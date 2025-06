Miguel Ángel Aguayo se perfila como técnico del nuevo equipo femenino del Coto Córdoba

El proyecto del nuevo equipo femenino del Coto Córdoba de Baloncesto sigue adelante. Así lo reconoció el recientemente elegido presidente de la entidad, Rafael Blanco, al señalar este pasado miércoles en la presentación del proyecto deportivo de la temporada 25-26 que “precisamente acaba de celebrarse una reunión importante sobre este equipo”.

El nuevo gerente ejecutivo de la entidad, Alfredo Gálvez, coordinó una reunión a la que asistieron componentes de los clubes Colegio Virgen del Carmen, Ciudad de Córdoba, UCB y Maristas Uni Córdoba. La intención es la de contar con un equipo júnior y un sénior que competirá en la N1 Nacional.

Todo parece indicar que el entrenador elegido para el equipo sénior es Miguel Ángel Aguayo, el técnico que ha dirigido durante las dos últimas temporadas al UCB en la categoría en la que ahora va a competir el Coto Córdoba.

Aguayo, en su etapa en el Colegio Virgen del Carmen. / ÓSCAR BARRIONUEVO

La trayectoria de Aguayo

Aguayo, que es médico de profesión, es también actualmente el jefe de Traumatología del Hospital San Juan de Dios. Precisamente, acaba de ser convocado en calidad de médico para formar parte de la selección española sub 20 masculina que disputará el Europeo del 12 al 20 de julio en Grecia. La labor como galeno dentro de las selecciones la lleva ejerciendo desde el 2019. Desde entonces ha estado con la absoluta femenina y otras de base como la sub 16, la sub 18 y la sub 20. Con las selecciones tiene en su palmarés sendos oros en el Mundial sub 19 masculino del 2023 y en el Europeo sub 18 masculino del 2022.