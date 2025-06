José Cruz, pura ambición en el Ciudad de Lucena: “Esta presión es de la buena, de la que gusta a los jugadores”

A las puertas de un sueño, pero con los pies en el suelo y mucho trabajo por delante. El Ciudad de Lucena afronta el duelo de vuelta de segunda ronda de la fase de ascenso a Segunda RFEF con el pulso firme y la ilusión intacta, este domingo ante el Atlético Central en el feudo aracelitano (domingo, 19.30 horas). Y es que después de una temporada exigente en la siempre complicada Tercera RFEF, el conjunto lucentino se encuentra peleando por alcanzar un objetivo que trasciende lo deportivo: elevar al club y a su afición a una categoría más acorde con su historia, ambición y proyecto.

En este camino hacia la gloria, también hay nombres propios que han sostenido al equipo en los momentos de mayor exigencia. Sin duda, uno de ellos es José Cruz, defensa veterano, referente en el vestuario y voz autorizada dentro y fuera del campo. Con una trayectoria forjada en distintas categorías del fútbol español -incluido de la mano del Córdoba CF-, el central aporta jerarquía, liderazgo y equilibrio en una plantilla que combina juventud y madurez con una idea clara: competir hasta el último minuto. «Esta presión es de la buena, de la que gusta a los jugadores», sostiene el celeste, que sabe bien de qué va el asunto…

-¿Cómo está viviendo el vestuario esta fase de ascenso?

La verdad es que lo está viviendo mejor de lo que yo esperaba, porque al final todos teníamos las ganas y la ambición de intentar ser los primeros para subir directos y lo hemos tenido en nuestra mano… la verdad es que eso es un palo para el vestuario. Pero en cuestión de una semana, que es lo que dura desde que acaba la liga hasta que empieza la primera ronda, el vestuario se ha limpiado la cabeza y la verdad es que estamos disfrutando el play off, de momento muy bien.

-El ascenso directo fue un duro golpe para vosotros, ya que estuviste luchando hasta el último momento…

Sí. El Puente Genil no flojeó en ningún momento y nosotros hubo un par de partidos claros que no sacamos los resultados que teníamos que sacar. Pero más allá de eso el grupo se ha levantado bien de ese palo y eso se está viendo en el campo, que estamos compitiendo muy bien.

-¿Qué lectura hace del partido de ida ante el Atlético Central?

Creo que jugamos un buen partido. Al final ellos la primera que tuvieron la metieron de una segunda jugada, de un saque de banda, y el segundo gol también fue de un rechace y de un saque de banda, así que bueno, tenemos que mejorar obviamente en el balón parado, pero en general el partido yo creo que fue bueno. Tuvimos muchas más oportunidades que ellos, jugamos bien y, salvo esos errores que cometimos, no concedimos grandes ocasiones. Creo que al final dentro de lo malo no es un mal resultado, dependemos de nosotros, de ganar aquí en casa, y a eso iríamos el domingo, a ganar como salimos

-¿Qué espera del de vuelta?

Ya nos hemos enfrentado tres veces al Atlético Central y la verdad es que no hemos conseguido ganarles. Es un rival duro y con jugadores experimentados. Yo creo que vendrán a hacer su partido, a esperar y que nosotros no equivoquemos e intentar materializar alguna ocasión que tengan. Nosotros tenemos que hacer nuestro partido, darle ritmo, tener paciencia, está claro que hay que intentar conseguir el primer gol. También esperamos la gente, que esperamos que sea una buena entrada y, sobre todo, que vengan a animar y a que se hagan notar.

-¿Cómo ha cambiado el equipo desde el inicio de temporada hasta este momento?

Obviamente al final con el paso de la jornada nos conocemos todos a la perfección. Sabemos las cualidades de cada uno y cómo hay que jugar con el compañero, Yo creo que al final se ha mostrado durante todo el año que somos un equipo compacto, que aunque el otro día no metieron dos goles somos un equipo que es difícil de meter el gol. Además, somos el equipo menos goleado del grupo, y un equipo que en casa, sobre todo, hemos sido muy fuertes durante todo el año, y esperemos que así siga este domingo y lo demostramos.

José Cruz conduce el balón. / Antonio Davila

-¿Qué aspectos cree que han sido clave para llegar al punto en el que están?

Está claro que jugar en casa ha sido uno. Somos el mejor equipo del grupo en cuanto a puntuación en casa, y es cierto que, aunque ha habido rachas de algunos partidos que no nos han salido, pero fuera de casa también hemos sacado bastantes puntos. Así que yo creo que un poco el haber ganado puntos en casa, la mayoría, y el haber sacado fuera, eso es lo que nos ha hecho estar arriba.

-A nivel individual, ¿cómo se ha encontrado en este tramo final del curso?

La verdad es que yo me encuentro bien. Soy el jugador más veterano de la plantilla y también, a día de hoy, soy el jugador que más minutos lleva. Es verdad que he tenido suerte y que me han respetado las lesiones y he contado con la confianza del míster. La verdad es que estoy muy contento, me encuentro fuerte y me encuentro bien.

-Es uno de los veteranos del vestuario, ¿qué le aporta al grupo en estos partidos tan exigentes?

Intento aportar un poco de calma y tranquilidad… de vivir esos partidos, pero sin sobrepasar la excitación y ser conscientes de que un play off no se juega todas las temporadas y sobre todo que subir es muy complicado, pero que es muy bonito a la vez.

-Imagino que el aprendizaje de su etapa en el Córdoba CF también es un refuerzo para estos momentos. Porque de blanquiverde le tocó jugar en Segunda Federación…

Los ascensos son muy complicados, ascendimos con el Córdoba CF de Segunda a Primera Federación…con el Ucam Murcia, que en la última etapa también estuve a punto de subir, pero en el último partido no pudimos subir. El salto de categoría de Tercera a Segunda Federación sería muy importante para el club, para Lucena entera y para nosotros mismos. El cambio de campos, un poco más de profesionalidad en todos los aspectos. Es muy importante para nosotros el poder pasar esta eliminatoria y jugar la final.

-¿Siente que esta es una de las temporadas especiales de su carrera?

Al final ya todas las temporadas que me queden van a ser especiales, ya que cuando uno le ve las orejas al lobo en cuanto al tema de retirada, porque ya va uno teniendo una edad, yo creo que hay que aprovechar todas las temporadas, todo los entrenamientos... Yo vengo a disfrutar aquí cada vez que venimos a entrenar y a pasármelo bien y eso es lo importante. No sé si es la más especial, pero ya todas las que quedan van a ser especiales en cuanto a eso, aunque sé que puede ser cualquiera la última.

-¿Cómo definiría el estilo de juego del equipo en pocas palabras?

Al final nosotros tenemos un estilo de juego marcado aquí en casa. Siempre solemos ser dominadores, creamos muchas ocasiones, nos crean pocos y siempre intentamos llevar el manejo del juego y es verdad que casi siempre sometemos a los rivales. Y una cosa que habla de este equipo es que cuando vamos a campos fuera, que al final no son tan grandes y con tan buen estado de césped como el nuestro, pues nos adaptamos a si hay que jugar de otra forma, un juego más directo y, además, también tenemos los recursos necesarios, como se ha demostrado durante la liga. Así que yo creo que al final un poco de versatilidad es lo que define un poco a este equipo.

-Marcó en las semifinales de esta fase ante el Tomares. ¿Cómo se sintió al anotar un gol tan importante?

La verdad es que estoy muy contento por el plano personal y, sobre todo, por el grupo. Hay un vestuario increíble, tanto personal como futbolísticamente, y yo creo que nos merecíamos todos ese pase de eliminatoria y poder estar aquí ahora. Y ojalá que podamos pasar esta para estar en la final.

José Cruz celebrando el gol que marco ante el Tomares en la vuelta de semifinales de 'play off'. / Antonio Davila

-¿Hay presión o ilusión? ¿Cómo se gestiona emocionalmente esta fase?

Yo voy a cumplir 37 años y el más joven tiene 19… Habrá jugadores que noten más esa presión, yo la verdad es que no la noto porque llevo muchos años en esto. Al final es una presión de la buena, como siempre he dicho, una presión por subir, no lo mismo que una presión por no descender. Así que esta presión es de la buena, de la que gustan los jugadores y por la que luchamos estos clubes.

Lo estamos gestionando bien. Al final se han visto ahí los resultados, hemos estado hasta el último partido ahí arriba con confianza y por pequeños detalles nos hemos ascendido directamente. Y ahora, hemos pasado la primera eliminatoria, estamos luchando con la segunda y yo creo que se puede decir que sí, que lo estamos manejando dentro de lo que cabe bien.

-¿Cómo ve al equipo de cara al futuro, independientemente del resultado final?

Al final el Ciudad de Lucena es un club que desde fuera y desde dentro lleva haciendo las cosas bien mucho tiempo. Lleva varios años peleando por el ansiado ascenso y ya sea una categoría u otra, al final es un club que está asentado, un club serio, que intenta para la categoría en la que estamos, ser lo más profesional posible. Así que yo creo que al final el futuro del Ciudad de Lucena y de la gente que lo lleva es bueno. Ojalá podamos ayudar en el campo a que sea mejor subiendo este año.

-¿Qué papel juega la afición en este camino hacia el ascenso?

Su papel es muy importante. Entre todos estamos intentando que al final vengan este domingo el máximo de personas posible y, como he dicho antes, que no vengan solo para el partido, que vengan también a jugarlo desde la grada.

Al final yo que he estado en estadios con más gente y demás, se nota tanto como si eres local como si eres visitante y yo creo que tienen que ser como siempre se ha dicho y esta vez más que nunca el jugador número 12.

-¿Qué mensaje mandaría a la afición de cara al partido del domingo?

Que vengan. Que sientan la ilusión que nosotros tenemos por pasar de ronda y llegar al final. Va a ser complicado, pero nosotros jugaremos nuestro partido en el campo y ellos tienen que jugar en la grada. Que confíen en este grupo que yo creo que durante el año les hemos dado motivos para que puedan confiar.

