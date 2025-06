Javi Moret y Laura Vázquez triunfan en la meta de la Nocturna Trotacalles

El atleta jienense Javi Moret (CD Entrena) y la corredora cordobesa Laura Vázquez (Club de Atletismo Cordobés) lograron las victorias en la carrera reina de la Nocturna Trotacalles, una prueba del circuito provincial de carreras populares de atletismo que contó con más de 2.700 atletas en la línea de salida.

Moret ganó con una marca de 33.43 minutos. El podio lo completaron Juan Bautista Expósito (Los Califas) con 34.11 y Jesús Nieto (Omeya Trail) con 34.35. Vázquez se impuso en la categoría femenina con un registro de 40.08 minutos, seguida de Yolanda López (Trotasierra) con 40.16 y de María Moyano (Trotasierra) con 41.51.

La salida del evento estuvo situada en la calle anexa a la IDM El Fontanar y la meta en el interior de esta instalación deportiva de propiedad municipal. Un recorrido aproximado de 10.000 metros cubrieron los participantes hasta atravesar la línea de llegada.

Juan Bautista Expósito (segundo), Javi Moret (primero) y Jesús Nieto (tercero). / ANTONIO RAYA

La belleza del recorrido

Los corredores populares disfrutaron de un recorrido diseñado por la organización para que pudieran pasar por algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Así atravesaron el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral, el Puente Romano, la Plaza de La Corredera, la Plaza de Capuchinos, el Alcázar de los Reyes Cristianos o la Torre de la Calahorra.

El club Trotacalles organizó con éxito la segunda carrera con más participación de la provincia, solo por detrás de la Media Maratón de Córdoba, lo que da una idea de la dimensión que tiene.

Los favoritos a la victoria tomaron pronto el control de la prueba. Tras los kilómetros iniciales de tanteo llegó el momento de los cambios de ritmo que provocaron la selección definitiva entre los aspirantes a las victorias. Los atletas más en forma en la noche cordobesa descolgaron a sus adversarios directos para asegurarse un puesto en el podio de El Fontanar.

María Moyano (tercera), Laura Vázquez (primera) y Yolanda López (segunda). en la meta de la Nocturna Trotacalles. / ANTONIO RAYA

El público cordobés se vuelca con la carrera

Miles de aficionados al atletismo recibieron a los deportistas en la zona de meta para reconocer su esfuerzo. También acudieron a la carrera la presidenta del Instituto Municipal de Deportes (Imdeco), Marián Aguilar, y su gerente, Sebastián del Rey, además del concejal del PSOE Ángel Ortiz, quien incluso disputó la carrera.

La entidad que preside Belén Castilla cumplió con su misión de ofrecer una carrera atractiva a los atletas de la provincia en los días anteriores a la llegada del verano. También centenares de corredores de otras provincias andaluzas corrieron esta cita clave en el calendario anual atlético cordobés.

Hubo premios para los tres mejores de la general, de cada categoría de edad (sub 8, sub 10, sub 12, sub 14, sub 16, sub 18, sub 20, sub 23, 23 a 35 años, +35, +40, +45, +50, +55, +60, +65, +70, +75 y discapacitados físicos, psíquicos y silla de ruedas), para los tres primeros del club Trotacalles y para los tres mejores equipos.