Alcaraz: "El domingo me juego un simple partido de tenis"

Carlos Alcaraz se jugará el próximo domingo sumar su quinto título de Grand Slam en su quinta final. Pese a ello, no quiere hacer ordinario lo que sigue siendo extraordinario y aseguró que tanto él como su equipo no van a dar nunca nada por hecho pese a ser habitual ya verle en rondas finales torneo tras torneo. "No pensar en el pasado y vivir el presente. No hay que dar nunca nada por hecho".

Una final que pese a valer un nuevo título en Roland Garros, Alcaraz tiene claro que no es más que un simple partido de tenis. Así de fácil lo resumió. "Me juego un partido de tenis".

Un partido que se ha ganado el derecho a jugarlo tras superar a Lorenzo Musetti, que no le puso nada fácil las cosas hasta el tercer set. "He tratado de seguir en el partido pese a que no estaban saliendo las cosas bien al principio. He seguido luchando intentando aprovechar las oportunidades y en el tercer set lo he llevado al límite físicamente" explicó sobre el partido, que aseguró que no quería ganar de la forma que lo acabó ganando.

Alcaraz / EFE

Pese a verse abajo en el partido, Alcaraz dijo sentirse tranquilo y consciente que en un Grand Slam la cosa es distinta. "En un torneo como este hay margen para recuperar pese a empezar mal. La clave está en seguir fuerte de mentalidad y aprovechar mi momento".

Preguntado también por como ha gestionado la frustración y el cambio que ha hecho desde hace tiempo, el tenista de El Palmar volvió a reconocer que es algo que viene trabajando desde hace tiempo. "Hemos ido mejorando y conociendo lo que nos viene bien y construyendo el camino adecuado para mi carrera y forjando un nivel mental capaz de superar grandes problemas. Como ya dije era momento de madurar un poquito".

Eso sí, aseguró que ello no implica no enfadarse y no quejarse, como hizo en algún momento ante Musetti. "Yo soy así y necesitó mostrarlo. Aprender de la experiencia no significa que no me vaya a quejar una sola vez. Se trata de que no te afecte. Hoy evidentemente me he cabreado cuando no salían bien las cosas. Pero tenemos claro que eso es momentáneo y que no nos afecte más allá de un juego".

SINNER O DJOKOVIC

Pese a no saber el rival en el momento de la rueda de prensa, Alcaraz respondió a sus preferencias y a como ve la final ante uno u otro, asegurando que sea quien sea el rival, será a buen seguro un gran partido de tenis. "Nada más terminar aquí voy a hacer lo que sea para poder ver el partido. No solo por enfrentarme a quien gane el domingo. Si no porque es un partido digno de ver" aseguró.

De ser Djokovic el rival, admitió que lo normal es mirar a la final de los JJOO de París, pese a que "en un año cambian muchas cosas", y de ser Sinner no escondió que lo fácil es mirar a la final del reciente Masters 1000 de Roma, aunque como dijo, "en el tenis una semana cambia mucho de la siguiente".

Sea quien sea, Alcaraz tiene clara una cosa; será una gran final. "Jugar contra ellos me hace ser mejor jugador".