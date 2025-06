El Real Madrid presenta a Dean Huijsen: "Quise estar aquí desde el primer día que me llamaron"

Dean Huijsen ya es jugador del Real Madrid. El internacional español, nacido en Holanda y criado en Málaga, vestirá la camiseta del club blanco hasta el 30 de junio de 2030. Defensa ambidextro de 1,97, Huijsen lucirá el dorsal número 24. El jugador, de 20 años, ha pasado esta mañana el reconocimiento médico, para después firmar en la sala de juntas de Valdebebas su contrato junto a Florentino Pérez, para luego posar con su nueva camiseta en la sala de trofeos del club delante de las 15 Copas de Europa del Real Madrid. A las 12:30 comparecerá en rueda de prensa. El Real Madrid ha pagado la cláusula de rescisión del futbolista, que pertenecía al Bournemouth inglés, que ascendía a 58 millones de euros. Esto convierte a Huijsen en el defensa más caro de la historia del club, por delante del brasileño Militao, por el que los blancos pagaron en su día 50 millones. Además de Huijsen el Real Madrid ha cerrado el fichaje del internacional inglés Alexander-Arnold.

Florentino tomó la palabra para dar la bienvenida al futbolista: "Es un día de especial ilusión para el madridismo cuando estamos a punto de afrontar el primer Mundial de Clubes en Estados Unidos en el que trataremos de hacer felices a los madridistas. Hace dos semanas recibíamos a nuestro entrenador, Xabi Alonso. Hoy estamos aquí porque llega un gran jugador que irrumpe en el mundo del fútbol con la fuerza para ilusionarnos muchos años. Querido Dean, bienvenido. Has elegido defender este escudo y esta camiseta que has soñado vestir desde que eras niño".

"Te has convertido a los 20 años en uno de los grandes centrales del mundo. Sales de la cantera de un club amigo como es el Málaga. Debutaste defendiendo uno de los clubes más exigentes del mundo, la Juventus. Y ahora en el Bournemouth te has consolidado como una de las grandes promesas en la Premier. Con 20 años has demostrado que tienes un talento especial para desplegar un fútbol elegante y eres un central moderno. Te agradecemos tu afán por ser jugador del Real Madrid pese al interés de otros", añadió el presidente.

Huijsen: "El Real Madrid es el club de mi vida"

El futbolista también tomó la palabra el futbolista: "He querido estar aquí desde que me llamó el Madrid, no tenía ojos para el resto de equipos. Gracias a mis padres por los sacrificios que han hecho por mi y a mis hermanos por su apoyo.Como ha dicho el presi, llegó al mejor club del mundo y lo daré todo. Espero ganar muchos trofeos juntos, empezando por el Mundial de Clubes. El Real Madrid es el club de mi vida y espero estar aquí muchos años. ¡Hala Madrid!".

El hispano-holandés se pondrá inmediatamente a las órdenes de Xabi Alonso, que dirige desde este lunes a los jugadores que están a su disposición preparando el Mundial de Clubes que arrancará el próximo sábado en Estados Unidos. Huijsen ya ha tenido la oportunidad de hablar de su fichaje por el Real Madrid con Kylian Mbappé y Aurelien Tchouameni, a los que se enfrentó la semana pasada en la semifinal de la Nations League. "Hemos hablado un poco y me han dado la bienvenida y me han dicho que nos veremos pronto. Buena gente", declaró el defensa al ser preguntado por ello en la zona mixta del Stuttgart Arena.

Xabi va recomponiendo el equipo

Xabi ha comenzado a trabajar con 15 jugadores de la primera plantilla divididos en tres grupos. En plenas condiciones están Lucas Vázquez, Asencio, Fran García, Ceballos y Rodrygo. Hay seis jugadores trabajando entre algodones: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Valverde y Brahim. Y cuatro más ni siquiera pisaron el césped en su primer día (Rüdiger, Mendy, Camavinga y Endrick).

A ellos se sumarán en el día de hoy Dean Huijsen, que ha sido presentado este martes, Aurelien Tchouameni y Kyln Mbappé. Luka Modric llegará mañana miércoles, ya que Croacia juega esta noche, y Trent Alexander-Arnold y Bellingham, juegan mañana un amistoso ante Senegal y estarán disponibles el jueves. De hecho, se espera que se confirme la presentación del carrilero este jueves. Además, Alonso está trabajando con diez canteranos, muchos de los cuales han sido habituales en el trabajo diario esta temporada con Carlo Ancelotti: Fran González, Mestre, Fortea, Jacobo Ramón, Diego Aguado, Yusi, Chema, Mario Martín, Víctor Muñoz y Gonzalo.