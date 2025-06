La Nocturna Trotacalles regresa con 2.750 inscritos: horario, recorrido y detalles de la carrera

La 22ª edición de la Nocturna Trotacalles de atletismo ya se acerca. El próximo sábado, 7 de junio, tendrá lugar a partir de las 22.00 horas con salida y meta en el entorno de El Fontanar.

La edición de este año volverá a pasar por el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral, un aliciente más a una prueba ya de por sí espectacular. Los atletas también pasarán por el Puente Romano, la Plaza de La Corredera o la Plaza de Capuchinos, entre otros lugares emblemáticos de la ciudad de Córdoba. La carrera se celebrará con un recorrido aproximado de 10.000 metros.

Un total de 2.750 son los atletas inscritos, 2.600 de ellos en la carrera reina, lo que supone la participación más alta desde el 2019, por tanto desde la pandemia del Covid-19. Los dorsales quedaron agotados una semana antes del plazo fijado para el fin de la inscripción. La presidenta del club Trotacalles, Belén Castilla, reconoce que le llegaron centenares de peticiones para participar una vez agotados todos.

Salida de la Nocturna Trotacalles del 2024. / MANUEL MURILLO

Las categorías

Habrá premios para los tres mejores de la general, de cada categoría de edad (sub 8, sub 10, sub 12, sub 14, sub 16, sub 18, sub 20, sub 23, 23 a 35 años, +35, +40, +45, +50, +55, +60, +65, +70, +75 y discapacitados físicos, psíquicos y silla de ruedas), para los tres primeros del club Trotacalles y para los tres mejores equipos.

La Nocturna es una carrera que ha ganado popularidad a lo largo de los años por su singularidad, la combinación de deporte y turismo en una ciudad con tanta historia y cultura como es Córdoba. El evento está abierto a corredores de todas las edades y habilidades, desde principiantes hasta atletas experimentados.

Los anteriores ganadores

Virginia Moya, Irene Rancaño, Diego Tirado, Manuel de la Rosa, Raquel Hernández, Miguel Espinosa, Marta Polo, Bruno Márquez, Inma Cantero, Rafael Bermúdez, Loli Jiménez, Laureano García, Montse Jabalera, Eva María Langa y María García son algunos de los atletas cordobeses que tienen esta carrera en su palmarés.