía que “será una decisión de todos, no solo soy yo. También está mi familia, están mis amigos, mis representantes... No es solo una cuestión de Nico porque al final la familia para mí es muy importante y tiene un papel decisivo en esta decisión”. El 1 de diciembre, dos semanas después de la entrevista, el Athletic hacía pública la renovación de Nico por tres temporadas, hasta junio de 2027, con una cláusula de 60 millones de euros. Cantidad perfectamente asumible por los grandes clubes del mercado. Lo que no cerraba la puerta a rumores sobre su posible salida ese mismo verano.

Alemania, Lamine y los rumores

Nico completó una gran temporada en la selección y en el Athletic, al que clasificó para la Europa League, explotando ese verano de 2024 al liderar junto a Lamine a una España que se proclamó en Francia campeona de la Eurocopa. Nico marcó en la final, donde además fue designado mejor jugador ante Inglaterra. Durante los 40 días de convivencia en Alemania estrechó su amistad con Lamine, quien se convirtió en su hermano pequeño, su “bro”. Además de ser los dos jugadores más desequilibrantes por las bandas, Nico mantenía con él una relación parecida a la que ejercía Iñaki con él. Le aconsejaba, le protegía y se divertía con el de Rocafonda, formando la pareja más divertida y con más desparpajo de la concentración en Donaueschinguen. La buena sintonía de ambos operó un efecto beneficioso en el fútbol de los dos y un crecimiento que desató una campaña de rumores e informaciones falsas en Barcelona sobre su fichaje por el Barça de los que el jugador se blindó.

“No me gusta el ruido. No me gusta que la gente hable mentiras, que se generen rumores que no son ciertos. La gente habla un montón y eso me incomoda”, confesaba Nico a este medio en Alemania durante la concentración de la Eurocopa. Llegó a publicarse que había firmado un precontrato con el Barcelona, cuando el menor de los Williams y su agente rechazaron pacientemente las llamadas de Joan Laporta para sentarse a negociar, algo que no gustó al presidente culé. “El tren del Barça pasa una vez en la vida”, argumentó despechado el dirigente azulgrana.

Nico nunca estuvo cerca de fichar por el Barça y Lamine, que sabía que la decisión de jugar en Eurocopa con el Athletic junto a Iñaki era firme, no hizo ningún intento para convencerle. Algo que Nico valoró enormemente. Por entonces, la idea del rojiblanco era jugar ese año en San Mamés, para tratar de llevar al Athletic a la final de la Europa League en Bilbao, y luego irse a la Premier dejando dinero en las arcas del Athletic en agradecimiento. Nico había visto cómo su hermano Iñaki renunciaba a irse a la Premier, desde donde Guardiola le tentó con una oferta atractiva, y él quería probar en un fútbol que siempre le ha atraído mucho. Además, había algo que no dejaba de revolotear en la cabeza de Nico: no quería enfrentarse al Athletic con la camiseta de otro club español en Liga. Había sido un año complicado con muchos rumores y él quería demostrar a la afición de los ‘Leones’ su lealtad al club y el agradecimiento por la oportunidad que el club dio a los Williams para hacer carrera en el fútbol. Y así fue. Por más que los medios informaban de reuniones que no existían o contratos que nunca se firmaron, Nico se mantuvo firme y Lamine era el primero en conocer la situación.

El Athletic jugó en Europa, llegando hasta las semifinales de la Europa League y quedándose a un paso de la final de San Mamés. Y Nico y Lamine fueron estrechando aún más su relación en la selección. Los dos se vieron las caras en las ventanas de septiembre, octubre, noviembre y marzo. Pero el contacto entre ambos se convirtió en diario y Yamal comenzó a ‘seducir’ a Nico con la idea de jugar juntos en el Barça.

Lamine seduce a Nico

Con el paso de los meses Nico ha cambiado la idea de jugar en la Premier por la de hacerlo junto a Lamine, con quien tiene una química futbolística que ha seguido dando éxitos a la selección. Yamal le ha hablado a Nico muy bien de Flick, de su estilo de fútbol ofensivo y de su cercanía. Y hasta el técnico alemán le ha hecho algún guiño cuando se han enfrentado Athletic y Barça. La tensión en Bilbao alrededor de Nico se ha convertido en cariño y agradecimiento con el extremo, que ha tirado del equipo esta temporada dando un paso adelante.

Y eso ha provocado que ahora Nico haya pedido a su agente que se reuniese para sondear la posibilidad de fichar por el Barça. El menor de los Williams sabe, porque Lamine se lo ha confirmado, que Flick está entusiasmado con la idea de su fichaje. E incluso Laporta ha olvidado el resquemor por no haber querido ir el verano anterior. Deco es el único que prefiere la llegada de un Luis Díaz cuyo precio se dispara. Nico Williams ha demostrado su lealtad al Athletic cumpliendo la palabra que dio al club, del que se marchará dejando dinero en las arcas en lugar de irse libre como pudo hacer el año pasado. Pero ahora, a sus 22 años, el cuerpo le pide cumplir el sueño que comparte con Lamine: jugar juntos y ganar muchos títulos junto a este “hermano que el fútbol me ha regalado”.