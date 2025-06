Lewandowski renuncia a Polonia por "falta de confianza" con su seleccionador

Primero dejó la selección de forma temporal para dosificarse. Ahora, en cambio, Robert Lewandowski ha anunciado que se retira de Polonia por las serias discrepancias que mantiene con el seleccionador Michal Probierz. No, no es una rabieta del delantero del Barcelona, sino que es una decisión muy meditada, cansado de comprobar que su relación con el técnico va cada vez peor.

"Considerando las circunstancias y la pérdida de confianza en el entrenador de la selección polaca, decidí renunciar a jugar en la selección hasta que él sea el seleccionador", ha escrito Lewandowski en sus redes sociales oficializándomelos esa decisión que ha generado un enorme revuelo en su país.

"Espero poder jugar para la mejor afición del mundo", ha añadido el delantero azulgrana en un claro mensaje conciliador hacia los aficionados marcando, al mismo tiempo, las profundas diferencias que tiene con el seleccionador.

Habían quedado de acuerdo ambos en no ser convocado para los partidos correspondientes a la fase de clasificación para el Mundial de Estados Unidos-2026. Pero Lewandowski no resiste más en su pulso con Probierz, quien asumió el cargo en octubre de 2023. El jugador más decisivo del país, y a sus 36 años tras anotar 85 goles con Polonia en 185 encuentros, no volverá a jugar con su selección. No volverá hasta que el técnico no se vaya.