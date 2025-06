Juan Fuentes, una vida de fútbol a toda velocidad

No había cumplido los 30 cuando anunció su retirada como futbolista. Demasiado pronto y, seguro, antes de lo que él hubiera querido. Pero a Juan Rafael Fuentes (Córdoba, 1990) le quedaron pocas experiencias por vivir. En lo bueno y en lo malo, que de todo hubo. Su nombre estará para siempre asociado a una época gloriosa y bizarra, una fase de turbulencias en un Córdoba CF en concurso de acreedores y la incertidumbre como bandera en lo deportivo en los últimos años de la primera década de los dos mil.

Irrumpió en el bienio de Lucas Alcaraz, con permanencias celebradas como si fueran la Champions League, y después encontró en Paco Jémez a un jefe ideal, que le valoró para darle responsabilidades en el lateral izquierdo de la defensa de una formación compuesta por retales que llegó un play off de ascenso a Primera División en 2012. Desde niño, cuando pateaba la pelota en el barrio de La Fuensanta, solo había visto a su Córdoba dando tumbos por la Segunda B. No se le daba mal, destacó con los Maristas y acabó enrolado en la cantera del club. Ahí avanzó hasta que llegó el día en que, más por necesidad que por voluntad -como casi siempre sucede con el producto de la casa-, entró en una convocatoria. Y ya fue un no parar.

Fuentes, en un Córdoba-Espanyol de la Copa del Rey en 2012. / Efe

Fuentes encarnaba la historia perfecta, ese cuento del chico de barrio que alcanza un puesto en el club de su tierra a base de empeño, a pico y pala. No era un dechado de virtudes técnicas, pero fue puliendo su estilo. Iba a todas y no se metía en líos de manera gratuita. Siempre haciendo lo suyo, lo que sabía, garantizando unos servicios esenciales y dando fiabilidad a zu zona. Virtudes esenciales en un defensa que, a veces, se proyectaba en ataque. Solo cuando era preciso y se lo mandaban, porque Fuentes siempre fue un hombre disciplinado al máximo.

¿Qué hizo?

Debutó con Alcaraz derrotando al Betis en Heliópolis en la Copa del Rey. El granadino le dirigió en 53 partidos, más que nadie, durante dos cursos. Paco se enamoró de su talante y lo tuvo como referente en el curso 11-12, aquel en el que el Valladolid eliminó a los blanquiverdes en la eliminatoria de ascenso a Primera. Luego llegó Berges, que heredó ya a un joven veterano. Con 23 años llevaba más de cien partidos como profesional en Segunda. Estaba, obviamente, en el escaparate. Y se fue del Córdoba con un aire turbio. Si tuvo una oferta de renovación o si ésta fue directamente desechada es algo que sembró dudas en su momento entre los aficionados, que tuvieron que resignarse a ver cómo uno de los productos de su factoría de la Ciudad Deportiva terminaba marchándose al Espanyol.

En su primer año en Primera, la Liga 13-14, intervino en 36 partidos a las órdenes del mexicano Javier Aguirre. Todo iba bien hasta que las cosas empezaron a torcerse en todos los órdenes. El año siguiente sufrió el fallecimiento repentino de su padre y padeció una lesión de rodilla de la que tardó más de la cuenta en recuperarse. Fue un tétrico aviso de lo que le esperaba. El destino le ofreció la oportunidad de volver a El Arcángel. Fue como adversario del Córdoba CF en su duelo contra el Espanyol en Primera División. El caimán de La Fuensanta vivió un episodio de sensaciones encontradas en un duelo que terminò con 0-0.

En el Córdoba-Barcelona de la Copa en 2012. / Efe

La rodilla fue su calvario. Tras salir del Espanyol se enroló en el Osasuna, con el que descendió a Segunda y se volvió a lesionar. Estuvo ocho meses recuperándose antes de abordar su último intento para reengancharse. Le fichó un histórico del fútbol británico, el Nottingham Forest, para jugar en la Premiership. Le llegó el día. Era en mayo de 2018. Contra el Barnsley. Salió titular. En el minuto 45, al filo del descanso, sufrió una durísima entrada y se desplomó en el césped. Después de ser retirado por las asistencias médicas se confirmó la gravedad del diagnóstico: tibia fracturada en la pierna derecha. Era el partido en el que debutaba con el histórico conjunto red, entrenado por el español Aitor Karanka. Fue, también, el de su despedida. No volvió jamás a vestirse de corto como profesional.

Y ahora...

Juan Fuentes volvió a casa. En la actualidad regenta una escuela de fútbol en las instalaciones de los Maristas en el Colegio Cervantes, a pocos metros del corazón de su barrio, La Fuensanta, de cuya tradicional Velá fue pregonero en 2022. Otro de sus asideros en el fútbol está en el mundo de la representación de jugadores junto a su amigo y excompañero Quique de Lucas.

Juan Rafael Fuentes, pregonero en La Fuensanta. / Manuel Murillo

El fútbol sigue siendo el pilar de la vida de Juan Rafael Fuentes, que mantiene fuertes vínculos con las tradiciones de su ciudad y no pierde de vista su pasión por la moda, reflejada a través de sus redes sociales y su colaboración con distintas marcas de ropa.

