La Nocturna Trotacalles regresa con más de 2.700 atletas

La 22ª edición de la Nocturna Trotacalles ya está aquí. Este sábado tendrá lugar la prueba a partir de las 22.00 horas con salida en la calle anexa a la IDM El Fontanar y meta en la pista de esta misma instalación municipal. Más de 2.700 atletas estarán en la línea de salida entre la carrera reina y las reservadas a las bases. Este viernes comenzó la recogida de dorsales en el Centro Comercial La Sierra, que acabará este sábado entre las 10.00 y las 13.00 horas en el mismo lugar.

La edición de este año volverá a pasar por el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral, un aliciente más a una prueba ya de por sí espectacular por su recorrido. Los atletas también pasarán por enclaves de singular belleza como el Puente Romano, la Plaza de La Corredera, la Plaza de Capuchinos, el Alcázar de los Reyes Cristianos o la Torre de la Calahorra. La carrera concluirá tras cumplir los participantes con un recorrido aproximado de 10.000 metros. Sobre las 22.33 horas está prevista la entrada en la meta del primer atleta masculino. Unos siete minutos más tarde finalizará la carrera la primera mujer.

Un total de 2.750 son los atletas inscritos, 2.600 de ellos en la carrera reina, lo que supone la participación más alta desde la pandemia del Covid-19. Los dorsales quedaron agotados una semana antes del plazo fijado para el fin de la inscripción.

Dos atletas, con su dorsal. / VÍCTOR CASTRO

Turismo y deporte

La Nocturna es una carrera que ha ganado popularidad a lo largo de los años por su singularidad, ya que conjuga el deporte y el turismo en una ciudad con tanta historia y cultura como es Córdoba. El evento de atletismo está abierto a corredores de todas las edades y habilidades.

Habrá premios para los tres mejores de la general de cada categoría de edad (sub 8, sub 10, sub 12, sub 14, sub 16, sub 18, sub 20, sub 23, 23 a 35 años, +35, +40, +45, +50, +55, +60, +65, +70, +75 y discapacitados físicos, psíquicos y silla de ruedas), para los tres primeros del club Trotacalles y para los tres mejores equipos.