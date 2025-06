El Ciudad de Lucena busca la remontada ante el Atlético Central

El Ciudad de Lucena se juega este domingo (19.30 horas) su continuidad en la lucha por el ascenso a Segunda RFEF. En el encuentro de vuelta de la final autonómica del play off del Grupo 10 de Tercera RFEF, los celestes reciben al Atlético Central con la necesidad de remontar el 2-1 encajado en la ida en Sevilla. Pese al marcador adverso, la eliminatoria sigue completamente abierta. Los lucentinos, conscientes de lo que hay en juego, buscarán imponer su ley como locales y sellar su pase a la siguiente ronda, en la que se enfrentarán al ganador del grupo nueve, es decir el vencedor de la eliminatoria Torre del Mar-Real Jaén. En el choque de este domingo, los celestes superarán la eliminatoria ganando por un gol a la conclusión de los 90 minutos, ya que en la liga regular quedó mejor clasificado que su rival. No habrá en ningún caso prórroga o penaltis.

Revertir el resultado

Y es que los de Lucena llegan a la cita con la necesidad y obligación de darle la vuelta a la eliminatoria si no quieren ver cómo su sueño se aplaza, al menos, una temporada más. El escenario será el Estadio Municipal aracelitano, donde recibirán al Central, un rival que se ha convertido en su particular escollo durante esta campaña.

Los precedentes no juegan a favor del conjunto celeste: en la temporada regular, en el partido de ida, disputado en tierras sevillanas, cayeron por 2-1, y en el enfrentamiento de vuelta en casa no pasaron del empate a cero. Romper esa racha y lograr la remontada será la única vía para seguir con vida en una fase de play off que se presenta como la más exigente de las pruebas.

A pesar de que el desenlace de la primera final no fue favorable, el conjunto celeste logró adelantarse en el marcador con un gol de Sergio Barroso. Sin embargo, la destacada actuación del equipo hispalense y la falta de eficacia en la definición por parte de los lucentinos -que no dejaron de esforzarse en busca de un buen resultado- terminaron por dejarles sin recompensa.

Lance del encuentro entre el Atlético Central y el Ciudad de Lucena en el Municipal de Alcalá de Guadaíra. / Antonio Davila

Un central en auge

Por otro lado, el Atlético Central se presenta como un conjunto en pleno crecimiento que no solo busca consolidarse en la división, sino también seguir sorprendiendo con su rendimiento. Se trata de un equipo recién ascendido desde la División de Honor, que en su primera temporada en Tercera RFEF ha sellado toda una gesta: clasificarse para los play off de ascenso. Este logro refleja su ambición, trabajo constante y el potencial de una plantilla que no se conforma con lo conseguido.

El Ciudad de Lucena sabe bien que no tendrá un encuentro sencillo. Los hispalenses, con una propuesta de juego sólida y gran motivación, llegarán al enfrentamiento decididos a mantener o incluso mejorar el resultado de la ida. Su objetivo es claro: avanzar a la siguiente ronda, un hecho que marcaría un hito en la corta pero prometedora historia del club, que apenas cuenta con siete años de existencia.

Suscríbete para seguir leyendo