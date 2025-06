Paco Bustos: “Lo importante es que el club seguirá un año más en Asobal”

-El partido del pasado domingo ante el Bidasoa no se pareció en nada a lo visto en los dos últimos meses. ¿Qué ocurrió?

-Mi opinión es que se ha competido mucho durante los últimos dos meses, lo que pasa es que nos hemos quedado con partidos como el del Barça, que para mí sinceramente no cuenta, y con la mala imagen del partido de Huesca, que para mí fue el peor de la temporada. Creo que hemos hecho dos partidos muy malos, el de Bidasoa allí, al final de la primera vuelta, y el de Huesca, que era además un partido muy importante y en el que no fuimos capaces de competir. En la primera vuelta conseguimos 14 puntos y en la segunda hemos estado muy cerca de sumar más puntos con una plantilla muy mermada. Hemos perdido muchos partidos de uno o de dos goles en los últimos instantes. Ante el Huesca estábamos casi todos, excepto Denys Barros, que sufrió un problema en la rodilla el jueves y ya no pudo ser de la partida el domingo. Hicimos un partido completísimo. Yo creo que a nivel defensivo y ofensivo tuvimos una efectividad que hacía tiempo que no mostrábamos. La falta de efectividad nos pasó por ejemplo factura en el partido de Villa de Aranda. Acabamos contentísimos con el partido del pasado domingo, pues el ambiente en el pabellón fue impresionante. Fue una tarde redonda, pues además, con los resultados que se dieron, ya que Guadalajara perdió en Granollers, conseguimos salir de la zona de promoción y acabar en el puesto duodécimo, con lo que repetimos la posición del año anterior.

-El Ángel Ximénez sumó 14 puntos en la primera vuelta pero solo 6 en la segunda. ¿Qué ha pasado?

-Pues mira, Pablo Simonet se lesionó en el partido de Villa de Aranda, aquí, en casa, todavía en la primera vuelta. Después perdimos en la cancha del Barça, ganamos sin Pablo al Huesca en casa y perdimos en la cancha del Bidasoa en un malísimo partido que cerró la primera vuelta. Sabíamos que la ausencia de Pablo en la segunda vuelta iba a ser muy importante, porque es un jugador importantísimo para nosotros, dentro y fuera de la pista y la plantilla era corta. Empezamos también la segunda vuelta con una pretemporada inexistente en Navidad, pues no conseguimos jugar más que un partido, y eso pasó factura, lo que pienso que fue un error mío. Nada más iniciar la segunda vuelta nos gana bien el Ademar León y competimos bien contra el Torrelavega en el partido en el que se nos lesiona Tamas Janosi. Nos quedamos sin dos jugadores que para nosotros eran muy, muy importantes, a nivel ofensivo y defensivo, pues aportaban más de la mitad los goles. Entonces conseguimos incorporar a Denys Barros, que aporta mucho, pero con un tipo de juego diferente al de Pablo Simonet, que juega en el centro. Empezamos a partir de ahí a encadenar partidos como el de Cangas, en el que perdemos de un gol en el último segundo, o el de Guadalajara, en el que también perdemos de uno en el último segundo. Viene a Puente Genil, Nava, que también nos gana de uno en el último segundo. Vemos que hace falta reforzar la plantilla y así se incorporan Javi García y David Estepa, dos jugadores que ya conocíamos por haber estado aquí con nosotros. Con ellos vamos a Benidorm, con tres entrenamientos ambos. En Benidorm tenemos todo el partido controlado, ganando de cuatro con un siete metros para ponernos cinco arriba. Lo fallamos y a partir de ahí nos remontan en los últimos nueve minutos y nos ganan de tres goles el partido. Esa derrota creo que provoca que entremos en una dinámica de que no llegábamos, de una especie de psicosis, aparte del calendario, que sabíamos que el de la segunda vuelta era muy duro, pues teníamos a todos los fuertes en casa y salidas muy complicadas. Fuimos a la pista del Villa de Aranda, donde jugando un buen partido no se consigue ganar y ya llega el partido de Huesca, en el que hicimos un muy mal partido. Así que tocaba jugárnoslo todo contra el Bidasoa, un partido en el que los chavales supieron apretar y darlo todo para ganar y lograr la salvación. Tengo que decir que el equipo siempre ha trabajado mucho y bien, siempre con ilusión y con ganas, pese a que el final este es un deporte de puntos. Esta temporada ha sido la sexta mía aquí y este equipo es el que más ha trabajado y más se ha entregado. Estoy muy contento con todo el equipo que ha tenido, pues se ha dejado la piel en cada entrenamiento. Hemos tenido la mala suerte de que ese trabajo no se ha visto reflejado hasta el final, en el partido que nos ha dado la salvación.

-¿Cuál habría sido el sitio en la clasificación de este equipo sin lesiones?

-Entre los ocho primeros, octavo, noveno o décimo.

-Simonet y Janosi se lesionaron, en principio, hasta el final de la temporada. ¿Por qué volvieron?

-Pablo Simonet volvió a jugar porque está muy implicado y arriesgando muchísimo. Pablo volvió sin hacer pretemporada tras su lesión de noviembre. Tamas Janosi estuvo casi dos meses fuera y volvió pero poco a poco. También padecimos la lesión de Keita, que a nivel defensivo no aporta muchísimo. Lo perdimos cuatro o cinco partidos y no volvió hasta el choque final contra el Bidasoa. Pasamos el partido contra el Barça, que lo único que quiere uno es que pase rápido y no se lesione nadie, y se lesiona Domingo Luis Mosquera. Todo esto hace que tengas que cambiar la estructura del equipo. Para colmo también se nos lesiona Claudio Ramos, nuestro tercer pivote. Sufre una lesión que parecía que era una tontería y al final tiene que operarse. Ha sido todo un cúmulo de situaciones y, por supuesto, de errores, que yo asumo totalmente también. Nadie es perfecto. Por supuesto, seguramente podríamos haber rendido más, seguramente alguien lo podría haber hecho mejor, o también peor, pero al final lo bueno es que estamos salvados, que hemos empatado a puntos con el undécimo de la liga en una Asobal muy competida, sobre todo por abajo.

-El equipo lleva trece años en la Asobal y ahora dos seguidos salvándose en la última jornada. ¿Tanto cuesta salvarse?

-En la temporada pasada nos salvamos en la última jornada de la promoción, pues el descenso directo lo teníamos muy lejos. Nos salvamos ganando al Sinfín, en una temporada en la que se nos lesionó nuestro pivote, Erekle, que está en Francia ahora. También se lesionó Janosi, que ya no volvió a jugar en toda la temporada, se lesionó Bosco del menisco y se nos fue Gonzalo Ribeiro a Catar en el mes de marzo cuando ganamos al Sagunto y teníamos 20 puntos. Se me había olvidado decir que en la actual temporada, una semana antes de empezar la liga, nos quitó el Bidasoa a Bosco, un jugador fundamental para nosotros en el año anterior. En octubre vino Ruben Ledi para sustituir a Bosco, un jugador que poco a poco ha ido más y que ante el Bidasoa hizo un partidazo. Está claro que no puedes poner excusas, pues al final cada uno se adapta como puede. Huesca también ha tenido una plaga de lesiones y al final ha salido del pozo. Lo bueno es que seguimos estando en Asobal. En estos dos últimos años hemos quedado en el puesto doce, uno o dos por encima de la promoción, ha costado pero el deporte es así. El objetivo de salvarse se ha cumplido.

-Durante estos meses de malos resultados habrá pensado seguro en la próxima temporada. ¿Quiere seguir o considera que su ciclo ha terminado?

-Voy a ser totalmente honesto. Nosotros hablamos en enero, creo que después de Navidad. Se habló de seguir. Pero luego, las circunstancias vinieron cómo vinieron y la verdad es que no volvimos a sentarnos a hablar. Yo no me sentía honradamente preparado para hablar si el equipo estaba mal. Yo no puedo decirle a un club así que me renueve o no me renueve. Quería antes conseguir los puntos para, por lo menos decir que el equipo está salvado. Y estamos ahí. Se ha conseguido en la última jornada. Ahora hablaremos lo antes posible. A ver que quiere el club y que quiero yo. A mí me apetece seguir, por supuesto. Estoy en un equipo que siento como mío y en un club que siento dentro, pues en estas seis temporadas lo he hecho mío, lo que hace que sufra mucho más. Este año, el final de temporada ha sido muy duro y complicado, muy complicado a nivel personal y de mucha presión pero tengo ganas de seguir, por supuesto que tengo. Está clarísimo que sí. Yo siempre digo lo mismo. Los entrenadores y los jugadores pasamos. Lo importante es el club. Y lo importante es que el club estará un año más en la Asobal, ya serán 13. Quien esté en el banquillo, ojalá sea yo, que lo haga lo mejor posible, que le proporcione otro año más a Puente Genil y a Andalucía en la Asobal.

-Supongo que lo habrá pasado mal con tantas derrotas sufridas. ¿Hasta qué punto se ha quitado un peso de encima salvando al equipo?

-Viendo que las cosas no salían, lo pasas mal. Yo lo he visto también desde el punto de vista del jugador que lo pasa mal, por supuesto. Lo pasas muy mal, porque además las decisiones son tuyas. Yo siempre les digo a mis jugadores que ellos intentan hacer lo que yo les recomiendo que hagan. La total responsabilidad de todo lo que pase dentro del 40x20 es mía, es obvio. Te agobias porque cuando ganas piensas que entiendes de balonmano y cuando pierdes piensas que no entiendes. Tienes que echar la vista atrás y pensar que ni éramos tan buenos en la primera vuelta ni tan malos ahora. Es una circunstancia complicada, sobre todo por la relación de cariño y amistad que tiene con los directivos, los jugadores y la afición. Eso hace que te pese aún más la responsabilidad de no conseguir el objetivo, que es la salvación. Al final mi trabajo es este, yo confío en mi trabajo y doy lo máximo. El problema es que esto no son matemáticas, hablamos de un deporte en el que a veces la pelota entra y a veces no. Yo siempre digo cuando empezamos la temporada que hay que esperar al 1 de junio para ver donde estamos. Ni somos tan buenos, ni somos tan malos, lo que intento también aplicármelo a mí. La verdad es que ha sido muy duro. Sobre todo, los meses de abril y mayo han sido muy complicados, muy duros. El palo del partido contra Logroño fue duro porque además creo que nos merecimos mucho más. Creo que ahí hubo un punto que tendría que haber sido nuestro. Pero bueno, ya estoy más tranquilo. En las últimas noches he dormido bien, lo que ya llevaba tiempo sin hacer. Mi familia está más feliz también. Ahora estoy contento y descansando. Ahora a pensar en lo que vendrá mañana.