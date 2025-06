Luis de la Fuente: "Lamine domina en su foro interno su situación"

El seleccionador español, Luis de la Fuente, afronta su tercera final consecutiva de un gran torneo con España con la misma ilusión que siempre. De la Fuente reivindicó la importancia de una UEFA Nations League y la dificultad que conlleva medirse a un rival del poderío de Portugal.

De la Fuente afirmó que "todos los jugadores están bien, Le Normand que tuvo algunas molestias musculares se ha recuperado y ha entrenado con normalidad. Veremos que hacemos y en cualquier caso el equipo que saldrá será muy bueno".

Sobre los elogios de Cristiano Ronaldo, que lo consideró como "un entrenador top", De la Fuente señaló que "me he sentido reconocido y querido siempre por la gente que me interesa. Agradezco sus palabras y tengo admiración hacia él que es una leyenda y ejemplo de valores que me gustan como son el esfuerzo, sacrificio, la superación. Cristiano es un ejemplo para mucha gente con un legado imborrable con el paso del tiempo".

Lamine Yamal

De Lamine Yamal y el boom a su alrededor señaló que "llevamos mucho tiempo intentando acompañar su formación, es un chico de 17 años y con una madurez impropia de su edad. Es más maduro que la gente de su edad, lo vive con normalidad, le acompañamos en los momentos buenos y estar a su lado. Ahora hay que disfrutarlo y animarle para que sea así hasta el final".

Lamine está afrontando su explosión, según el riojano, "con calma, tranquilidad, en su foro interno domina la situación. Lo vive desde la normalidad, es lo que le hace especial, con un grupo de compañeros maravillosos que le ayuda mucho".

Sobre la opción de ser el seleccionador con más títulos de la historia afirmó que "es algo que me emociona y me embarga de orgullo. Sé lo difícil que es seguir ganando y consiguiendo éxitos, es mi obligación como persona y entrenador. Si lo consigo, lo disfrutaré con normalidad y si no se consigue, al día siguiente me marcaré otro reto y objetivo".

De la Nations League dijo que "sabíamos de la dureza de la competición desde el primer momento, son datos también, están cuatro de las cinco mejores selecciones en el ranking europeo, es imposible hacer un cuadro de selecciones tan potentes. Se valorará más con el tiempo".

Morata y Pedri

En cuanto al rival, De la Fuente dijo que "Portugal es dificilísima, rápida y versátil, con una idea futbolística similar y en la selección de jugadores, la idea es que no nos controlen, ser mejor en nuestro punto fuerte"-

Sobre los nombres propio, el técnico indicó que "Morata es el mismo líder que sus compañeros, con independencia de sus minutos, es mu querido, respetado, valorado, hace equipo, lo da todo. Hay momentos de participar otro menos, el trabajo entre bambalinas es muy importante y le queda mucho fútbol de peso".

Pedri también salió a colación y el míster dijo que "tiene un talento especial para jugar de 8 o de 10, más cerca del área, los goles y los pases definitivos se dan allí. Tiene un talento especial. Ha mejorado mucho mejora la definición, el tiro y vamos a seguir con esta posibilidad".